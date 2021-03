Funkčnost, čistota, design. To jsou základní kritéria, podle kterých vybírají Veronika Milá a Klára Nestěrová značky do butiku s přírodní dekorativní kosmetikou Líčírna. V regálech najdete veganské rtěnky Nui, make-up z pečujících olejů a výtažků z rostlin od Kjaer Weis nebo třeba řasenku Ilia, která vyživuje. Vše bez syntetických náhražek, toxických konzervantů a parfemací. Každá nová řada je navíc podrobena pečlivému testování v těch nejnáročnějších podmínkách − na filmovém place v rukou profesionální maskérky.

Dvojice zakladatelek se potkala právě tam. Klára je původně produkční, Veronika vizážistka. Kvůli nemoci v rodině Veronika začala pečlivě zkoumat složení potravin a prostředků, kterými se její nejbližší obklopovali, postupně se nadchla pro přírodní kosmetiku. "Věděla jsem, že v zahraničí existují skvělé organické značky líčidel, u nás nebylo v takové kvalitě skoro nic. Přemýšlela jsem, jak je dostat do Česka, tak jsem nejdřív založila web, kde jsem je chtěla testovat a doporučovat. Bylo mi jasné, že kdybych je chtěla distribuovat, sama bych to nikdy nezvládla," vysvětluje Veronika s tím, že čísla a tabulky jdou mimo ni. Na rozdíl od Kláry. Po jednom z natáčení se jí proto zeptala, jestli nezná někoho, kdo by do toho šel s ní. A Klára řekla přesně to, v co Veronika tajně doufala: A co kdybych do toho šla já? V té době už ji vlastní agentura na filmovou produkci a hostesing tolik nenaplňovala a v nabídce ucítila potenciál. Společně proto založily Líčírnu, kde Veronika skautuje značky, testuje je a je hlavní odbornicí na ingredience a vizážistkou. Klára plní roli obchodní ředitelky.

Začaly kamenným obchodem na pražských Vinohradech, letos po jarní vlně pandemie otevřely druhý butik na Letné. Zatím poslední pobočku mají v Bratislavě, vize je ale dostat Líčírnu i do Brna a dalších českých měst. Pro většinu značek jsou také českými distributory, na e-shopu jich mají celkem šestnáct.

Čistá krása z přírody

Zelený luxus

Biokvalita, udržitelnost, zero waste, organická strava, biodynamické zemědělství, farmářské produkty a méně chemie. Tyhle pojmy se v našich slovníčcích pomalu usazují nastálo a vlna zodpovědnějšího přístupu k životu už není jen výsadou vybrané sociální bubliny. "Lidé se začali zajímat o to, co jedí, co nosí, čím se obklopují. A od jídla a udržitelné módy se přirozeně dostali až ke kosmetice a make-upu," vysvětluje Klára. Když v roce 2017 otevřely první butik, ocitly se na začátku pronikání "zelené" vlny do českého mainstreamu. Byly prostě ve správnou dobu na značkách. "Máme také výhodu, že jsme v našich oborech pracovaly s herečkami, které jsou chemickými líčidly obklopeny celý pracovní život a vědí, co to dělá s pletí. Byly tak jedny z prvních, kdo si od nás nechal udělat detox make-up taštičky, a pomohly nám dostat Líčírnu mezi lidi," doplňuje Veronika. Dnes se "zelenější" přípravky prodávají i v běžných drogeriích, Líčírna se však liší hlavně tím, jak je ve výběru přísná. Složení a ingredience musí přesně odpovídat standardu, který si na začátku zakladatelky nastavily. A nabízet chce spíše přírodní kosmetiku luxusnější.

Povědomí zákaznic o organické dekorativní kosmetice stále roste, mnohé z nich se už samy vzdělávají. O Líčírně si navíc většinou předem něco zjistí nebo přečtou, takže přijdou s konkrétním požadavkem. Často je přivede i nemoc či kožní problémy nebo jsou to těhotné ženy a maminky, které chtějí snížit množství vstřebávané chemie.

Edukovat společnost je však podle nich stále třeba a na webu Líčírny najdete sedmibodový "organic guide" neboli průvodce organickou kosmetikou, který je ideálním místem, kde začít. "Nikoho nepřesvědčujeme, jen upozorňujeme na látky, které mají rizikové účinky. Problém dnešní doby totiž není v tom, že je někde malé množství rizikové látky, které by se samo nijak neprojevilo. Ale v tom, čemu se říká chemický koktejl," vysvětluje Klára. Každý den na sebe totiž nanášíme mnoho přípravků, u kterých nevíme, jak na sebe reagují. Argumentem výrobců bývá, že složky splňují legislativní požadavky a vyskytují se v minimálním, tedy neškodném množství, třeba do jednoho procenta. Jenže látky ve směsi často navzájem posilují svou toxicitu. Jako příklad uvádí Veronika studii provedenou na krysách. "Koktejl obsahující malou dávku rtuti, která by zabila jednu ze sta krys, a dávku hliníku, která by zabila také jednu ze sta krys, má překvapující účinek. Zemřely by všechny."

