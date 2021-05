Rodinný podnik Wuders loni vyrostl skoro o tisíc procent, dosáhl na obrat 30 milionů korun. Pomáhá mu i to, že do něj vstoupil Václav Staněk z firmy Vasky. A tak jsme jeho zakladatelům položili několik otázek – odpovídali na ně společně.

Navazujete na rodinnou tradici. Bylo odmala jasné, že se budete věnovat práci se dřevem?

V rodině se řemeslné práci věnujeme už po mnoho pokolení, tradice tak pokračuje i u našich strýců z tatínkovy i maminčiny strany. Máme v rodině řezbáře, uměleckého malíře nebo zámečníky. Zručnou a uměleckou práci jsme tak viděli odmalička. Byli jsme směrováni k práci s kovem, vystudovali jsme stejný obor zámečnictví jako náš dědeček a táta. A taťka vždy říkal, že kdo umí s železem, zvládne i práci se dřevem. Jako malí kluci jsme tak dělali s jakýmkoliv materiálem, který jsme doma měli, rádi jsme vyřezávali, opravovali si kola, stavěli si různě truhličky, repráky na hudbu, sestavili jsme si motorku. Vždy nás u toho doprovázel tatínek, málokdy nás pochválil, ale bylo to přesně proto, že v nás chtěl probudit nespokojenost a my jsme se moc snažili udělat všechno perfektní do posledního detailu, aby byl spokojený. Je pro nás velkým vzorem dodnes. Práce se dřevem se nám vždy líbila, a tak bylo přirozené začít se dřevem i podnikat.

Jaké byly začátky práce se dřevem? Nadchli jste se pro to rychle?

Určitě ano, dřevo je nádherný materiál, máme moc rádi vůni dřeva a vzhled každého jednoho kusu. V práci tak stále vidíme moc hezké věci, které vznikají, které tvoříme. Je to úplně něco jiného než vyrábět věci, jež by nebyly hezké. Tím, že děláme nábytek, si v práci připadáme trochu jako doma a my i naši spolupracovníci vnímáme příjemnou atmosféru.

S jakou filozofií jste založili značku Wuders?

Od začátku jsme věděli, že musíme dělat něco kvalitního, za co se nebudeme stydět. Pak jsme narazili na industriální styl, který v Česku nebyl známý, a viděli jsme, že materiál, z něhož vzniká tento styl, se dá snadno renovovat. Kov i dřevo jsou snadno renovovatelné materiály, kov se dá jednoduše znovu nalakovat a dřevo, pokud je ošetřeno olejem, také. Vybrali jsme k výrobě tvrdý dub, který je dlouhodobě nadčasový a poptávaný, navíc je to materiál, který opravdu vydrží desetiletí. Důkazem toho jsou historické skříně, jež každý můžeme zahlédnout u našich babiček. Takový nábytek slouží desítky let, my například máme starý kredenc po prababičce starý asi 130 let. Cítili jsme, že se takto vrátíme ke kořenům a ušetříme planetu. Na trhu jsou nekvalitní věci z dřevotřísky, které průměrně vydrží 15 let, vyrobené z měkkých stromů, jež rostou 40 let, to nedává vůbec smysl. Pokud náš strom roste 70 let, životnost výrobků by měla být minimálně stejná. S touto myšlenkou jsme firmu založili, víme, že přesah je opravdu udržitelný. Ruku v ruce s tím jde nabídka a také možnost konfigurace velikosti a odstínu. Chceme, aby si zákazník dokázal vybrat něco podle svého přání, pokud už do toho má investovat tolik peněz a vybrat si nábytek na celý život.

Wuders jste rozjeli v roce 2017, ale zásadní zlom přišel až loni. První roky jste tedy spíš „osahávali“ terén a až loni jste do toho šlápli naplno, nebo jaký byl vývoj společnosti?

Dalo by se to tak říct. Dříve jsme firmu měli položenou na třech prodejních pilířích, 80 procent jsme vyráběli na zakázku, zbytek e-shop a konfigurace. V bodě, kdy toho bylo nad hlavu, jsme si uvědomili, že zakázková výroba nás brzdí, a že proto nedokážeme naplňovat naše poselství. Od začátku jsme chtěli, aby Wuders bylo pro všechny, abychom se dostali do co nejvíce domácností. Proto jsme se pustili do prodeje pouze produktů v konfiguracích, ne na zakázku, dokážeme tak vyrábět více a udržet ještě větší kvalitu. Jako bratři jsme se tak z výroby posunuli do vedoucích pozic a můžeme se věnovat navrhování nových produktů a rozvíjet společnost.

