Tradiční spolehlivou volbou pro milovníky přírody je francouzská značka Montblanc, která nyní uvedla nový model chytrých hodinek Summit Lite. Lehký, moderní a elegantní kousek, který nabízí mimo jiné monitor srdečního tepu, GPS, má aplikace na měření spánku, fyzické aktivity, stresu či tréninkové doporučení a je pochopitelně odolný také ve vodě. Ideální doplněk pro ty, kdo se snaží zůstat fyzicky aktivní i v době koronavirové.

"S novým přístupem a zaměřením na zdraví, kondici a mysl, bylo naším cílem vytvořit chytré hodinky, které svého majitele za pomoci těch správných nástrojů lehce a instinktivně podpoří v jeho každodenním životě," prohlásil Nicolas Baretzki, šéf Montblancu. "Byly vytvořeny speciálně pro náročného zákazníka, který je neustále v pohybu a kombinuje svou pravidelnou sportovní aktivitu s tou pracovní."

Model Pelagos od švýcarské značky Tudor sice není úplnou novinkou, znovu si však vysloužil pozornost vzhledem k účinkování v dokumentárním filmu The Quest for Nature. V něm se potápěč Morgan Bourc’his vydává do studených norských fjordů v okolí ostrova Spildra hledat velryby.

Na ruce má přitom právě zmíněný model z roku 2012, při jehož návrhu a následné výrobě bylo využito znalostí a zkušeností značky v oblasti profesionálního vybavení pro armádní potápěče. Hodinky Pelagos mají ryze sportovní rysy, jsou dokonce vybaveny heliovým ventilem a odolají vodnímu sloupci až 500 metrů. Pod vodou je na ně navíc díky silně luminiscenčnímu číselníku dobře vidět.

Třetím tipem je čerstvá novinka z dílny švýcarské společnosti Hublot. Big Bang Internal Ceramic je dostupný ve třech nových barevných odstínech. Bílá, tmavě modrá a šedá keramika je hypoalergenní, odolná a speciálně upravená proti poškrábání. Integrovaný řemínek má první článek pevně propojený s pouzdrem hodinek, a tvoří tak architektonicky dokonalý monolit z jednoho materiálu.

A nakonec nedávno uvedené nové hodinky od Bvlgari, doplněk řady Octo Finissimo nazvaný S Chronograph GMT, který je vodě odolný do 100 metrů. Má sportovnější vzhled než předchozí varianty Octo Finissimo, hezký modrý číselník a k dispozici bude i v titanové variantě.