Sytě modrý klasický kabriolet s třícípou hvězdou na přídi se nonšalantně blíží ke krajnici. Řidič vystupuje, na nohou má bílé botasky 66. Prý proto, že miluje české výrobky. „Od první chvíle, co jsem v Praze, se tu cítím jako doma. Možná bych to ani neměl říkat, ale dýchá se mi tu líp než v Německu,“ přiznává vysoký usměvavý muž. Jmenuje se Wolfgang Bremm von Kleinsorgen a do Česka se přestěhoval před dvěma lety. Z pražské centrály Mercedesu šéfuje celému středoevropskému trhu značky, vedle Česka také Slovensku, Polsku, Maďarsku a Rumunsku. A ten překrásný, 45 let starý Mercedes-Benz SL 280 s ševelícím šestiválcem pod kapotou, přicestoval do Prahy s ním.

„Měl jsem víc veteránů, například první generaci třídy S, ale když máte rodinu, musíte svůj vozový park zredukovat. Esko jsem prodal před dvěma měsíci do Německa. Nebylo to snadné loučení, měl jsem ho velmi rád. Ale s veterány stejně jezdíte hlavně v létě, a tak se nabízí mít kabriolet a letní slunce si dokonale užít,“ vysvětluje, proč na společné setkání s novou generací třídy S, která je vrcholovou vlajkovou lodí Mercedesu, přijel svým „starým“ SL.

Je to výjimečné, nadčasově krásné auto. Mercedesáři některým historickým modelům dávají vtipné přezdívky, pro novější generaci SL se kvůli jejímu šípovitému tvaru vžilo označení „žehlička“. Té předchozí, W113, zase říkali „pagoda“ − blýskla se i ve filmu Konec vodníků v Čechách, když si v ní nafoukaný západoněmecký vodník jede pro svou neurozenou nevěstu z Vltavy. Bremmova třetí generace SL pochází z let 1974 až 1989 a fanoušci značky pro ni zatím žádnou přezdívku nevymysleli. České publikum si ale tento vůz dobře pamatuje i z televizních seriálů. Jezdil s ním Bobby Ewing v seriálu Dallas, ale také Dempsey a Makepeaceová. Wolfgang Bremm ho má spojený s dětstvím. „Byl v mnoha německých kriminálkách. Učaroval mi také, když mě rodiče vzali asi v osmi letech do muzea Mercedesu ve Stuttgartu. Byl to jeden z největších zážitků mého dětství, je to výjimečné automobilové muzeum, které ukazuje, jak auto vzniklo, a to neříkám jen proto, že pro Mercedes pracuji,“ směje se.

Kabriolet SL Foto: Libor Fojtík

Vůz je v dokonalém stavu a prakticky vše na něm je původní, včetně laku a kožených sedadel. Jen plátěná střecha byla už zpuchřelá a vyměnila se za novou. Auto si Wolfgang Bremm přivezl z Lucemburska, kde v minulosti vedl tamní zastoupení Mercedesu. „Miluji na něm jeho bytelnost. I na způsobu dovření dveří cítíte, jak poctivě byl vyrobený. A také ten chrom… použili ho i tam, kde není na první pohled vidět, například na ploše boku dveří. Vše funguje, přestože mu bude brzy padesát,“ říká majitel. Mile ho překvapilo, kolik lidí v Česku miluje veterány. „Když jedu, spousta lidí na mě mává, ukazuje zvednuté palce, jde se na něj podívat. V Německu je vlastnictví starého vozu, navíc německé produkce, mnohem běžnější,“ popisuje.

Veterány jsou jeho velkým koníčkem. Jednou se dokonce účastnil nejprestižnější současné veteránské vytrvalostní soutěže, Mille Miglia, a to v jednom z nejkrásnějších Mercedesů historie − v prvním Mercedesu-Benz 300 SL „Gullwing“ neboli „racek“, kterého připomíná, když se dveře auta zvednou do výšky. „Řízení mě baví. Když jsem byl mladý, jezdil jsem tak rychle, jak to rychlostní limity v Německu dovolovaly, dnes už se zdaleka tak neženu. Těšil jsem se, že budeme po Česku s rodinou hodně cestovat, zatím kvůli pandemii koronaviru nebyla příležitost. Loňské léto jsme strávili v Českém Krumlově prakticky bez turistů a byl to zážitek,“ vzpomíná.

