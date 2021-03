HUDBA

Česká Billie Eilish

Pusťte si do (d)uší neokoukané hudební umělce. Třeba vítězku letošních cen Apollo, křehkou zpěvačku a kytaristku Amelie Sibu, která patří mezi takzvané pokojíčkové tvůrce a album Dye My Hair připravila ve vlastní režii. Dalšími nominovanými byly kapely Dukla, Teepee, Povodí Ohře, Tata Bojs, Květy a Lenka Dusilová.

Nalaďte třeba v aplikaci Spotify.

FILM

Úspěch digitálního jeviště

Ostravské Divadlo Mír jede. Před Vánoci spustilo vlastní videoplatformu MirPlay.cz a od té doby nasbíralo přes 40 tisíc fanoušků na Instagramu. Teď uvádí tragikomický celovečerní film, který napsal a režíroval umělecký šéf divadla Štěpán Kozub. Doporučujeme!

Film Volným pádem, MirPlay.cz.

HRA

Dopřát očím odpočinek

Vydejte se do 80. let v USA a rozhodněte, kudy se hlavní hrdinka vydá. První česká audiohra Důkaz 111 je unikátním počinem studia Play by Ears. Detektivní příběh založený pouze na zvuku namluvili přední čeští herci. Hráči mohou hru ovládat i se zavřenýma očima a nechat se tak naplno pohltit.

www.playbyears.cz

KNIHA

Tři měsíce v Barceloně

Architekt Adam Gebrian vyrazil s manželkou a dvouletým synem na čtvrt roku do katalánské metropole a svým svérázným jazykem popisuje společné objevování architektonických skvostů i úplně náhodných náměstí. Čeká vás 66 míst, která vás možná očarují natolik, že se tam po skončení pandemie ihned vydáte.

Tři měsíce v Barceloně, hledejte u knihkupců.

GASTRO

Lahodná Itálie na Vinohradech

Bešamel, čerstvé těstoviny, dlouze tažené ragú. První lasagnerie v Česku slaví tři roky. Založila ji tehdy osmadvacetiletá Římanka Fabrizia Falchi. Vyzkoušejte amatriciana s pecorinem a guanciale nebo veganské boloňské a nezapomeňte na dezert − tiramisu klasické nebo třeba s limoncellem.

www.lasagneria.cz, Korunní 957/35, Praha

UMĚNÍ

Výstava pod širým nebem

Muzeum Kampa otevírá nádvoří, a kolemjdoucí tak mohou i přes zavřenou galerii objevit mladého autora. Sochy umělce Kryštofa Hoška, třeba monumentální kostra lidské ruky v podobě gesta lajk nebo V, reagují na současnou pandemickou situaci. Výstava je otevřena do 9. dubna.

U Sovových mlýnů 2, Praha 1, www.museumkampa.cz