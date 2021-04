Disko, těstoviny, denim, pláž a slunce. A také Kanada a Itálie. To prý vystihuje nepřehlédnutelné bratry Deana a Dana Catenovy, známé spíš jako zakladatele a kreativní ředitele značky Dsquared2.

Narodili se v roce 1964 do chudé rodiny italských imigrantů jako nejmladší z devíti sourozenců. Dětství v Torontu pro ně nebylo žádný med, od útlého věku byli na drsné sousedství příliš feminní a pravidelně dostávali od jiných dětí výprask. Jedno z nejhorších období nastalo, když dorostli do věku teenagerů. Rodiče tehdy neměli dost peněz, aby všechny děti uživili, a dvojčata byla vyslána k přiděleným náhradním rodičům do Arizony. S těmi si ale příliš nesedl Dean, a tak ho za nějakou dobu poslali pryč. Dvojčata tak byla poprvé násilně oddělena a rok komunikovala jenom skrze telefon. Když se pak znovu shledala, zapřisáhla se, že už se nikdy nerozdělí.

V devatenácti letech se rozhodli pro studium módy na slavné newyorské škole Parsons School of Design, instituci, která se proslavila tím, že chrlí výrazné návrháře současnosti, včetně Marca Jacobse, Alexandera Wanga a Toma Forda. Po absolvování jednoho semestru se ale vrátili domů a v roce 1986 založili svou první značku DEanDAN. O dva roky později dostali šanci stát se kreativními řediteli kanadské značky Ports International (nyní Ports 1961) a sbírali zkušenosti pod Lukem Tanabem. Nic je ale nemohlo odradit od dlouholetého snu − přestěhovat se do Itálie, rodné země jejich otce. V roce 1995 uvedli v Miláně na trh první pánskou kolekci už pod značkou Dsquared2. První dámskou kolekci představili v roce 2003 a jejich modely téměř okamžitě zaujaly i ty největší hvězdy. Navrhovali kostýmy na turné hvězd, jako jsou Beyoncé, Britney Spears, Luis Fonsi či Maluma. V roce 2006 je dokonce vybrali, aby vytvořili oficiální dresy fotbalového týmu Juventus Turín.

Dva jsou víc než jeden

Poslední rok, během pandemie, trávili hodně času ve svém domě na Kypru, momentálně jsou ale Dan a Dean zpět v Itálii, kde tvrdě pracují na nových kolekcích.

Pocházíte z Toronta, žijete mezi domy v Miláně a na Kypru… Kde se cítíte nejvíc doma?

Každé tohle místo máme rádi z jiného důvodu, doma se ale vždycky cítíme tam, kde jsme spolu! A v našem domově nikdy nechybí náš hudební playlist a svíčky od Cire Trudon.

Kdy jste si uvědomili, že by móda mohla být vaší profesí?

Vždycky jsme věděli, že chceme být návrháři! Už jako malí kluci jsme milovali módu a často jsme si upravovali a vyráběli vlastní oblečení. Úplně poprvé to bylo asi v deseti letech, kdy jsme vyrobili sváteční outfit pro jednu z našich sester. Bylo to pro nás naprosto přirozené, odjakživa jsme chtěli dělat něco kreativního a nejjednodušší cesta, jak se vyjádřit, byla právě skrze oblečení a styl. Časem jsme si uvědomili, že je v tom něco víc, že když se za tímto snem vydáme, může se z něj stát naše životní cesta. A měli jsme velké štěstí, že se právě naše vášeň stala nakonec také naší profesí.

Kdo vás ve vaší kariéře nejvíce ovlivnil a proč?

Rozhodně Luke Tanabe, zakladatel a návrhář kanadské značky Ports, kterého jsme poznali skrze jako dceru Miki. Pan Tanabe hledal někoho, kdo jeho značce přinese mladistvou energii a čerstvý vítr, a v roce 1988 nás najal jako kreativní ředitele. Hned první den nám řekl: Když mi přinesete kávu, bude to pomoc, pokud ale obrátíte moji společnost vzhůru nohama, bude to pomoc mnohem větší. Dělejte, co můžete! Vzal nás na dva měsíce do Hongkongu, abychom pro něj navrhovali novou kolekci, a odměnil nás respektem a laskavým vedením. On i jeho rodina plná žen se stali naší druhou rodinou. Byli jsme synové, které nikdy neměl. Cítili jsme se u něj přijímaní se vším všudy, věřil v nás a udělal z nás důležitou součást týmu.

