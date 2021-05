Václav Cigler (92)

Vítá nás se širokým úsměvem v krásné zahradě svého domu na Ořechovce. Spolu s ním i Michal Motyčka (na snímku), architekt, který s legendárním výtvarníkem tvoří. Ciglerovy skleněné objekty si hrají se světlem i se svým pozorovatelem. Ať je to malý vejcovitý objekt, lávka v Museu Kampa nebo skleněný kříž nad Novým kostelem církve bratrské v Litomyšli, zahajují dialog s člověkem a to je to, o co Cigler celý život usiluje.

Krištof Kintera (47)

Umění dělá po svém. Vyřazený materiál přetváří na spektakulární obrazy, jako je ten, který máme na titulní straně. Nápadů má více než dost, možná tolik, kolik předmětů najde ve svém modřanském ateliéru. Dráty, kbelíky barev, spreje, lyže, zářivky i vycpané slepice, které na všechno shlíží z traverzy. Kintera teď pracuje na několika větších projektech. Odlévá z betonu obchodní dům Kotva a další architektonické ikony, které bude příští rok vystavovat v parku naproti budově Kunsthalle Praha. A venku u kontejneru má nespočet laboratorních baněk a hadic, z nichž sestavuje Varnu − objekt, který zcela změní sklepní prostory galerie DSC. Její majitelka Olga Trčková (na snímku) mu nechává absolutní tvůrčí svobodu.