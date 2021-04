Aromaterapie. Pojem sice do moderního slovníku vnesl až francouzský chemik René-Maurice Gattefossé v roce 1937, využívání vůní rostlin k navození psychické i fyzické pohody ale můžeme hledat už ve starověku. Když v roce 1922 došlo k otevření Tutanchamonovy hrobky, zavála prý zevnitř vůně cedru, myrhy, skořice a dalších bylin, které byly použity při balzamování. Starověcí Egypťané věděli, že určité maceráty květin či celé části rostlin použité do koupelí umí navodit atmosféru, pomáhají lepšímu hojení, zmírňují únavu nebo naopak člověka úplně uvolní. Do obřadních vykuřovadel zase vkládali víru, že dokážou dostat mysl do vyššího vědomí nebo třeba utišit hněv bohů. Aromatické látky si oblíbili i v Číně, Indii, Persii nebo antickém Řecku a Římě.

Švýcarsko-německá firma Weleda se přírodní kosmetice a aromaterapii věnuje už sto let a moudrost čerpala i u dávných předků. Své zkušenosti nyní přenesla do nové řady sprchových krémů a gelů Aroma Showers, které obsahují stoprocentní přírodní éterické oleje. Je vědecky dokázáno, že vůně dokážou měnit náladu a vyvolávat v nás určité pocity. Sprcha je navíc ideálním místem − díky horké páře se totiž otevírají póry a uvolňují dutiny, a navíc dochází k dokonalému rozvinutí esencí. Účinné látky z esenciálních olejů tak mohou snadno proniknout do organismu, a to inhalací i skrze pokožku. Z obyčejného mytí se tak může stát rituál, kde je každý z nás sám sobě aromaterapeutem.

Na výběr nabízí Weleda čtyři voňavé varianty: Energy, Harmony, Love a Relax. Pikantní vůně zázvoru obohacená o osvěžující citronovou trávu a hřejivé cedrové dřevo je skvělá pro začátek náročného dne. Nabije vás energií a smyje poslední stopy únavy. Na procházku borovým hájem vás vezme svěží dřevitá vůně stříbrné a sibiřské jedle s aromatickým lavandinem. Kromě uvolnění vnitřního napětí je tato kombinace vhodná při nachlazení a napomáhá klidnému dýchání. Potřebujete-li se rozmazlit či navnadit se na společné chvíle ve dvou, prozkoumejte květinovou zahradu s damašskou růží, vzácným jasmínem a omamným ylang-ylang. A ve dnech, kdy vás dostihne splín, nespavost či duševní a fyzické vypětí, najděte cestu ke zklidnění ve vůni levandule, jiskřivého bergamotu a hřejivého vetiveru. Ty mají antidepresivní účinky, pomáhají proti stresu a podporují kvalitní spánek.

Zní to jako poctivá aromaterapeutická kápézetka. A protože je doba plná nejistoty a smíšených pocitů, pořiďte si ji raději celou.