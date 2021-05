Stella McCartney jím zkouší nahrazovat kůži, NASA o něm uvažuje jako o základním materiálu pro stavby na Měsíci a Marsu, Adidas z něj vyrobil novou verzi ikonických tenisek Stan Smith (foto), Hermès zase speciální verzi své kabelky Victoria (foto) a Ikea krabice na zboží. Jestli jste doteď neslyšeli o myceliu, měli byste zbystřit. Designérský svět podlehl houbovému opojení. A ten architektonický může brzy následovat.

Mycelium neboli podhoubí je shluk vzájemně propletených vláken, charakteristický zejména pro houby. Okem ho na první pohled nevidíte, protože roste v podzemí. Označuje se jako internet přírody, protože umožňuje rostlinám a houbám vzájemně komunikovat, a dokonce přenášet živiny. „Propojuje všechno živé i neživé, díky němu můžeme přebytky zemědělského i dřevního průmyslu přetvořit na nové produkty se skvělými vlastnostmi,“ vysvětluje Marcel Mochal ze studia LLEV, které na loňském Designbloku představilo kolekci stolků a svícnů právě z mycelia (foto). Spolu s manželkou Evou koupili na první experimenty materiál v Nizozemsku, nyní už ale spolupracují s biology z Brna a na podzimním Designbloku chtějí představit produkty z myceliové směsi vyrobené v Česku.

Kromě obnovitelnosti materiálu, který neobsahuje žádné toxiny, je mycelium také nehořlavé, a slouží dokonce jako dobrý tepelný a zvukový izolant. Ideální alternativa k polystyrenu nebo dřevotřískovým deskám.

Doba houbová

Technologické studio Living za pomoci mycelia už před sedmi lety v New Yorku vyrobilo otevřenou věž, která hostila různé kulturní akce (foto). Použité cihly se pak zkompostovaly a následně putovaly do zahrad. Rychlou rozložitelnost mycelia využil i nizozemský start-up Loop, který představil alternativu klasických rakví − po uložení nebožtíka do země dokonale splynou s přírodou.

Některé vlastnosti mycelia možná zní jako ze sci-fi filmu: dokáže se přizpůsobovat okolí, a tak by v budoucnu dokázalo „větrat“, pokud by v budovách bylo příliš velké horko. Stavby by se díky němu mohly ale také samy opravovat, a dokonce i růst. Má to zatím ještě hodně háčků, uvedené vlastnosti se například vážou jen na určité podnebí. K dalšímu rozvoji vede dlouhá cesta zkoumání a spolupráce vědců s architekty a designéry, už teď je ovšem jasné, že by z něj mohly vznikat fantastické věci.