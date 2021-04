Není lepší způsob odreagování, v nejistých karanténních dobách obzvlášť, než si začít hrát. S našimi tipy si navíc vystačíte úplně sami. První z nich se jmenuje Playdate. Vypadá úplně jako digihra z 80. nebo 90. let, kdy každý na Západě chtěl mít Game Boye a na Východě alespoň Jen počkej, zajíci!. Současná nostalgická vlna pomohla tohle přenosné zařízení oživit v retro podobě, ale moderním provedení.

Playdate má dvě tlačítka, šipky a po straně ještě páčku, kterou některé tituly budou využívat. Celkem bude v první várce her k vyzkoušení 12 a pracovali na nich prý zkušení designéři. To alespoň tvrdí americká společnost Panic, která má Playdate na svědomí. Prodávat by se měl začít už brzy, za 149 dolarů, a to jen v omezeném množství. Máte-li tedy zájem, zapište se na oficiálních stránkách.

Také další tip je k dostání jen v limitovaném množství 150 kusů. A asi se nerozprodá hned, jeho základní cenovka je totiž 57 500 liber, tedy milion a tři čtvrtě korun! Potěší přátele přiměřeného riskování, čímž nemyslíme fanoušky soutěže Riskuj, ale milovníky rychlé a zároveň bezpečné jízdy. Jde totiž o simulátor chystaného vozu Aston Martin Valkyrie, který se na trh sice chystá až v příštím roce, osahat si úctyhodný výkon 1150 koní ale můžete už teď. Když se totiž do AMR-C01 posadíte, brzy zapomenete, že jste ve vlastním obýváku. Kožené sedadlo, pedály, volant jako z formule 1 a široký prohnutý monitor dokonale navodí pocit, jako byste seděli v hypersportu a uháněli po skutečné trati. A navíc se nemusíte bát, že si ho někde poškrábete.

Pokud vám ale řev motorů přijde jako kakofonie a raději byste něco melodičtějšího, můžete zkusit Senstroke. Gadget, který vám nasimuluje bubenickou soupravu, aniž byste si na ni museli vyklízet půlku garáže. Stačí vám dvě paličky osazené Bluetooth senzory, sluchátka a můžete začít bubnovat třeba do polštáře. Nebo do čehokoliv jiného − jen si v aplikaci na telefonu přiřadíte k různým předmětům z vašeho okolí části bubenické soupravy, které mají simulovat. Hračka za 160 eur udělá radost hudebním nadšencům, bubenickým adeptům, ale dost možná i všem, kteří po celém dni chtějí někde vybít energii.

Nebo je libo aktivnější rozptýlení? Tak vás třeba zaujme Slinger Bag, tenisový nahrávací stroj, který navzdory 15kilové hmotnosti můžete díky podvozku s kolečky snadno přesouvat. Jeho baterie vydrží až pět hodin, během nichž vám bude nahrávat míče v rychlosti, směru a intervalu, který si sami zvolíte. Stačí si najít tenisový kurt nebo hřiště a můžete se začít zdokonalovat v bílém sportu úplně sami. Slinger Bag stojí 780 liber.

A jestli nenajdete zábavu za volantem, s bubenickými paličkami, digihrou ani tenisovou raketou, pak určitě zaberou hvězdy. Digitální teleskop Vaonis Stellina za 4999 liber vypadá skvěle sám o sobě, a co teprve až skrze něj pohlédnete na rozzářené noční nebe! Přístroj dokáže odfiltrovat lehké znečištění, a tak můžete obdivovat oblohu takřka odkudkoliv. A pořizovat fotky, které na Instagramu nikdo netrumfne ani poté, co se znovu rozjedeme po planetě Zemi.