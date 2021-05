Easttown je malé městečko v Pensylvánii, kde se všichni znají. Všichni řeší případ už rok pohřešované dívky Katie a kolektivní je i šok, když dojde k vraždě jiné mladé dívky. Pozornost se v pochmurných časech logicky stáčí k policistce Mare, která oba případy řeší a u toho se snaží si srovnat také vlastní pohnutý život.

„Chtěl jsem psát o domově. Město v seriálu je fikční verze místa, kde jsem vyrůstal,“ vysvětlil Brad Ingelsby, který za Mare z Easttownu stojí. „A pak jsem chtěl psát o postavě, jako je Mare,“ dodává. „O někom, kdo má osobní krizi, snaží se spravit si svůj osobní život a do toho je pod tlakem, protože musí vyřešit zmizení a vraždu dvou dívek.“

Kdo by tak byla perfektní Mare? zamýšleli se tvůrci při volbě herecké představitelky. Napadla je Kate Winsletová, a tak poslali první části scénáře jejímu agentovi. Na odpověď od herečky nemuseli čekat dlouho.

„Přečetla si to skoro přes noc, což je v tomhle byznysu trochu zázrak. Obvykle to zabere týdny a týdny, aby se herečka takového postavení, jaké má Kate, podívala na nějaký materiál. Povídali jsme si a ona řekla: ‚Super, jdu do toho.‘ Nemohli jsme tomu uvěřit, ale myslím, že ji fakt nadchla možnost mít trochu jinou roli,“ vysvětloval Ingelsby.

Winsletová má za sebou v 45 letech bohatou kariéru, každý si ji pamatuje jako Rose z Titanicu a za film Předčítač dostala Oscara. Teď však před kamerou stála jako zahořklá policistka na malém městě, naštvaná na život, ale zarputilá ve snaze rozlousknout své případy.

Natáčení nakonec trvalo 124 dnů, zasáhl do něj koronavirus, ale Winsletová si po celou dobu udržela mimořádnou formu. „Jakmile ji uvidíte na obrazovce, naprosto jí to uvěříte, což je úžasné,“ těší Ingelsbyho.

A nejde o jedinou hvězdu sedmidílné série, kterou nyní vysílá HBO a HBO GO. Vedle ní se v seriálu objeví také Jean Smartová nebo Guy Pearce, který se s Winsletovou potkal před kamerou už v seriálu Mildred Pierceová. A kvůli koronavirovým opatřením měli dost času na společnou chemii navázat.

„Byli jsme spolu 10 dnů v jednom domě v karanténě před tím, než začalo natáčení,“ popsal Pearce, který si spolupráci s Winsletovou nemohl vynachválit. „Má skvělé nápady a ráda se o ně dělí, je společenská a fantasticky komunikuje. Je to prostě skvělá, milá, úžasná lidská bytost. Užili jsme si dost zábavy.“

Guy Pearce v seriálu Mare z Easttownu Foto: HBO

Pearce s Winsletovou nepojí jen dva seriály, ale i narozeniny ve stejný den, 5. října. „Dívala se na mě v televizi, když mi bylo osmnáct a jí asi deset. A vždycky mi ráda zazpívá znělku Neighbours (australský seriál, kde mladý Pearce hrál – pozn. red.) a připomíná mi to. Což je zároveň dojemné, protože nás to trochu vrací do dětství, které jsme sdíleli, aniž bychom si to uvědomovali,“ vysvětluje Pearce.

Napínavý seriál držel v napětí i celý štáb. Z prostého důvodu: koronavirové epidemie a nevyzpytatelné situace. „Upřímně: každý den jsem se budil s obavami, že tohle bude ten den, kdy zjistím, že musíme skončit. Ale nestalo se,“ říká Craig Zobel, který režíroval všech sedm epizod.

„Každý den nás testovali, podstoupil jsem asi 45 testů, Kate nejspíš absolvovala tak 145. Všechno bylo neobvyklé. Nosili jsme roušky a snažili jsme se udržovat odstupy,“ přiblížil Pearce.

Taková je zkrátka realita doby koronavirové, na výsledku se to ale naštěstí nijak nepodepsalo. Posoudit to můžete sami, první tři díly už jsou k dispozici na HBO GO. A pokud seriálu dáte šanci, jen těžko se od něj budete odtrhávat.