Asistent fotografa: Filip Kartous; Modelka: Markéta Šalounová / Elite Prague; Supervize a styling: Patrik Florián; Set dekor:
Šaty, Port of Stars; náušnice a prsteny, vše Bvlgari Serpenti
Šaty, Port of Stars; náušnice a prsteny, vše Bvlgari Serpenti
Šaty, Louis Vuitton; šátek, Bvlgari; prsteny, Bvlgari Serpenti
Šaty, Dior; náhrdelník, náušnice a prsteny, vše Bvlgari Serpenti
Šaty, Port of Stars; kabelka, náušnice, náhrdelník, náramky a prsteny, vše Bvlgari Serpenti; vázy, 101 Copenhagen
Košile, Fendi; náušnice, náhrdelník, náramky a prsteny, vše Bvlgari Serpenti
Košile, Fendi; náušnice, náhrdelník, náramky a prsteny, vše Bvlgari Serpenti
Kabelka, náramek a hodinky, vše Bvlgari Serpenti; vázy a miska, 101 Copenhagen
Top a sukně, vše Fendi; kabelka, náušnice, náhrdelník, náramky a prsteny, vše Bvlgari Serpenti; křeslo Tactile by Vincenzo de Cottis, Baxter, prodává Konsepti
Šaty, Port of Stars; kabelka, náušnice, náhrdelník, náramky a prsteny, vše Bvlgari Serpenti; vázy, 101 Copenhagen