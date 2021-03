Už toho na ni bylo moc. Postihla ji tragédie v osobním životě, drtila ji práce v korporátu a cítila, že potřebuje všechen tlak vypustit. A tak zašla do papírnictví, nakoupila štětce a barvy, vytáhla svoje oblíbené džíny a začala na ně cákat barvu. "Potřebovala jsem osobní terapii. Rehabilitaci sama sebe," vypráví Kateřina Maršounová. To bylo před šesti lety, a aniž by to tušila, odstartovala tím značku Project Rehab. Pocákané džíny se jí totiž zalíbily a začala je nosit. Jednoho dne v nich potkala sousedku, která se o módu dlouhodobě zajímá. "To je nová kolekce Replay?" zeptala se, a když dostala odpověď, rovnou si od ní jeden kousek objednala. A pak se přidaly její kamarádky… a byznys se začal pomalu rozjíždět. "Je to od začátku takový osobní experiment, o kterém jsem si myslela, že brzo skončí, ale místo toho mi tak trochu pohltil život," uznává.

Dnes se její oblečení prodává úspěšně jak v Česku, tak ve světě. Project Rehab nosí třeba hokejista Jakub Voráček, který je zároveň tváří značky, tenistka Markéta Vondroušová, bývalý fotbalista Milan Baroš nebo zpěváci Ben Cristovao a Mikolas Josef. Značku si pro spolupráci vybrali v Nike Prague, a tak se nyní barevné kreace objevují na botách či kšiltovkách od Nike.

Maršounová studovala digitální komunikaci a dlouhodobě se věnovala různým značkám. Móda pro ni byla jen koníčkem, až se v roce 2015 stala i prostředkem, jak ventilovat skrze Project Rehab svoji módní filozofii: chtěla se oprostit od masové a uniformní výroby a místo toho vytvářet jedinečné a výrazné kousky oblečení.

Terapie barvou

I proto ve spolupráci s experty na barvy vyvinula pro Project Rehab speciální směs, kterou na oblečení nanáší. "Chtěla jsem, aby cákance mohly být dlouhé a rovné, aby měly odlesk, mohly být trojrozměrné, aby se na oblečení neopraly a aby držely za jakéhokoliv počasí a napořád. To platí hlavně pro boty," říká. Každý kus oblečení maluje zvlášť, na ruční práci a individuálním přístupu si zakládá. Používá špičkovou evropskou bavlnu a vše nechává šít v Česku. A její zákazníci to oceňují. O značce je slyšet i v zahraničí, hlavně díky tomu, že se objevila na sledovaných instagramových profilech. "Máme klienty v Japonsku, USA, Austrálii a po celé Evropě. Bylo období, kdy jsme do Filadelfie posílali víc mikin s oranžovým designem Jakuba Voráčka než do Česka," přibližuje Maršounová.

Silná orientace na zahraniční klientelu se však ukázala jako zrádná obzvlášť v loňském pandemickém roce. Devadesát procent příjmů značky totiž dlouho tvořily prodeje v obchodě Enter by The Address Idea v Praze na Václavském náměstí, kde nakupovali především cizinci. Vinou protiepidemických opatření však musel obchod nejprve dočasně a pak úplně zavřít. "Měla jsem chvíli depresi, neměla chuť pokračovat a myslela si, že tím končíme, že to bez cizinců nedáme," vzpomíná.

Probral ji až zájem klientů, kteří se vytrvale ozývali a přiměli ji oživit zanedbaný e-shop. Odměna přišla brzy, on-line prodej vyrostl mezi roky 2019 a 2020 o 267 procent. "Teď malujeme víc kusů než kdy dřív. A jako bonus nás loňská zkušenost naučila lépe komunikovat značku on-line a na domácím trhu. Čeští klienti nás podrželi a my jsme jim za to vděční," říká Maršounová, s níž tvoří jádro týmu ještě další dvě ženy. A jak tajemně naznačuje, do budoucna nechtějí svůj rehabilitační projekt omezovat jen na módu.