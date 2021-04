Minulý pátek, v poslední den uzávěrky, přišla zpráva o smrti prince Philipa, manžela královny Alžběty II. Muže, který svůj život zasvětil službě britské koruně a vždy byl své ženě tou největší oporou. Patřil mezi oblíbené členy královské rodiny, nejspíš i díky svým peprným průpovídkám a rebelskému způsobu života.

Princ Philip po boku manželky strávil více než sedmdesát let. Za dva měsíce měl oslavit sté narozeniny. Jestli jste zatím sledování skvělého seriálu o královské rodině The Crown odkládali, teď je nejvyšší čas to dohnat, abyste se o jeho pestrém životě dozvěděli víc.

Tohle číslo věnujeme mužům, kteří odvážně a s hrdostí kráčí životem. Mužem, který může být v mnohém inspirací, je i hudební skladatel Karel Havlíček. Uspěl v Hollywoodu, kde naposledy složil hudbu k traileru nového Batmana. I když se rád obklopuje krásnými věcmi, miluje zvuk aut a motorek, zůstává pokorný a nechlubí se tím. Mnohem raději mluví o hudbě a o tom, co by chtěl ještě v životě dokázat.

Skromný je Tomáš Břínek alias TMBK, náš muž z titulní strany. Jeho vtipné koláže, které často míří do nejvyšších pater politiky, se virálně šíří po internetu a baví miliony lidí po celém světě.

A pokud potřebujete rozpumpovat den trochou adrenalinu, přečtěte si náš speciál o bojovnících a jedné bojovnici MMA, kteří patří k těm nejlepším, které v Česku máme.