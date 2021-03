Tělové a pleťové oleje, tuhé šampony i noční krém, to všechno bez kapky vody. Matka s dcerou Andrea a Anita Skotnicovy se rozhodly, že budou kráčet cestou osvěty a představí zákazníkům to, co mají samy vyzkoušené a čemu věří.

Láska k ochraně vody v nich rostla odmala, to když jim děda Luděk vyprávěl, jak je důležité vodou neplýtvat a chránit ji. On sám procestoval svět a zasvětil život čištěním vodních zdrojů.

„Voda je život,“ shodují se a zároveň zdůrazňují, že v kosmetice je zbytečnou složkou. Pleť paradoxně vysušuje – a to jak přítomností konzervantů, tak i tím, že se vypařuje a mizí i olejové složky v kůži přirozeně obsažené.

„Proto jsme se nadchly pro přírodní kosmetiku, která žádnou vodu neobsahuje. Naopak v té vyráběné průmyslově tvoří H2O i klidně 80 procent objemu. Kupujete tak víc vody než produktu a také škodlivých chemických přídavků, které ji konzervují, aby nedocházelo k množení bakterií, plísní či patogenů,“ uvádějí.

Zatím mají v nabídce dvě značky, které je svým přístupem nadchly: Balade en Provence a Booming Bob. Francouzská kosmetika Balade en Provence se zrodila v malebném městečku Opio. Nabízí šampony, mýdla i noční hloubkově hydratační krém určený pro všechny druhy pleti.

Booming Bob ze švédského města Malmö při výrobě svých pleťových, tělových a esenciálních olejů používá pouze výživné oleje, vosky a extrakty nejvyšší kvality. Výsledné produkty jsou čisté, neředěné a konzervované pouze extraktem z rozmarýnu a vitaminem E.

Andrea s Anitou nadále sledují trendy ve světě udržitelnosti i složení kosmetiky. Věří tak, že jimi zastoupené značky se za složení svých produktů nemusí stydět.