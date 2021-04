Ve Škvorci je Statek U Prahy, moderní, pěkné místo na ubytování, s možností využití pro svatby nebo školení a s wellness. Stojí za ním manželé Pecháčkovi, kteří si s rekonstrukcí fakt mákli, ale opravdu se jim povedla. A stejně skvěle se tu dneska daří i v kuchyni jejich Restaurace Pavlač.

Když statek v roce 2014 koupili, měli krátce po vlastní svatbě. A právě na pořádání svateb tehdy mysleli. Dnes na to mají dokonalou "instagramovou" stodolu. Na jedné svatbě poznali šéfkuchaře Davida Diaze, který se právě vracel do Prahy, nakonec při otevření v roce 2017 začal vařit právě tady na statku. Éra skvělé španělské kuchyně ale skončila ve chvíli, kdy David dostal super nabídku a odešel na Slovensko.

Důležitá je však současnost a tu v kuchyni diktuje šéfkuchař nový, Ondřej Hutník. Má obrovské zkušenosti, které získal po boku matadora Jiřího Štifta, někdejšího šéfkuchaře hotelu Mandarin Oriental a současného šéfa v restauraci SIA. Přestože Ondřej občas vystřelí neskutečné bomby asijské kuchyně, neznamená to, že tu nedostanete stejně peckovní koprovku. Do nebe vás katapultuje i skvělý hráškový krém nebo úžasně připravené dýňové risotto s krémovou ricottou, cibulí na kyselo, zkaramelizovanými vlašáky a rukolou.

Restaurace Pavlač

Masarykovo nám. 41, Škvorec

@elcaminotapas

Restaurace i v lockdownu dokazuje, že má podporu místních, případně obyvatel přilehlého okolí. Zároveň je ale místem, které stojí i za výlet mnoha foodies. Tak až to půjde přes okres, vyrazte východně od Prahy do Škvorce a spojte si to s výletem do přírody!

Lukáš Hejlík je gastronomickým nadšencem a autorem knihy Gastromapa Lukáše Hejlíka, 365.

tip: hráškový krém se slaninou, krutony na másle a pažitkou