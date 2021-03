Srdce Davida Böhma tluče pro Španělsko. Dlouho provozoval v Mariánských Lázních fantastickou restauraci Medité tapas bar a každý, kdo miluje jídlo, víno a dokonalou pohostinnost, za ním jezdil. Když oznámil stěhování do Prahy, dost lidí to zklamalo, spoustu nadchlo. A čekalo se, jak to dopadne. Nakonec to trvalo docela dlouho, David otevřel, aby pak záhy s covidem zase zavřel. Nicméně během všech dnů, týdnů, měsíců, kdy bylo otevřeno, byl jeho nový El Camino Tapas Restaurant plný nadšených zákazníků. Tenhle přestup se jednoznačně podařil.

Na svém konceptu David Böhm nic nezměnil, naopak. Menu studených i teplých tapas, zeleninových, masových, rybích i těch z mořských plodů, ještě víc zeštíhlil a přitom promakal. Stejně tak raciones, tedy takové "hlavní chody". Tapas znamená sdílení, ideální je objednat si co nejvíc jídel a pak si je měnit se spolustolovníky.

David studoval hotelovku v Mariánských Lázních, pak pracoval v Londýně, než se zamiloval do Španělska. Spoustu let tam jezdil pracovat do restaurací a vinařství. Kdybyste chtěli v Česku udělat žebříček nejpříjemnějších a nejprofesionálnějších hostinských, David by byl na předních příčkách.

Určitě vyzkoušejte polévku Crema de Marisco, silný krém z korýšů s rybami, který je zamáslovaný a s trochou šafránu. Ze studených tapas zkuste Brandada de Bacalao, krém z tresky, se sušenými meruňkami a ančovičkami z Kantábrie. Z teplých tapas může pro vás být příjemným překvapením hovězí jazyk s ensalada rusa a strouhaným sušeným tuňákem. Z raciones je fantastická grilovaná chobotnice s pečenými bramborami a šafránovou aioli. A sladkou tečkou může být třeba Milhojas y crema Catalana.

El Camino Tapas Restaurant

Jagellonská 10, Praha 3

@elcaminotapas

Ve světě je španělská kuchyně velmi oblíbená, u nás stále nedoceněná. Současně však není lepší adresa, kam v Česku zajít na báječné jídlo, které je navíc v El Camino spojené s dokonalým servisem v přenádherném prostředí. O vínech, jež David sám distribuuje, nemluvě. Tady pochopíte, co jsou tapas. Že to nejsou žádné jednohubky se sýrem a olivami, ale životní styl. A zamilujete se!

Lukáš Hejlík je gastronomickým nadšencem a autorem knihy Gastromapa Lukáše Hejlíka, 365.

tip: grilovaná chobotnice se šafránovou majonézou a pečeným bramborem