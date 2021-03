Zuzana Milandu má ráda jednoduché oblečení, pro Viktorii Kaštánkovou zase musí být především pohodlné. A právě takový je Wolfgang, dnes už známá česká urban značka, pro kterou je typická čistota, minimalismus, oversize a tři hlavní barvy: černá, šedá a bílá. A za níž právě dvě zmíněné dámy stojí.

Wolfgang byl původně brněnský obchod, kam Zuzana s Viktorií svážely oblečení z berlínských a vídeňských butiků. S postupem času ale přišel nápad vytvořit vlastní značku. "Postrádaly jsme jednoduché a kvalitní oblečení, které by neodcházelo spolu s pomíjivými trendy každou sezonu. Chtěly jsme něco, co jsme nenacházely, a tak jsme se začaly pokoušet o vlastní produkci," vzpomíná Kaštánková.

Přestože ani jedna nemá módní vzdělání, povedlo se jim vytvořit kousky, jež brzy zaujaly lidi z jejich okolí. Ty, kteří nechtějí zapadat v davu, a přesně takoví jsou podle Kaštánkové jejich typičtí zákazníci. "Individualisté s vlastním názorem a přístupem k životu. Takoví ohleduplní, sofistikovaní rebelové," usmívá se.

Značka Wolfgang, jež má nyní obchody v Brně i Praze, je dokonale zastřešuje. Název i logo odkazuje na vlčí smečku, individuality žijící pospolu. "Filozofii odlišností a pospolitosti razíme také dnes, jen na mnohem větším území, než bychom si před lety dokázaly představit," přibližuje Kaštánková. Na trhu je značka Wolfgang už devátým rokem a její obrat v posledních letech roste zhruba o 20 procent ročně. I díky tomu, že si po prvních divokých letech našla svoji cestu. "Nejprve to byla jízda jako na horské dráze. Informace a zkušenosti jsme sbíraly po cestě," ohlíží se Kaštánková. Postupem času si uvědomily, co chtějí dělat − zdánlivě ty nejobyčejnější věci v obyčejných barvách, ale kvalitně, z dobrých materiálů, a přesto za dostupnou cenu. Všechny se navíc vyrábí lokálně a využívají materiály z Evropské unie. Vlněná trika a kalhoty, ale také mikiny, bundy, kabáty, vše unisex, jak je pro Wolfgang typické.

"Chceme jít v budoucnu ještě více do hloubky a motivovat naše zákazníky k udržitelnému přístupu, nejen k pořizování oblečení. Edukovat je v tom smyslu, že investice do kvalitních kousků, ve kterých se budu cítit dobře několik let, je ve výsledku mnohem levnější než pořizování fast fashion," maluje si Kaštánková. I díky tomu, bez investic do reklamy, přilákaly do vlčí smečky několik tisíc spokojených zákazníků, mezi nimi třeba violoncellistku Terezii Vodičku Kovalovou nebo tenistku Karolínu Plíškovou.