Jak velkou změnou bylo, když do projektu před třemi lety vstoupil Václav Staněk, a jak se tato spolupráce zrodila?

Velkou, Václav byl na trhu dříve a my jsme Vaškovu firmu Vasky sledovali a obdivovali. Posléze jsme se spojili v rámci výroby nábytku do jeho prodejen, spojilo nás téma udržitelnosti a chuť měnit svět. Nebylo nám lhostejné, že se vše dováží z Číny. Václav totiž vyrábí kvalitní boty z hovězí kůže, jeho boty vydrží o mnoho déle než ty čínské, spojení tak mělo smysl. Václav nám pomohl nastavit naši vizi, má velký přesah ve všech směrech, ale největším přínosem nám byl v nastavení procesů a celkovém uchopení firmy.

Kdo jsou vaši typičtí zákazníci, máte-li přehled?

S pokorou říkáme, že jsme pro všechny, upřímně nás ale nejvíce těší, že u nás nakupují mladé rodiny, i přesto, že pro ně můžeme být v jejich aktuální situaci finančně hůře dostupní.

O co je největší zájem?

Jsme nejsilnější v jídelních stolech, bude to asi velkou škálou konfigurací, máme i kulaté a oválné stoly. Zákazníci nám často píšou, že jídelní stoly je obtížné sehnat. My je postavili na bytelnosti, stůl by se neměl houpat a měl by být pevný, naše stoly váží od 70 do 110 kilogramů. Oblíbené jsou také konferenční stolky, které se prodávají především přes jaro a letní sezonu.

Můžete uvést čísla za loňský rok? Počet prodaných kusů, obrat? A jaké jsou plány na

letošek?

Loni jsme vyrostli téměř o tisíc procent na obrat 30 milionů korun, vyrobili jsme přes 4500 kusů nábytku. Letos očekáváme pětisetprocentní růst, výrobu zhruba 18 až 20 tisíc kusů a také rozšíření portfolia o asi 150 nových i menších produktů.

Jak jste se poprali s covidovou situací? Pomohlo vám, že se lidé více věnovali zvelebování vlastních domácností?

Určitě, dost lidí zůstalo na home office a tento trend stále pokračuje i v letošním roce a vidíme také velký zájem o kancelářský sektor. Vnímáme i to, že se v České republice uzavřelo historicky nejvíce úvěrů na výbavu domácností a nové bydlení, lidé jsou více doma a opravují si a zkrášlují svou domácnost. Myslíme, že to bude trvat ještě delší dobu, a na větší poptávku se pečlivě připravujeme.

Vyhráli jste cenu EY Začínající podnikatel roku. Co to pro vás znamenalo?

Mělo to pro nás velký význam, nijak jsme se do toho netlačili, nevěděli jsme ani, od koho přišla nominace. Když to vše proběhlo, byli jsme moc šťastní a hrdí. Ocenění je ale pro nás ještě větší závazek dělat věci lépe, chceme nadále překonávat své hranice. Mimo velké gratulace přišla spousta lidí na náš e-shop.

Na blogu máte různé rozhovory se známými osobnostmi. Stalo se i mezi nimi Wuders populárním?

Mnohdy ani nevíme, kdo všechno náš nábytek má. Píšou nám také lidé ze zahraničí – Slovensko, Rakousko, Německo. Náš nábytek má řada známých tváří, třeba z oblasti herectví či sportu. I na tohle jsme hrdí. Momentálně ale klesla poptávka od veřejných prostor a obchodních center, dříve jsme vybavovali spoustu prodejen nebo restaurací.

Jaké máte plány do budoucna?

Letos jsme výrazně posílili vývojový tým, chceme tak do konce roku představit 150 nových produktů, poprvé vypustíme na trh zahradní nábytek a další chybějící sektory, jako je ložnice či předsíň. Vyvíjíme už přes rok jídelní židle, které jsou nejvíce specifické a náročné na výrobu. Rozšíříme také portfolio v nových jídelních a konferenčních stolech, budeme se věnovat i více kancelářskému vybavení. Během letošního roku spustíme také slovenskou verzi e-shopu. Vyrosteme o dalších tisíc metrů čtverečních v logistickém centru a rovněž plánujeme rozšíření celého týmu Wuders.