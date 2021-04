Práce finalistů zároveň představuje výstava Best of: 2020 ve veřejném prostranství pražské Kampy od 1. dubna do 10. května 2021.

Do finále Cen Czech Grand Design 2020 se kromě tradičních produktů dostaly i nečekané počiny, které mají v historii ocenění premiéru. Rovnou v královské kategorii Designér roku – Ceny Ministerstva kultury ČR porotu upoutal produkt vymykající se předchozím ročníkům, a to menstruační kalíšek Whoop.de.doo od designérky Anny Marešové (psali jsme o ní v rubrice (Ne)zbytnosti).

Dvojice Herrmann&Coufal uvádí pravidelně několik nových produktů z oblasti nábytku, letos je do finále dostala svítidla Lift, Tension a Balance DIY projekt pro Hornbach, svítidlo s názvem Capsule pro Lucis a skříňka Roletta navržená pro FUTURO. Trojici finalistů v této ostře sledované kategorii uzavírá další úspěšné duo – studio LLEV s jejich nejnovější kolekcí nábytku Sileencio a doplňky Myceelium.

Stejně různorodá je také kategorie Výrobce roku, kde se bude letos rozhodovat mezi novinkami Tkalcovny Kubák, vestavbami do auta od Egoé a svítidly stálice českého designu, firmy Lasvit. Úspěchy nových tváří tradičně představuje kategorie Objev roku. Trojice finalistů je letos v sestavě Cindy Kutíková za nekonečné šály ve spolupráci s Natálií Nepovímovou, IHOR za textilní kolekci Piet a kolekci nábytkových doplňků a do třetice Lappa studio s akustickými panely Eclipse.

Cenu za nejlepší šperk roku má šanci získat designérka Maria Kobelova s kolekcí inspirovanou čtyřmi druhy euforie. O prvenství s ní bojuje první sólo počin Zdeňka Vacka, kterým je kolekce šperků nazvaná Báze. Třetím finalistou je Ondřej Stára, jež zaujal hned třemi počiny za loňský rok – prstenem s názvem To bude peněz, to bude peněz a kolekcemi šperků Uncut Merch ve spolupráci s Janem Černým a Remember you will die. Na titul Módní designér roku letos aspiruje trojice Jakub Polanka, Naniche by Natalie Dufková – oba s kolekcemi F/W 2020 a S/S 2021 – a Jan Černý s kolekcí Romantic Era 2021+ a kabelkou navrženou pro českou značku KARA.

O ocenění Fotograf roku se letos rozhodne mezi sestrami Danielou a Lindou Dostálkovými, které jsou mezi finální trojicí za editorialy Amálka, Božena, Chloe, Dorota, Klára, Lola, Míša, Rozárka a spol. a Pretty Wild, Quality: Flexibility pro československý Vogue; Marií Tomanovou za fotografie pro časopisy VMAN, V, Lampoon a Dazed a další módní kampaně a editorialy, a trojici finalistů uzavírají fotografky Shotby.us nominované za spolupráci s časopisy Dolce vita a Swarm Mag, fotografie pro Prague Pride a Project Sapience a portrét zpěvačky Katarzie.

Grafickým designérem 2020 se mohou stát 20YY designers za vizuální identitu pro Muzeum literatury, Anežka Minaříková za grafický design knihy Clara / Clara Istlerová, práce a život, a za vizuální styl Pražské integrované dopravy se letošními finalisty stalo také studio Superlative.works.

V kategorii Ilustrátor roku porotu nejvíce zaujali Jiří Franta svým autorským komiksem SINGL, Eva Maceková ilustracemi pro módní kolekce a do třetice Veronika Vlková a Jan Šrámek za ilustrace dětské knihy Apolenka z modrotisku.

Vítězové za rok 2020 budou vyhlášeni 21. dubna v přímém přenosu na ČT art. Letos s ohledem na vývoj pandemie proběhne ceremoniál pouze na televizních obrazovkách a bez fyzicky přítomných hostů a designérů, kteří se připojí online v průběhu večera. Součástí letošního vyhlášení bude premiéra dokumentu o českém designu v režii Tomáše Luňáka.