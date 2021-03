Asi ani ti nejodvážnější předpovídači trendů by neodhadli, že se loňský rok ponese ve znamení velkolepého skupování šachových souprav, vyzdobování domovů popínavými vistáriemi, náhlého zájmu o tygry a shánění francouzských baretů. Přitom by se to s trochou představivosti odhadnout dalo: stačí se podívat na program jednoho z nejžhavějších trendsetterů současnosti, streamovací platformy Netflix. Hity jako Dámský gambit (šachy), Bridgertonovi (vistárie), Pán tygrů nebo Emily in Paris (barety) zásadně po svém uvedení promluvily do toho, co bude zrovna in.

Vliv televize na životní styl a potažmo každodennost není úplně novým fenoménem. Už třeba Charlieho andílci, respektive jejich původní seriálová podoba z roku 1976, zásadně ovlivnili nabídku tehdejších butiků s oblečením, v nichž nemohly chybět široké kalhoty a kostkované košile. Skutečně vlivným ale byl až na přelomu milénia Sex ve městě − malá Fendi kabelka přes rameno, jakou nosila Carrie Bradshawová, se stala nestárnoucí klasikou a modré boty na podpatku od Manola Blahnika ikonou.

Jenže síla Netflixu je teď ještě mnohem větší. Jeho předplatitelská základna stále roste, překonala hranici 200 milionů uživatelů a sledovanost během pandemie vyletěla strmě nahoru. Koronavirová opatření zároveň zrušila či omezila řadu módních akcí, a tak je teď pro mnoho lidí nejviditelnějším přehlídkovým molem právě nabídka Netflixu.

Když udává trendy Netflix

Nejde jen o módu. Televizní seriály nás lákají k tomu, žít stejně jako naši filmoví hrdinové, a Netflix jako nejsledovanější digitální platforma současnosti jasně vede v určování trendů. I proto poté, co na konci roku 2019 uvedl seriál Zaklínač (The Witcher), se jeho videoherní varianta zařadila k aktuálně nejpopulárnějším titulům, ač byla tou dobou už několik let na trhu. A autor knižní předlohy Andrzej Sapkowski se najednou stal nejžádanějším spisovatelem na Amazonu.

Loňský rok jen znásobil případy, kdy se diváci nechali pohltit životy svých oblíbenců z obrazovky. Nemůže mezi nimi chybět Emily in Paris, seriál od Darrena Stara, který stál i za Sexem ve městě. Jeho novinka vrátila do popředí styl parisian chic: fanoušci začali vyhledávat růžové kloboučky i červené barety, které Emily neváhala kombinovat s černobílými kostkovanými komplety. A stačilo, aby oblékla žlutou asymetrickou sukni od značky Ganni, a zájem o ni ve vyhledávání vzrostl o 289 procent.

Pozadu nezůstala ani oblíbená série Koruna (The Crown), zejména její loni uvedená čtvrtá řada, která dostala na scénu módní ikonu své doby, princeznu Dianu. Ta ráda nosila malé černé blejzry i volánové límečky. Neodmyslitelně k ní patří také červený svetr s bílými ovcemi a jednou černou, o který byl po premiéře čtvrté série na eBayi nebývalý zájem.

Jedním z největších seriálových hitů loňského roku se ovšem stal vizuálně geniální Dámský gambit (The Queen's Gambit), minisérie o mimořádně nadané šachistce, zpracovaná tak atraktivně, že vyvolala po celém světě šachovou renesanci. Americká společnost Goliath Games hlásila nárůst prodeje šachových souprav o tisíce procent, do eBay vyhledávače vyťukal někdo spojení "chess set" každých pár sekund a o stovky procent vzrostl také prodej knih o šachu. Na webový portál Chess.com, kde si lze zahrát virtuálně, se přihlásily miliony nových uživatelů a poptávka byla i po šachových lekcích.

Vůbec nejsledovanějším seriálem Netflixu je ale historická série Bridgertonovi (Bridgerton), která vypráví romantický příběh z kýčovitě krásné předviktoriánské Anglie. Kdekdo z diváků si po jejím uvedení chtěl doma vytvořit stejné pokoje, v jakém žila okouzlující Daphne. Na eBayi se mohutně vyhledával starožitný nábytek, korzety i vistárie, úžasné kvetoucí dřeviny, které popínaly vchod domu Bridgertonových. Módní obchody posílily nabídku nadýchaných rukávů a v kurzu opět byly empírové šaty a perly. Z knih od Julie Quinnové, podle kterých se seriál natáčel, se staly bestsellery a hudební album Bridgerton: Covers from The Netflix Series se zařadilo počátkem letošního roku k těm nejposlouchanějším.

Společnost SPS Commerce dokonce udělala výzkum ohledně toho, které seriály Netflixu nejvíce promlouvají do nákupních trendů. První místo vás možná překvapí, je jím krimiseriál Ozark. Ale tentokrát to nemá s módou nic společného. Ozark se odehrává na krásných místech napříč americkým státem Georgia, a určuje tak trendy, kam vyrazit na dovolenou. A právě v tom spočívá velká výhoda Netflixu. Díky vysokým produkčním hodnotám, poctivé výpravě a kvalitní kameře dokáže prodat různá časová období, lokace, módní styly i nevšední koníčky. Na letošek chystá například komediální seriál ze světa country hudby Country Comfort, drama o hledání ideálního partnera pomocí DNA The One nebo fantasy o tajemném společenství mágů Shadow and Bones. Jestli se u diváků chytnou, se uvidí, jisté ale je, že pokud chcete být v obraze, mějte raději seriálovou nabídku v merku.