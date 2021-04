Kdo z nás se v dnešní době plné omezení a uzavřených sportovišť nezamyslel nad tím, že se potřebuje začít zase efektivně hýbat? Česká aplikace Fitify, kterou si stáhlo už více než pět milionů uživatelů z celého světa, nabízí snadné řešení − sestaví vám cvičební plán přesně na míru. Jste zvyklí cvičit, nebo ne? Chcete posílit ruce, nohy, nebo břicho? Jak intenzivně se chcete do tréninku obout? Toužíte zapojit cvičební pomůcky, nebo hodláte cvičit jen s vahou vlastního těla? "Náš algoritmus vybírá z více než 14 milionů kombinací cviků, díky tomu je schopen přizpůsobit se každému uživateli," popisuje Matouš Skála, který Fitify spolu s Martinem Mazancem založil.

Další oblíbené fitness aplikace: 8fit

Připraví vám program na míru dle vašich požadavků – a rovnou i zhodnotí, jak je reálné ho splnit. Jde o kombinaci cvičení a vhodné stravy. Runtastic

Výborná aplikace pro běžce. Trackuje vaše naběhané kilometry, rychlost, převýšení i spálené kalorie, zároveň vám hlasový kouč pomůže upravit běh tak, aby byl co nejefektivnější. Zombies, Run!

Jakožto přeživší zombie apokalypsy musíte v této běžecké aplikaci plnit úkoly v různých lokacích a zrychlovat do sprintů, když vás pronásleduje tlupa nemrtvých. Jak lépe se donutit vyběhnout? Fitocracy

Další příklad toho, jak si udělat ze cvičení zábavu. Fitocracy odměňuje uživatele za každý pokrok a motivuje získáváním bodů a nových úrovní.

Potkali se koncem roku 2017 během studií na ČVUT, Mazanec sám tehdy takovou aplikaci marně hledal. Zprvu tak myslel hlavně na sebe. "Nemohl jsem najít žádnou, která by mi připomínala, že je čas cvičit, a především ukazovala, jak cvičit správně," vzpomíná. Skála mu pomohl ji naprogramovat a společně se pustili i do dalšího vývoje. Původně chystali několik menších programů specializovaných na různá cvičení, nakonec se ale rozhodli sjednotit je do jednoho velkého.

Fitify se stala rychle populární, a přitom její nejlepší časy měly teprve přijít. Když začátkem loňského roku státy po celém světě začaly zpřísňovat opatření a postupně uzavíraly i hřiště a tělocvičny, Mazanec se Skálou sledovali, jak jim takřka souběžně s lockdowny v jednotlivých zemích roste počet nových uživatelů. "Při první vlně to byl asi pětinásobný měsíční nárůst. A přestože počáteční boom skončil, podařilo se nám růst udržet, a máme tak ještě silnější měsíce než v dobách první vlny," pochvaluje si Skála. Aplikace se dokonce objevila i na titulní straně App Storu a Apple s tvůrci navázal pravidelný kontakt. "Zajímají se, kam Fitify vyvíjíme, a dávají nám různá doporučení," přibližuje.

Fitness know-how projektu pak zajišťují trenéři a fyzioterapeuti, kteří s Fitify externě spolupracují. Loni se díky aplikaci spálilo přes 24 miliard kilokalorií a v současné době s ní cvičí přes 10 milionů uživatelů. A ještě pár čísel: k dispozici je přes 900 cviků, používá se ve 180 zemích světa a je dostupná v 17 jazycích. "Nejsme tak omezeni jen na anglicky mluvící uživatele jako naše konkurence," vysvětluje Skála a zároveň prozrazuje, že v budoucnu se chtějí zaměřit i na fitness trh v Asii. Letos plánují překročit obrat 100 milionů korun.

Aby zájem neopadl ani po znovuotevření posiloven, chtějí přidat cviky i se cvičebními stroji. Zásadním vylepšením má být jídelníček, aby aplikace mohla provázet uživatele i vhodnou stravou. Všechny pokročilé funkce jsou však k dispozici pouze pro platící uživatele, čtvrtletní členství začíná na 599 korunách, i bezplatná verze ale nabízí několik desítek tréninků. Skála však šalamounsky motivuje k tomu, proč nezůstat jen u verze zdarma: "Na číslech vidíme, že platící vydrží cvičit mnohem déle a dosáhnou lepších výsledků. Takže se dá říct, že to je pak prospěšné pro nás i pro zákazníky."