Kosmetika také často obsahuje odpadní látky. "Proč používat přípravky z minerálního oleje, což je ropný odpad? Proč místo toho nepoužít přípravek, který je funkční a ještě pleť vyživí? Investujte peníze do toho nejblahodárnějšího, co můžete," nabádá Klára. "Zvláštní je, že lidé věří antikoncepční náplasti, která zabraňuje početí, ale nebojí se, jaká chemie se dostává do jejich těla skrze kosmetiku." Ostatně mnoho jejich argumentů potvrzuje i dokument z roku 2019 nazvaný Toxic Beauty.

Jako další příklad uvádějí příběh zakladatelky jedné z nejznámějších značek přírodních líčidel na světě RMS Beauty. Rose-Marie Swiftová před čtyřicítkou zkolabovala a delší dobu bojovala s panickými ataky, nespavostí a imunitními problémy. Když jí doktor udělal testy krve, vlasů a moči, zjistil vysoké hodnoty nespočtu různých chemikálií a zeptal se Swiftové, jestli náhodou nepracuje v kosmetickém průmyslu. Setkal se totiž už s několika dalšími případy lidí, kteří trpěli podobnými problémy a vykazovali stejné hodnoty. Swiftovou to vyděsilo a rozhodla se, že bude součástí změny.

"Jeden kufr s líčidly mám chemický, druhý čistý. Jsou přípravky, které ještě nahradit nejdou, třeba neslíbatelná rtěnka, voděodolná řasenka, make-up na zakrývaní tetování… Většinou produkty pro extrémy. Čím dál víc mi ale stačí produkty z kufru přírodního," říká Veronika, která nakonec ještě vystudovala čínskou medicínu a aromaterapii a neúnavně čte další a další výzkumy lékařů a chemiků i blogy světových clean beauty vizážistek. Všechny produkty nejen sama nosí, ale používá je i na herce ve filmech nebo modelky na focení.

Něžné k nám i naší Zemi

Sortiment Líčírny stojí kromě zdraví i na druhém pilíři − ekologii. Obaly jsou ze skla, celulózy, recyklovaného plastu nebo znovuplnitelného kovu. "Zohledňujeme tělo i planetu a ingredience opravdu hodně řešíme. Třeba u dimetikonu není prokázáno, že by dělal neplechu na kůži, ale v přírodě je nerozložitelný a kumuluje se ve vodě. Tím pádem jsme ho rovnou vyloučily," říká rázně Veronika.

Když se rozhodnete využít jejich službu "Detox Your Make-up Bag", v butiku se asistentky podívají zadarmo na složení produktů, které používáte. "Nejsme tady od toho, abychom vám řekly, že máte všechno vyhodit a nakoupit u nás. Podporujeme udržitelnost, takže vám poradíme, co je v pohodě a co nejdřív spotřebovat, ale dál už si to nekupovat. A pak spolu hledáme alternativu k vašim oblíbeným produktům," vysvětluje Klára. Výběr už mají dostatečně široký, aby si tu každý našel své.

Mezi nejoblíbenější značky patří Gressa, která uvedla vůbec první full coverage tekutý přírodní make-up. "Občas přijdou zákaznice a říkají: Když on ten přírodní make-up asi moc nekryje, ne? V tu chvíli říkám: No, tak se pojďte podívat. Dáme jim kapku Gressy a to vždycky zaujme," usmívá se Klára. V buticích najdete také parfémy Dedcool z Los Angeles nebo skincare od anglické značky Aeos, která ingredience pěstuje na vlastní farmě a používá vodu prohnanou vírovými trubkami a energetickými krystaly. Nejnovějším přírůstkem bude světoznámá značka Vapour, kterou chtěly zakladatelky od počátku, až teď se jim ale podařilo ji získat.

"Technologie v přírodní kosmetice jde nesmírně dopředu a pořád se je co učit a kam to posouvat. Chceme vybírat značky, aby se hezky doplňovaly a zároveň aby každá měla něco zajímavého. Jsou už i nějaké firmy, které trochu snížily úroveň, třeba začaly znovu používat silikony, a to jsme pak celou jednu řadu od nich vyřadily. Ale jiné stále rostou a my s nimi a těšíme se, až je přivezeme," zakončují Klára a Veronika.