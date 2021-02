Když máte něco, co dokonale funguje, a vaším úkolem je udělat novou verzi, která všechny uchvátí, není to lehký úkol. Švýcarskému umělci Ursu Fischerovi se to ovšem podařilo. Vzal slavný Monogram LV a začal si hrát. Překreslil ho, jako kdyby popaměti čmáral tužkou na papír. Tak, aby zapadl do jeho vlastního světa, tajemného a přitom tak zábavného. Nic tam není zakázáno, experimentuje, střídá barvy, techniky a popírá všechno, co bylo kdy vymezeno.

Nová kolekce, kterou známý konceptuální umělec pro Louis Vuitton navrhl, je plná barev a optimismu. Zavedené pořádky jsou trochu podkopány, ale v tu samou chvíli dostávají zcela jiný rozměr, aby se vzápětí opět dostaly do středu zájmu. Možná působí rozmazaně, psychedelicky. A možná vám přijde, že místy monogramy padají jeden na druhý, doširoka se roztahují a nedrží tvar. Tohle vás opravdu baví. Zvlášť v nejisté době, kdy koronavirová pandemie ochromila chod části světa a vyhlídky na příští týdny a měsíce nejsou zrovna nejoptimističtější.

Výtvarník, jako kdyby chtěl v zákazníkovi probudit dětskou radost a chuť si hrát, vytvořil navíc sérii roztomilých postaviček, které kolekci doprovází napříč celou kampaní. Objevují se tak i v buticích, kde se u schodů potká obří avokádo s vejcem nebo kousek dál spí v zářivě žluté banánové slupce unavená kočka.

Fischer už jednou se slavným módním domem spolupracoval, a to v roce 2019 na kolekci Artycapucines. Součástí jeho nové kolekce nazvané Louis Vuitton x Urs Fischer jsou tenisky, kožené kousky, volnočasové oblečení, hedvábné šátky, ale také sedm limitovaných kabelek, na kterých se díky speciální úpravě tuffetage monogram stává trojrozměrným. Vše v černobílém a černo-červeném provedení.