Když přijde řeč na českou krajinu, mluví nadšeně. Baví ho česká historie, české produkty, vedle Botasu má v oblibě také recyklované tenisky Kave, české veterány − především aerodynamické Tatry − a z umělců vyzdvihuje Alfonse Muchu. Když dostal nabídku kariérně se přesunout, ve hře bylo několik lokalit. On si vybral Česko. „Moc rád bych tady zůstal co nejdéle. A i kdyby ne, vzpomínky nám zůstanou, protože se nám tu v Podolí narodil druhý syn,“ dodává Bremm. Navíc se prý nevzdává a stále se učí česky.

Image auta tvoří ti, kteří v něm jezdí

Také k temně černému Mercedesu-Benz S, který je o 45 let mladší než jeho veterán SL, má Wolfgang Bremm hlubší vazbu. V době, kdy sídlil v centrále značky ve Stuttgartu, se v úzkém týmu deseti lidí podílel na jeho vývoji. Tehdy ještě z pozice šéfa produktového plánování. „Dlouze jsme debatovali o tom, co má značka vyzařovat, jaký pocit hodnoty má vyvolávat. Pro Mercedes je důležité, aby majitel auta měl pocit, že jeho investice měla smysl, že sedí ve výjimečném voze,“ míní. Při návrhu nové třídy S se prý v týmu rozhodli zaměřit na design v duchu sloganu „méně je více“. „Má méně hran, méně chromu, přitom vyznává moderní luxus, nic se na něm zbytečně nepřehánělo,“ popisuje. Esko je vždy nejdůležitější novinkou značky, jde o moderní interpretaci luxusu a v této prémiové třídě pak dlouho nese titul nejlepšího auta, dokud konkurenční Audi nebo BMW nepřijdou se svými novými generacemi vlajkových lodí. A nové esko je v mnohém skutečně výjimečné. Ohromuje technologickým pokrokem, špičkovým komfortem a luxusem, což jsou už tradičně tři hlavní oblasti, ve kterých udává směr i ostatním automobilkám.

Mercedes třídy S Foto: Libor Fojtík

Už samotnému plánování se věnuje důkladná péče a testuje se přímo na lidech. I na realizaci tohoto průzkumu se Wolfgang Bremm podílel. „Auto se oficiálně představilo loni na podzim a letos se rozbíhá jeho prodej, ale vývoj trvá dlouho a vy musíte přemýšlet opravdu hodně dopředu. Už v roce 2016 Mercedes pozval na svou tzv. automobilovou kliniku zhruba 150 lidí, aby zhodnotili, jak se jim vůz líbí,“ popisuje. Vozy v měřítku 1 : 1 se vyrobí z hlíny, ale nalakují se tak, aby vypadaly jako reálné modely. „Zveme rozmanité osobnosti různého věku, postavení a národnosti. Jejich názory na funkčnost, estetiku a design jsou pro nás podstatné. Když investujete tak ohromné peníze, už není cesty zpět. Ptáme se jich třeba i na to, jaké zvíře jim auto připomíná. Nebo ať si představí, že parkuje před obchodem a ze dveří právě vychází jeho majitel. Jak by ho popsali? To, co o vás auto vypovídá okolí, je velmi důležité,“ tvrdí.

Image auta je velmi složité téma. Míní, že ji tvoří ti, kdo si značku kupují. „Kouzlo je v tom, že se musíte identifikovat se značkou. Někdo miluje Audi, jiný by si ho naopak nekoupil, s Mercedesy je to stejné,“ uvažuje Bremm. Image se navíc tvoří velmi dlouho. „Vím, že někteří lidé vnímali Mercedesy v období komunismu a těsně po revoluci jako auta, která okolí velmi okatě demonstrují úspěch a bohatství. Tohle už ale dnes neplatí. Těší nás především, že si Mercedesy začínají kupovat mladší lidé,“ doplňuje Bremm.

Mercedesu se aktuálně v Česku velmi daří, vloni byl mezi deseti nejprodávanějšími značkami jedinou prémiovou automobilkou. Wolfgang Bremm si to vysvětluje tím, že značka se trefuje do vkusu svých zákazníků novými vozy. „Ale nejde jen o čísla. Snažíme se dlouhodobě pracovat na estetice značky. Máme také jinou nabídku motorů a dostupnější modely. Věřím, že Mercedesy už nejsou jen auta pro důchodce,“ dodává. V jednom z průzkumů prý vyšlo také najevo, že Mercedesem se lidé často odměňují. Není to tak jen spotřební zboží, je to jako dotýkat se hvězd.