Neustále nás tlačil být lepší a lepší a každý den byl opravdová výzva, abychom ho nezklamali. Byl to náš mentor, ten nejpečlivější a nejpřísnější gentleman, to on nás naučil o módním oboru všechno. I když bylo naší prací hlavně navrhovat dámskou kolekci, vštípil nám všechny další aspekty týkající se řízení firmy − marketing, prodej i dynamiku showroomu. Byl prostě perfektní kombinací byznysového vizionáře, mistra řemeslníka i obchodníka "extraordinaire". Díky Ports jsme také dostali příležitost pracovat se skvělými fotografy, jako byl Patrick Demarchelier, Chuck Baker a Sante D'Orazio, a také supermodelkami jako Gail Elliotová, Yasmin Le Bonová, Kim Williamsová, Yasmeen Ghauriová, Kara Youngová nebo Ally Dunnová. Milovali jsme to a jsme za těch šest let práce u Ports nesmírně vděční! Byla to prostě škola života přímo v praxi. Byl to asi ten nejtěžší a zároveň nejvíc formativní zážitek našeho života. Bez něj bychom nebyli těmi, kým jsme dnes.

Co se ve světě módního průmyslu nejvíce změnilo od doby, kdy jste v roce 1994 uvedli svou značku Dsquared2?

Módní průmysl se neustále vyvíjí a jako značka se tomu musíme přizpůsobovat. Jsme věrní svým kořenům a původu, ale myslíme na přítomnost i budoucnost. Třeba tím, že se snažíme značku udržet ve spojení se světem skrze sociální média. Tam jsme opravdu aktivní a chceme držet krok s dobou: loni jsme spustili naši vlastní aplikaci Dsquared2, máme Tik Tok a baví nás i nový formát Reels pro videa na Instagramu. Minulý rok jsme oslavili 25. výročí vzniku značky. Prošli jsme všechny ikonické kousky Dsquared2 a ukázali jejich vývoj v průběhu let. Naši evoluci. Bylo to období restartu a znovuobjevování. Teď v pandemii jsme odřízli všechno zbytečné, všechny nadstavby a prvky, které v kolekci jen ředí klíčovou myšlenku. Současná situace nás změnila všechny, najednou existuje touha po skutečných, konkrétních věcech, které mají podstatu. A my chceme být pořád svými pány, být opravdu těmi, kým jsme, držet krok s dobou a mít otevřená srdce a oči pro všechny svěží nápady, které k nám přijdou.

Jak byste značku Dsquared2 popsali ve třech slovech?

Nenucená, elegantní, oslňující!

Co tvoří váš ikonický Dsquared2 look?

Náš přístup k módě je výraznou směsicí kanadské ikonografie, moderního italského krejčovství a hravé smyslnosti. Milujeme míchání a ladění různých světů a naše kolekce se vyznačují plynulým spojením kontrastů: sportovní a glamour, uvolněné a extravagantní, mužské a ženské, džínové a kožené. To vše je součástí našeho DNA. Od začátku bylo naší vizí vytvářet inovativní, přesto nositelné kousky pro lidi jako my − tedy pro ty, kteří pracují, hrají si a chodí na večírky! Oblečení, ve kterém se cítíte pohodlně ve dne i noci.

Máte raději trendy, nebo nadčasové kousky?

Milujeme obojí! Stojíme si za tím, že každý by se měl brát méně vážně! Naše síla je v zábavě a vždycky se snažíme o pozitivní atmosféru. I proto najdete v Dsquared2 hravý přístup − jasné barvy a tkaniny, mladé svěží siluety, odvážné kontrasty, překvapivé efekty a alternativní kousky na hraně. A to vše přísně "Made in Italy", protože Itálie je nejlepším místem pro dokonalé zpracování, a navíc je to naše dědictví. Náš otec pochází z Casalvieri a tuhle zemi jsme poprvé poznali prostřednictvím jeho příběhů. Italské krejčovství je precizní, stylové a rafinované a to spolu s kvalitou bude vždy charakterizovat Dsquared2.

Kdy jste se začali oblékat stejně?

Popravdě jsme se oblékali stejně spíše dřív, teď už se to tak často nestává. Dan preferuje módní sportovnější vzhled, zatímco Dean má rád elegantnější outfity. Nakonec ale máme vždy něco sladěného.

Co považujete za nejvýznamnější okamžiky v historii Dsquared2?

