Jen málo českých seriálů vás dokáže vytrhnout z každodenní monotónnosti a překvapit. Zvlášť pokud je jejich hlavní postavou někdo, koho znáte už od dětství. Nebo koho jste si mysleli, že znáte. Božena Němcová je klasika školních lavic, která ale často zůstala zastrčená v druhé řadě knihovny tolik neoblíbené povinné četby. Upřímně, přečetli jste od ní víc knih než jen Babičku? Možná vás takhle spatra napadne ještě pár děl, ale moc jich nejspíš nebude. Tvůrkyním minisérie se podařilo něco, v co doufaly − o Boženě Němcové se najednou začalo nejen mluvit, ale lidé se o ni zajímali jako o reálnou lidskou bytost plnou emocí, síly a vášně. Přispěly k tomu také herečky Aňa Geislerová a Anna Kameníková, které se s námi rozpovídaly o odvaze a důležitosti to nevzdat. A s Matúšem Tóthem nafotily krásnou sérii, která zůstane vzpomínkou na "jejich" Boženu.

Ústředním tématem březnového čísla je Vášeň, proto jsme vybrali hned několik příběhů těch, kteří se i díky ní ve svých oborech prosadili. Jsou to čeští obuvníci kráčející ve stopách Tomáše Bati i dcery druhého nejbohatšího Čecha Radovana Vítka a jejich úspěchy v parkúrovém světě. Nebo vycházející tenisová hvězda Karolína Muchová, která nám dala první velký rozhovor o životě i mimo kurty.

Přes všechny úspěchy, které před měsícem vyvrcholily v semifinále Australian Open, zůstává pokorná a moc dobře ví, že ji čeká ještě hodně práce, aby vyhrála svůj vysněný grandslam. Dodnes totiž vzpomíná na to, jak před pár lety musela na turnajích nižší kategorie přespávat v autě, aby ušetřila co nejvíc peněz. Možná proto nerada utrácí a hodně z toho, co si na prize money vydělá, zase investuje zpátky do tenisu.

Pokud vaše srdce touží po tom, mít doma kousek umění, ale nevíte, kde a čím začít, připravili jsme pro vás článek plný tipů a inspirace. Mezi nimi i příběh vášnivého sběratele Josefa Maixnera z Kroměříže. Od pondělí do čtvrtka je ve své firmě a celý pátek si většinou vyblokuje pro návštěvy umělců v ateliérech. Sleduje jejich tvorbu se zanícením, a když se mu něco zalíbí, rád si to koupí. Ne jako investici, ale protože se mu líbí. Nechce totiž utrácet miliony za slavná jména, pak by prý neměl jak podpořit mladé české talenty. Není to inspirativní?!