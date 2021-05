Měl jen pár dnů po maturitě. A rozhodl se, že s plněním si vlastních přání na nic nebude čekat. Lukáš Matějček se sebral a odletěl do Asie.

Bylo mu 19 let. V Nepálu, v podhůří Himálaje učil nepálské děti angličtinu. Za to dostával rýži – a nepočítaně zážitků. Osudová cesta ho však vedla ještě kus vedle: do Indie. Tam se jednoho dne toulal uličkami pouštního města Jaisalmer, až najednou narazil na výrobce kožených doplňků Dineshe. „Strašně se mi zalíbil batoh, který jsem viděl u něj v obchůdku na stěně,“ vzpomíná Matějček.

Jenže batoh nebyl na prodej. A tak mu Dinesh navrhl, že mu na počkání ušije nový. Matějček kývl a rozhodl se celý proces pozorovat. Sedl si vedle něj, popíjel čaj od Dineshovy ženy a díval se na batoh, který měl udat směr celému jeho podnikatelskému životu.

Tehdy vznikl batoh, který položil základy značce Bagind. „Dva roky jsem ho nosil, bral jsem ho na různé výlety, do práce. A perfektně držel, byl jsem s ním spokojený,“ ohlíží se.

V roce 2017 si usmyslel, že by rád začal podnikat. „Chtěl jsem mít dobrodružství nevázané na místo a čas, chtěl jsem být sám pánem toho, jak a odkud budu pracovat a co pro mě práce bude znamenat.“

A tak vytáhl zaprášenou Dineshovu vizitku a napsal do Indie, jestli si na něj vzpomíná.

Charitativní rozměr

Pak už šlo všechno rychle. Dinesh na setkání nezapomněl a už měsíc nato poslal do Prahy první prototypy batohů Bagind. Navržené Matějčkem, ušité v Indii tradiční technikou z hovězí kůže.

To byl rok 2017 – a Matějček už jen potřeboval najít investora. A tak se ozval Václavu Staňkovi, který už tou dobou slibně rozjížděl značku Vasky. Plácli si a Bagind mohl započít svoji cestu.

Od začátku měl jasné pilíře: poctivou ruční výrobu a používání udržitelných materiálů. „Začátky nebyly úplně lehké, neprodávali jsme nic moc. Za první půlrok tak padesát kusů,“ vzpomíná Matějček, který si tak musel přivydělávat i jinými způsoby, rozvážel třeba pizzu.

Postupně se však firma začala rozjíždět a čím dál snáze se dalo v ulicích narazit na kolemjdoucí s logem Bagind na svých batozích či kabelkách. Loni společnost prodala 27 tisíc produktů a letos by chtěla dosáhnout na sto tisíc.

Z letošní kolekce Bagind Foto: archiv Bagind

V současnosti nabízí už 40 unikátních výrobků v sedmi různých barevných provedeních. Po Česku má čtyři prodejny a jedno výdejní místo ve Zlíně ve spřátelených Vasky.

Zároveň si Matějček zakládá i na tom, aby to, co mu Indie dává, do ní aspoň částečně vracel. A tak v rámci nadace poslal 339 tisíc korun do indického vzdělání. A v loňském krizovém roce podpořil i rodné Česko: přes 70 tisíc zamířilo na Klub svobodných matek.

Kolumbijská expanze

Jenže ač má Bagind své indické kořeny částečně i v názvu, nechce končit své světové tažení jen v jedné zemi. Naopak, Indie má být teprve začátkem. Další destinací, s níž se firma plánuje propojit, je Kolumbie.

Impulzem k tomu bylo další Matějčkovo cestovatelské setkání. Na kolumbijském venkově narazil na mladého řemeslníka Lindermana, jehož rodina se rukodělné výrobě věnovala po generace. Pak ale musela tradici nuceně opustit a Linderman by ji rád oživil, aby nemusel šít batohy z hovězí kůže a canvasu jen na koleni.

Lukáš Matějček (vpravo) a kolumbijský řemeslník Linderman Foto: archiv Bagind

„Díky čtyřleté spolupráci s výrobcem kabelek a batohů z Indie Dennisem (Dineshova přezdívka – pozn. red.) víme, že ručně dělané výrobky mají na českém trhu místo. Po možnosti rozšířit nabídku značky Bagind pokukujeme již delší dobu a dokázat rozjet výrobu s Lindermanem by představovalo obrovský smysl pro něj i pro naši firmu a dobročinnou pomoc, která je naší důležitou hodnotou,“ dodává.

Pokud chcete mít batoh z kolumbijských hor na zádech jako první, můžete podpořit jejich výrobu a dovoz na platformě Hithit, kde Bagind vybírá 390 tisíc korun. „Na jejich dosažení máme celkem 30 dnů, upřímně si ale věříme i na větší číslo, a proto jsme se rozhodli pracovat s milníky,“ vypráví Matějček.

Splněním základní částky si ověří, jestli bude o nové výrobky na trhu vůbec zájem, a také získá podstatnou finanční injekci do začátku nového projektu. „Za vybrané peníze si bude moci Linderman pořídit deset šicích strojů a zaměstnat deset pomocníků, kteří pomohou rozšířit výrobní kapacity. Pak se pustíme do výroby prvních batohů, kabelek, peněženek nebo klíčenek, což jsou zároveň odměny v kampani,“ přibližuje ještě.

Za další milníky považuje zakladatel značky Bagind vybraný milion korun, který by mu umožnil zařadit do portfolia nové barvy, nebo dva miliony, díky kterým rozšíří i nabídku střihů. V rámci odměn mohou přispěvatelé dostat třeba cestu do Kolumbie za Lindermanem nebo den strávený s dobrodruhem Matějčkem.

„Chceme začít éru tradičních výroben po celém světě,“ vyhlašuje smělé plány. „A spolupráce s Lindermanem je druhým krokem.“ Kdo ví, kam cestovatelská vášeň zavede Matějčka i Bagind dále…