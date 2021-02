Na hřebenu Krkonoš, který čerstvě pokryl metr dokonale bílého sněhu, stojí Petrova bouda. Krásná, nová chalupa, kde jsou připraveni na příjezd hostů, jakmile to situace dovolí. Je to ale také místo, o kterém se poslední roky mluví víc, než by si možná její majitel přál. Kdysi tady totiž stály boudy dvě, před lety je zachvátil požár a dost lidí ho s tím začalo spojovat.

Vladimír Kovář je srdcař. Když se do něčeho zamiluje, tak udělá téměř všechno, aby to získal. Tak jako se zamiloval do Petrovky, kam jezdil v dětství s tatínkem za odměnu na pohár se šlehačkou a kterou před lety koupil. Aniž by tušil, že právě začal dlouhý adrenalinový boj s památkáři. Do své práce i života dává všechno, jede na maximum, jinak to ani neumí. Dost možná je to důvod, proč je dnes jedním z nejbohatších lidí v Česku. A když se daří jeho miliardové firmě Unicorn, daří se i jeho spolupracovníkům. Své impérium rozšířil za hranice softwaru: založil vlastní univerzitu, vytváří on-line programy pro děti, na lodi školí budoucí kapitány... Ostatně i na to jsme se ptali ve velkém Rozhovoru PročNe, který po dlouhých letech střídá Luďka Staňka a jeho 66 otázek. (Luďku, děkujeme!)

Jestli je něco, co chce opravdu hodně odvahy, je to výstup na zrádnou K2. Letos v polovině ledna se to navíc poprvé v zimě podařilo skupině Nepálců. Přepsali historii. Stejně jako skialpinista Andrzej Bargiel, který druhou nejvyšší horu před dvěma lety nejen vylezl, ale dokázal ji jako první člověk sjet na lyžích. Vyprávěl nám o tom, co se mu tehdy honilo hlavou i jak moc mu pomohlo mapování terénu v osmi tisících dronem.

A teď, i když to tak třeba na první dobrou vůbec nevypadá, to nejadrenalinovější téma. Nejspíš jste viděli loňský dokument Davida Attenborougha, ve kterém mluví o posledním varování před nezvratným zničením naší planety. Působivý snímek doprovází dokonalé záběry divočiny a naléhavý hlas britského přírodovědce. Oslovili jsme proto českého experta na biodiverzitu Davida Storcha, který nám vysvětlil, jak to s tou záchranou Země je. Pozorně mu naslouchejme, protože planetu, a na tom se snad všichni shodneme, máme jen jednu.