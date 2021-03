V polovině února bylo ve španělském přímořském městě Vejer de la Frontera více než dvacet stupňů, slunečno a vůbec ideální podmínky na trénink a první závody. "Po dvouměsíční zimní pauze začínáme novou sezonu vždy ve Španělsku a v Portugalsku, v létě jezdíme v Česku a vše letos směrujeme k mistrovství Evropy," říká trochu nesměle Anna Marie Vítková, když se svou starší sestrou Kristinou v pozdním odpoledni poposedává na barevné pohovce a rozhovorový videosignál do Prahy jede přes WhatsApp.

Řeč je o parkúrovém skákání, tedy o sportu, který v Česku zviditelňuje především Anna Kellnerová, dcera nejbohatšího Čecha. Tento měsíc patnáctiletá Kristina a o rok mladší Anna Marie jsou jeho další velké sportovní naděje. Obě začínaly závodit, když jim bylo osm let, a od té doby pod značkou V Team Prague bodují v národních i zahraničních soutěžích. Anna Marie se do svých třinácti let stala trojnásobnou mistryní ČR v kategorii pony a Kristina je zase národní vicemistryní na koních. K tomu počítají úspěchy v soutěžích v St. Tropez − Grimaud, portugalské Vilamoura Atlantic Tour nebo pařížském Longines Masters, kde před dvěma lety Anna Marie Vítek získala zlato v soutěži do 115 centimetrů (počítá se výška překážek − pozn. red.).

Mladé naděje parkurového sportu: Anna Marie a Kristina. Dcery druhého nejbohatšího Čecha Radovana Vítka. Foto: archiv rodiny Vítkovy

"Trénujeme převážně doma v Anglii a ve sportu nás podporuje i škola, která má jezdeckou akademii. Takže můžeme jezdit na mezinárodní závody i v průběhu školního roku a pak studujeme on-line. Přes den trénink a závody, škola pak do noci," směje se Kristina Vítek. Jejich otec a druhý nejbohatší Čech Radovan Vítek koupil před pěti lety v hrabství Surrey jakobínské panství, které předtím patřilo bubeníkovi The Beatles Ringu Starrovi, jenž u prodeje osobně asistoval. Od té doby tráví manželé Vítkovi nejvíc času právě v Británii, především kvůli školám obou dcer.

Parkúr patří k finančně nejnáročnějším sportům, ceny kvalitních koní jdou do milionů eur a nákladné jsou také přesuny. V předcovidovém období byly top závody po celém světě, což znamená stěhování týmů i drahých zvířat nejen po zemi, ale často také letadly, a obecně se tak kolem parkúrového skákání pohybuje komunita nejzámožnějších lidí. Letošním vrcholem bude srpnová olympiáda v Tokiu, které se zúčastní také český tým spolu s Annou Kellnerovou. Ta si definitivní kvalifikaci vyjela loni v září ve Velké Chuchli, kterou poslední roky vlastní a zvelebuje právě Radovan Vítek. Jeho lidé se závody s dostatečnou mezinárodní úrovní Pohár národů, které byly uspořádané narychlo v loňské covidové pauze, pomáhali. Hlavním pořadatelem byl Czech Equestrian Team, za nějž jezdí Anna Kellnerová.

Mladá naděje parkurového sportu: na snímku Anna Marie. Dcera druhého nejbohatšího Čecha Radovana Vítka. Foto: archiv rodiny Vítkovy

"Na konci dubna pořádáme Světový pohár, v rámci kterého se pojedou kvalifikace na další letošní největší závody. Včetně kvalifikace na mistrovství Evropy juniorů a mladých jezdců. To je cíl pro mé dcery. Druhý navazující závodní víkend pak bude v našem areálu opět pořádat Czech Equestrian Team. Již podruhé tak bude Chuchle Arena hostit Pohár národů, navíc letošním autorem kurzů bude Španěl Santiago Varela Ullastres, který byl jmenován stavitelem kurzů také v Tokiu. Jezdci si tak budou moci v Praze vyzkoušet jeho styl s tříměsíčním předstihem," říká Marie Vítek, která své dcery při rozhovoru občas doplňuje.

"Mistrovství Evropy na pony a umístit se nejlépe do pátého místa," plánuje Kristina Vítek a mladší sestra ji doplňuje: "Evropa s českou reprezentací a co nejlepší výsledek. A jednou samozřejmě olympiáda." Loni sestry Vítkovy navíc dostaly pozvání od Jana Topse, nizozemského olympijského vítěze v parkúru, do prestižní soutěže Longines Global Champions Tour, kterou Tops založil. Pokud to koronavirové podmínky dovolí, mají v plánu několik soutěží absolvovat a je přitom téměř jisté, že budou nejmladšími závodnicemi.