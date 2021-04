Poslední věc, kterou jsem si koupil a udělala mi radost, bylo sjezdové elektrokolo Specialized Kenevo. Od dětství jsem snil o kole, na kterém se můžu vrhnout na nejtěžší skoky v terénu a přitom jet i daleko a rychle do kopce.

Aplikace, která mi usnadňuje život, je Evernote. Žádnou myšlenku neztratím, vše mám synchronizované napříč zařízeními a v cloudu.

Součástí mojí ranní rutiny je nadechnout se čerstvého vzduchu a usmát se. A při čištění zubů kartáčkem s umělou inteligencí Oral-B iO stát na balanční podložce s iplikátorem. Taková masáž a aktivace v jednom.

V rámci biohackingu se mi nejvíc osvědčilo testovat různé přístupy a měřit osobní data. Třeba pomocí Oura prstýnku. A taky než se řídit tím, na co má tělo chuť, vyzkoušet si delší půst. Aby tu chuť neměly spíš mé špatné bakterie.

www.ouraring.com

Kdyby přišla apokalypsa, tak si budu v praxi užívat nastudovanou teorii a tréninky. Díky připravenosti na nejhorší myslím na nejlepší.

Nejlépe se zrelaxuji při zahradničení s audioknížkou v uších.

Nejlepší věc, kterou jsem vypěstoval, byla kromě bylinek ovlivňujících kognitivní schopnosti asi tykev. Z jednoho semínka vám vyroste několik plodů obrovských jak stehna!

Cestovatelské zážitky, na které nikdy nezapomenu, je džungle a kitesurfing na Borneu, zenové zahrady a čajové obřady v Japonsku, koupání v termálních pramenech na Islandu a čajové plantáže na Srí Lance.

Na cesty si vždycky beru svoji kápézetku. Mám víc verzí, ale obecně se řídím pravidlem 7C: cutting tool, combustion, cover, container, cortage, cell phone with solar charger, calm of mind. Tedy ostrý nůž, křesadlo na rozdělání ohně, titanovou nádobu na převaření vody, padákovou šňůru, pončo a celtu v jednom, mobil se solární nabíječkou a klidnou mysl.

Nejinspirativnější sportovec, kterého jsem potkal, byl každý sportovec Red Bullu.

V poslední době nejčastěji poslouchám podcasty jako Business Wars a zkrácené audioknížky skrze Blinkist.

Nejlepší dárek, který jsem dostal, byl kousek deštného pralesa pro jeho zachování, příspěvek na ozdravení oceánů skrze SeaLegacy, Healthy Seas a National Geographic Pristine Seas.

Můj poslední designový úlovek byla myš Logitech MX Master 3. A obraz od Táni Le Moigne!

Největší sportovní zážitek mého života bylo potápění s mantami na Havaji. A také sjezdy na kole s Michalem Márošim, Tomášem Slavíkem a Richardem Gasperottim. Nebo ferraty a freeride se ženou v Rakousku.

V poslední době mě nadchla kniha o marketingové komunikaci How Not To Plan.

Když se chci dobře najíst, vyrazím do kuchyně své ženy. Jinak skvělý výběr předkrmů má restaurace Maitrea nebo cokoli z Esky!

Maitrea, Týnská ulička 1064/6, Praha 1

Eska, Pernerova 49, Praha 8, eska.ambi.cz

Nejvíc utrácím za kvalitní biojídlo, včetně různých superfood doplňků.

Z technologických novinek mě baví cokoli od Applu, cokoli na blockchainu, cokoli udržitelného a prospívajícího ekologii.

Být mužem pro mě znamená poznávat ženu.