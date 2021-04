Hledáte nové tenisky a nechcete strávit brouzdáním po e-shopech hodiny drahocenného času? Chcete rychle zjistit, jaké modely nevyjdou nikdy z módy? Nebo si pohlídat limitované edice, které jsou vyprodané během několika minut? A do jakých tenisek se vám rozhodně vyplatí investovat? První české teniskové tržiště FlexDog má na všechny tyto otázky odpověď. Sází na odborně řízený výběr, se kterým nešlápnete vedle, a zároveň na komunitu, která se kolem sneakers vytvořila.

Trend fashion vyhledávačů, marketplaces či tržišť ve světě dobře funguje. Žádné zboží skladem nemají, jejich byznys je postavený na vyhledávání, a čím přesnější a rychlejší, tím jsou zákazníci spokojenější. Mezi nejznámější vyhledávací platformy, které se zaměřují na sneakers, patří například Lyst, The Yes, Goat nebo Stadium Goods. Že dává smysl takový projekt na českém trhu mít, potvrdila i první investice, kterou její tvůrci získali na rozjezd platformy od zakladatele Footshopu Petera Hajdučka.

Právě Footshop je jedním z partnerů, ke kterým se v on-line katalogu proklikáte. Další ze specializovaných obchodů je Queens, ten Hajduček jako svého největšího konkurenta začátkem roku koupil, dále The Streets, Popname, 11teamsports nebo reselleři jako brněnský Sneaker Gallery a pražský Section. Velkým úspěchem je také propojení s e-shopem Answear.

Sneakers vyšší třídy

Už brzy se má nabídka rozšířit o zahraniční obchody. S tím má pomoct především kompletní nastavení webu do angličtiny. "Do konce roku bychom rádi měli web dostupný v pěti jazykových mutacích," říká Jakub Mandát, který projekt vede, s tím, že do dvou let chtějí být aktivní na deseti světových trzích. A propojit tak teniskovou Evropu.

Princip spolupráce s prodejci je takový, že zákazník zadá do filtru, co hledá, od značky a velikosti až po barvu nebo konkrétní model, a otevře se mu nabídka doplněná rovnou i o dostupnost na konkrétních e-shopech. Partneři pak za každý proklik na své weby platí.

FlexDog si klade nemalé cíle, tento rok chtějí dosáhnout na obrat 15 milionů korun. Do pěti let pak míří na pětinásobek. "Naše síla spočívá v tom, že děláme výběr místo zákazníka a zároveň mu šetříme čas, který by strávil hledáním po jednotlivých e-shopech," vysvětluje Mandát. "Zaměřujeme se na lidi, kterým není jedno, jaké tenisky obouvají, a sneakerheads, pro které jsou tenisky sběratelský předmět, nebo dokonce byznys." Právě pro ty budou mít přichystanou samostatnou sekci s limitovanými nabídkami a produkty, zatím českých a slovenských resellerů.

Na FlexDogu je momentálně měsíc od spuštění přes čtyři tisíce tenisek, modely nižší řady, které se dají koupit v obchodech se sportovními potřebami, tam nenajdete. "Soustředíme se opravdu jen na tenisky, které stojí za pozornost," vysvětluje Daniel Klíma, který má na starosti vedle marketingu právě i kurátorství. "Poprvé jsou spolu na jedné platformě obchody i reselleři. Díky tomu se u nás dají sehnat i tenisky, které se aktuálně prodávají dráž, než byla jejich cena v obchodech, nebo jsou limitované svým množstvím. To ocení hlavně lidé, kteří se v teniskovém světě pohybují už nějaký ten čas," usmívá se a hrdě ukazuje své šedomodré Nike Air Max 1 London. Čtyřčlenný tým doplňují ještě Petr Fišer a Patrik Tomášik, kteří se starají o rozvoj webu a platformy.

Ještě zpátky k názvu FlexDog, který vznikl ze slangu. To flex znamená předvádět se nebo vystavovat na odiv. A dog funguje v partách stejně jako známější bro nebo dude. A právě o komunitě, která se organicky nabaluje a žije vlastním životem, celý projekt je. Chystají totiž i vlastní magazínový obsah přímo na webu a na sociálních sítích.

Při výběru sneakers vyšší třídy chtějí zákazníky vzdělávat. Třeba i proto, aby se na jejich web s důvěrou vraceli. "Chceme, aby byl FlexDog místem, kde začnete hledat nové tenisky jako první a najdete tu i nejzajímavější novinky ze světa sneakers," doplňuje Klíma. Protože jak připomíná, když proniknete do této komunity, pohltí vás to a jen těžko z ní budete chtít vystoupit.