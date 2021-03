foto: archiv Evy Che 19. 3. 2021 00:00 text: PN foto: archiv Evy Che Sdílet Facebook Twitter Přeposlat

Jestli je na české scéně někdo, kdo žije módou a dokáže dokonale sladit outfity tak, že by se neztratily ani na fashion weeku v New Yorku nebo Šanghaji, je to Eva Che. Dřív módní blogerka a modelka, teď asistentka prodeje značky Gucci, zakladatelka zážitkového vaření na soukromých akcích a ambasadorka DSC Gallery. Sociální sítě plní výstředními modely na hraně fetiše, v reálu na vás ale zapůsobí její jemnost. A když mluví o své vášni pro přetváření tradičních čínských receptů do moderního hávu, plaše klopí oči.

Můj styl by se dal popsat jako můj. Základem mého šatníku je kreativita. Aby se člověk mohl dobře obléknout, může mít ve skříni cokoliv, jde jen o to, umět to chytře použít. Móda pro mě je ten nejrychlejší způsob, jak vyjádřit svou osobnost. V mojí kuchyni nesmí nikdy chybět ostrý nůž, kterým nakrájím vše, aniž bych musela použít kuchyňský robot. A z ingrediencí to je česnek − dávám ho do všeho. Nejraději vařím nahá. Když se chci dobře najíst, vyrazím do kuchyně a uvařím si sama. Občas si ale ráda zajdu na dobrou českou kuchyni, na té jsem vyrostla. Mezi mé nejoblíbenější restaurace patří řetězec Lokál.

Seznam Lokálů na lokal.ambi.cz Věc, kterou jsem si nedávno udělala největší radost, bylo dobrovolnictví ve Fakultní nemocnici Bulovka. Místo, které musíte alespoň jednou za život navštívit, je CheHub, naše malé rodinné bistro v Kutné Hoře. Vaříme tradiční čínskou kuchyni, kterou se snažím zasáhnout netradičním způsobem. Interiér jsem nechala prostý, tak, jak bývaly kdysi dávno v malých bistrech na okraji čínských měst, ale vnesla jsem do prostoru nádech dnešní klubové scény.

CheHub, K Nádraží 41, Sedlec, 284 03 Kutná Hora Můj poslední cestovatelský zážitek byl, když jsem se nedávno vydala do Berlína na jeden jediný den, abych tam oslavila narozeniny svého přítele. Ideální víkend si nedokážu představit bez dobrého jídla a atraktivního prostředí, které mě bude bavit. Lidé kolem mě vědí, že o odpočinek moc nestojím. Nedám dopustit na originalitu. Hrnek a tapeta na zeď, obojí od Gucci Decor Foto: archiv Evy Che Můj poslední designový úlovek byl hrnek a tapeta na zeď, obojí od Gucci Decor. (foto výše) Kniha, která mě nedávno nadchla, je Sumo od Helmuta Newtona. V poslední době nejvíc poslouchám nejnovější skladbu Theme, kterou složil můj přítel Spencer Parker. Vydal ji v únoru a na obal desky použil fotku mých nohou. Moje oblíbená aplikace je Uber. Polštář Gucci z fashion show. Je bílý s koženými popruhy, abyste ho mohli nosit s sebou na zádech. Foto: archiv Evy Che Více, než bych měla, utrácím za věci, na které se můžu dívat. Jakékoli umění, třeba jakékoli objekty s banány, ty sbírám nebo to byl polštář Gucci z fashion show. Je bílý s koženými popruhy, abyste ho mohli nosit s sebou na zádech. (foto výše) Umělecké dílo, na které bych se mohla dívat každý den, je zadek mého přítele. Eva Che Foto: archiv Evy Che Eva Che Foto: archiv Evy Che