Zažili jsme mnoho významných okamžiků! Ten první, kdy jsme pochopili, že se děje něco velkého, bylo otevření našeho prvního vlajkového obchodu v Miláně. To byly opravdu velmi emotivní chvíle a stěží jsme udrželi slzy. Naprostým převratem ale bylo setkání s Madonnou, když jsme navrhovali kostýmy pro videoklip Don't Tell Me v roce 2000 a pro kovbojský segment na The Drowned World Tour v roce 2001. A pak samozřejmě oslava čtvrt století naší značky!

Genderové stereotypy se začínají rozpadat. Existují manifesty za posilování postavení žen ve společnosti, které mění mimo jiné i módní průmysl, a v poslední době také několik projektů, značek a přehlídek zaměřených na moderní "maskulinitu". Jaká je pro vás definice muže roku 2021? Pracujete s tímto konceptem ve své tvorbě?

Dsquared2 je fluidní, některé kousky se přelévají z mužského světa do ženského a naopak. Vždy navrhujeme pro Dsquared2 muže s ohledem na Dsquared2 ženu a vice versa, i z tohoto důvodu máme už od sezony podzim/zima 2018 pouze jednu přehlídku, společnou pro obě pohlaví. Navrhujeme pro lidi, kteří nemají zábrany, jsou svobodní a sebevědomí. Dsquared2 žena je moderní, dynamická, nezávislá a vyjadřuje se svým ženským a sexy stylem. Dsquared2 muž je uvolněný, pozitivní a odvážný, vždy se snaží posunout své limity. Jejich povahové rysy se navzájem doplňují.

Součástí všech vašich sezonních kolekcí jsou i kousky s označením Icon, které oblékají světoznámé osobnosti. Koho a proč jste pro ně vybrali?

Ikona je někdo, kdo pevně stojí za tím, čemu věří, odhodlaně jedná a mění svět. A tím si vydobývá místo v historii. To je třeba Zlatan Ibrahimović, skvělý člověk a jeden z největších sportovců vůbec, který je naší ikonou pro sezonu jaro/léto 2021. Rok před tím to byla Cher, která je naprostým kulturním fenoménem! Má tak oslnivé osobní kouzlo! Samozřejmě máme připravenou už i ikonu pro sezonu podzim/zima 2021. Sledujte nás a brzy zjistíte, kdo to bude.

Co je nejlepšího na tom, že jste dvojčata?

Mít dvojče je naprosto speciální dar! Jednou jsme potkali dámu, která nás přirovnala k ptákovi. Řekla, že mít dvojče je velmi dobrá věc. Dean představuje křídla, Dan nohy. Nemůžeme létat bez křídel a nemůžeme přistát bez nohou. Potřebujeme jeden druhého.

Co jeden na druhém obdivujete?

Dan je více přemýšlivý, ohleduplný, pragmatický a obchodně orientovaný. Dean je kreativní, spontánní a bláznivý. Dříve, když značka teprve rostla, dělali jsme všechno společně. Teď máme ale pětkrát více práce, a tak jsme si to rozdělili. Dean dohlíží na dámskou kolekci, Dan na pánskou. Když se večer sejdeme, ukážeme si navzájem, na čem jsme ten den pracovali, sdílíme nápady a zkoušíme, jestli budou fungovat. Máme takový otevřený dialog. Když ale vymýšlíme přehlídku nebo digitální prezentaci, děláme to společně.

Nastal někdy ve vašich životech okamžik, kdy chtěl jít některý z vás svou vlastní cestou?

To se nikdy nestalo! Jsme vždy spolu, jen velmi výjimečně, třeba kvůli časovým omezením pro obchodní příležitosti, jsme nemohli cestovat společně. Samozřejmě že spolu někdy i nesouhlasíme, ale vždy se snažíme najít kompromis tak, abychom všechna rozhodnutí přijímali společně. Neustále diskutujeme o našich pohledech na nové nápady týkající se podnikání nebo návrhů kolekcí, ale nakonec se téměř na všem shodneme.

Jaká malé potěšení si rádi dopřáváte?

Dýchat čerstvý vzduch, procházet se bosky po pláži, koukat na západ slunce, poslouchat muziku a vést sourozenecké konverzace.

Na co jste v životě nejvíc pyšní?

Na to, že můžeme dělat to, co máme rádi, a že žijeme obklopeni láskou a náklonností! Sourozenecké pouto bylo vždy klíčem k našemu úspěchu. Na začátku jsme byli jen dva kluci z předměstí Toronta z velmi početné a skromné rodiny a podívejte, kam jsme to dotáhli! Máme opravdu štěstí, že máme sebe navzájem a k tomu úspěšnou značku. Víc už žádat nemůžeme.