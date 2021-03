foto: archiv Vasky 23. 3. 2021 12:30 Sdílet Facebook Twitter Přeposlat

Česká obuvnická značka Vasky vítá jaro opět novou kolekcí. Předobjednat si už můžete slip on modely na každou příležitost, a to hned v šesti barevných kombinacích. Značka rovněž začala s expanzí do zahraničí, prvním trhem je Slovensko.

Vasky, značka mladého obuvníka a podnikatele Václava Staňka, ani v lockdownu nezpomalují. Loni představili za velkého zájmu vlastní tenisky, otevřeli novou prodejnu v ulici Na Příkopě (celkem už jich mají pět) a prodali 45 tisíc kusů. Letos chtějí znovu trojnásobně povyrůst a chystají mnoho dalších novinek. První z nich už je tady; volba na slip on padla i proto, že si to sami zákazníci v anketě přáli. Využít se dají při řadě příležitostí: na procházkách, v práci, ale třeba i na svatbě. Hodí se k džínám, kraťasům, ale i k elegantním šatům či oblekům. Jarní kolekce nese navíc speciální poselství: Buďte sami sebou a najděte svou vlastní stopu. „Každý může začít u bot, vybrat si takové, které jsou jeho srdci nejbližší, kráčet v nich hrdě, ať už si zvolí jakoukoliv cestu,“ popisuje myšlenku nové kolekce zakladatel značky Václav Staněk. Vasky poprvé spouští předprodej a začaly expanzi Podoba jarní kolekce vznikla na přání zákazníků. „Udělali jsme si průzkum na našich sociálních sítích a slip on se z modelů, které si naši zákazníci přejí, objevovaly nejčastěji. Proto se těšíme, jaké budou reakce, až tento model s názvem Leny vypustíme do světa,“ poznamenává marketingový ředitel značky Jan Kočenda. Zákazníci si budou moci vybrat ze šesti barevných kombinací: ⁠bílá, černá, šedá, růžová, modrá a černočerná. Barevnou obuví chtějí Vasky své zákazníky rozveselit ve složitých časech, každá barva zároveň vyjadřuje určitý charakter. Bílá znázorňuje klid, důvěru a víru v dobré zítřky, modrá zase dobrodružnou povahu, ctižádost a touhu poznávat. Novinkou je také předprodej a zaváděcí cena. „Rozhodli jsme se nejprve odměnit věrné zákazníky, kteří odebírají náš newsletter. Budou tedy prvními, kdo nové Leny obdrží,“ popisuje vedoucí logistiky Tomáš Karlík. Předprodej začal 22. března a bude trvat až do konce března, během něj bude zaváděcí cena 2099 Kč. Od 1. dubna budou slip on stát 2399 Kč. „Už se jich prodalo asi 170 kusů, nejprodávanější jsou zatím šedá a černá varianta," hlásí Kočenda. Baťovo Česko. S těmito obuvnickými značkami neuděláte krok vedle - čtěte ZDE Kromě dalších obuvnických novinek – Staněk prozradil kolaboraci s českou tradiční značkou – chystají Vasky také různé kvízy a soutěže. Započala i expanze do zahraničí, prvním trhem je Slovensko. „Na něm si to chceme osahat a pak pokračovat dále,“ řekl Staněk. S chystaným rozšířením musí Vasky navýšit výrobní kapacity. „Podepisujeme smlouvu na novou velkou budovu ve Zlíně, která bude zčásti logistickým centrem, zčásti výrobnou. To nám umožní dále růst.“ Z hlediska obratu by se chtěli v tomto roce dostat na 365 milionů korun.