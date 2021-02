Velká Británie, padesátá léta. Země se vzpamatovává z následků druhé světové války, na trůn usedá královna Alžběta II. a mezi mladými se rozmáhá láska k rokenrolu, který zní z USA. Oblékají kožené bundy a kupují si motorky, symbol rychlosti a rebelie. S těmi pak přejíždějí mezi kavárnami po městě, kde se scházejí, dávají své stroje na odiv a chlubí se úpravami, které na nich udělali. Pro tyto motorky se pak vžívá pojem café racers.

Česko, rok 2019. Na Designbloku se poprvé objevuje projekt Electric Café Bike, za nímž stojí manželé Jan a Zuzana Malinovi. Jan už pár let snil o menší motorce do města, ale nakonec dospěl k tomu, že ho skútry tolik nelákají, jsou finančně náročné a hlavně ne moc ekologické. Začal se tedy poohlížet po elektrokolu, ovšem všude narážel jen na horská nebo treková, nic do městského provozu. Sháněl stylovou a pohodlnou záležitost, a když žádnou nenašel, rozhodl se vytvořit vlastní. "Vášeň pro motocykly a vůbec všechno, co se hýbe na kolech, mám již od dětství. Navíc jsem vystudoval provoz a údržbu motorových vozidel. Než jsem se začal věnovat našemu projektu, dělal jsem celou dobu v auto-moto," přibližuje Jan.

Café racery ho oslovily z hlediska funkčního designu a rozhodl se zachovat jejich charakteristické znaky: tedy minimalismus, co největší redukci hmotnosti, maximální výkon, pohodlí a možnost upravit si svůj stroj do vysněné podoby podle sebe. Jen místo motorky vytvořil elektrokolo, které staré stroje připomíná. Každé vzniká na zakázku podle přání zákazníka, který si může nadiktovat jak design, tak požadované jízdní vlastnosti.

Rebelové na kolech

"Nabízíme tři varianty baterií, 800Wh, 1000Wh a 1300Wh, což znamená dojezd od 50 do 130 kilometrů na jedno nabití podle náročnosti terénu," vysvětluje Malina. Podle toho se hýbe i cena, která začíná zhruba na 70 tisících korun. "Taky se snažíme, aby kola měla uživatelský přesah. Instalujeme motocyklové lampy a velký zájem je o ukazatele směru, respektive blinkry, které v provozu pohyb na kole opravdu ulehčí."

Po prvotním oťukání zájmu na Designbloku 2019 se pustili do práce a loni v designérské garáži na pražském Smíchově vyrobili desítky kusů na míru. Letos na jaře chtějí Malinovi rozjet i malosériovou výrobu, rovněž plánují spustit e-shop se zaměřením zejména na cruisery, fatbiky a designové cyklodoplňky. "Elektrokola jednoznačně patří do velkých měst. Přináší více pohybu, méně emisí a zlepšení dopravní situace. Nás samotné nebaví řídit auto ve městě, kolo je oproti tomu svobodná a stylová alternativa," tvrdí Zuzana. A tohle má navíc rebelskou duši. Tak do sedel, krásných kaváren k obrážení je ve městech celá řada.