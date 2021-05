Představte si začátek všedního dne, je osmá ranní, sedáte na kolo, v batohu vám cinká jen pár nezbytností. Po dvacetiminutové rozcvičce v podobě kličkování městem přijíždíte ke kanceláři. Cestou do garáží si stihnete objednat oblíbenou kávu a prohodit pár slov v místním espreso baru. Kolo zaparkujete do bezpečí podzemního parkoviště, odkud vede schodiště rovnou ke sprchám. Osvěžíte se, převléknete se a zamíříte k výtahu. Turnikety a dveře se před vámi automaticky otevírají a ve vstupním foyer už na vás čeká výtah, který míří na vaše patro. Není to jen ideální souhra náhod, ale výsledek sofistikované umělé inteligence, jež má jediný úkol − udělat váš pracovní den co nejpříjemnějším.

Co mají chytré kanceláře? Čistý vzduch

Vzduch, který dýcháme v interiéru, má přímý vliv na naši pracovní výkonnost i zdraví. Ideální podmínky souvisí už s volbou použitých materiálů, z nichž se neuvolňují žádné negativní látky. Zdroje nasávání čerstvého vzduchu se umisťují mimo vozovky a další prašná místa a nasátý vzduch by měl v budově projít hned několikanásobnou filtrací, která jej zbaví prachových částic, pylů a dalších nečistot. Inteligentní systémy monitorují vlhkost i hladinu oxidu uhličitého, jehož přemíra vede ke snížení schopnosti soustředit se. Zdravé světlo

Světlo ovlivňuje naše zdraví i efektivitu práce. Chytré kanceláře využívají maximum slunečních paprsků, které doplňují o moderní zdroje umělého osvětlení. Ty jsou vybaveny technologiemi zabraňujícími blikání, jež škodí očím. Nejnovějším trendem jsou inteligentní systémy kopírující náš cirkadiánní rytmus – plynule mění intenzitu a teplotu světla tak, aby co nejlépe odpovídala nastavení našeho biorytmu. To vede k menší únavě i kvalitnějšímu spánku. Ekologické zdroje energií

Moderní stavby používají alternativní zdroje a energií šetří, jak jen to jde. Jako primární zdroj tepla a chlazení lze používat hlubinné vrty s tepelným čerpadlem. Například v karlínském projektu River City si s geotermální energií vystačí až z 80 procent a konvenční zdroje termoregulace plánují pouze na vykrytí sezonních špiček. Výměníky a systémy rekuperace slouží k tomu, aby se co nejvíce tepla nebo chladu z použitého vzduchu získalo zpět a vracelo do interiéru. Chytré budovy mají senzory přítomnosti, vytvářejí tepelné mapy a používají strojové učení, aby dokázaly fungovat co nejefektivněji. Plánují vytápění i klimatizaci, optimalizují jízdu výtahů a automaticky ovládají světla. Retenční nádrže chytrých staveb sbírají a zadržují dešťovou vodu, která dál slouží třeba k zavlažování zeleně. Zdraví na prvním místě

Použití zdravotně nezávadných materiálů a minimalizace fyzických rizik je dnes samozřejmostí. Chytré budovy však bedlivě sledují podmínky, ve kterých lidé pracují a žijí den co den. Čistí vzduch, měří koncentraci oxidu uhličitého a nastavují optimální světelné podmínky. Nové tendence, jež urychlila pandemická situace, jsou bezdotykový přístup a automatická dezinfekce společných prostor. Kanceláře pravidelně testují kvalitu pitné vody a výsledky sdílí s nájemci. Snadná dostupnost

Ideální kancelář je snadno dostupná a podporuje ekologičtější způsoby dopravy. Nabízí bezpečné prostory pro uskladnění kol, vybavení pro jejich mytí i opravu a zázemí pro osobní hygienu. V moderních garážích nechybí možnost napájení elektromobilů a elektrokol, v ideálním případě pomocí obnovitelných zdrojů energie. Kampus River City Prague disponuje komunitní aplikací, se kterou si snadno najdete partnera na spolujízdu. Biofilie

Není divu, že Apple při stavbě svého kampusu v Silicon Valley vysázel do objektu devět tisíc stromů. Několik studií potvrdilo, že rostliny na pracovišti vedou k veselejší náladě, kreativnějšímu myšlení a pomáhají snižovat stres. Náš mozek je spokojený, pokud je obklopen přírodou. Zeleň také pomáhá regulovat mikroklima a snižovat efekt městského tepelného ostrova. Komunita a relaxace

Moderní kancelářské kampusy fungují prakticky 18 hodin denně a podporují komunitního ducha. Ústřední roli tvoří přízemní patra a venkovní areál se zónami pro setkávání. Kromě kvalitní gastronomie a sportovního vyžití se do popředí dostává i nabídka kurzů malby nebo péče o duševní zdraví. Řešení pro každého

Moderní kancelářské interiéry podněcují kreativitu a nabízí rozmanité zóny pro různé pracovní činnosti. Pro práci v kolektivu slouží otevřené plochy, zasedačky či multifunkční schodiště a venkovní altány. K soustředěné práci pak oddělené zálivy a zákoutí, kavárny nebo mohou zaměstnanci pracovat z domu.

Chytrá budova už hodinu před vaším pravidelným příjezdem začala s úpravou teploty kanceláře, vyvětrala, a jen co jste vytáhli paty z výtahu na patře, rozsvítila světla nad vaším pracovním místem tak, aby věrně připomínala denní světlo. Podívala se i do kalendáře a připravila zasedací místnost na plánovaný meeting − vysát, rozhrnout žaluzie, vyvětrat a vychladit na příjemnou teplotu.

Při brainstormingu s kolegy máte dnes tolik nápadů, že si ani nevšimnete zesílení LED zářivek, když se na obloze objeví mrak, ani malé blikající kontrolky na ovladači vzduchotechniky, která upozorňuje na to, že je v zasedačce vydýcháno. V tu chvíli už totiž do místnosti proudí čerstvý, přefiltrovaný vzduch ze stinného místa nedaleko kampusu a ve spletitém systému podzemního potrubí se stihl ochladit bez využití jakékoliv zbytečné energie. „U nás v interiérech Mississippi House a Missouri Park je vzduch čistší než ten venku. Pochází od řeky a prochází několikanásobnou filtrací, která jej zbaví všech nečistot, včetně pylů způsobujících alergie. Správně fungující ventilace dokáže zvýšit produktivitu práce až o 11 procent,“ zdůrazňuje Václav Jonáš, ředitel české pobočky CA Immo, jež v Praze dokončuje karlínský kampus River City Prague. Završí tím radikální proměnu Rohanského nábřeží, která začala na konci 90. let.

Komunitní život na pracovišti

V chytrém kampusu může váš pracovní den díky ideálnímu počasí pokračovat venku. Po obědě z místního bistra pod korunami stromů se s kolegy rozhodnete odpolední meeting přesunout do nedalekého altánu. A když přemýšlíte, co s volným večerem, z komunitní aplikace na vás vyskočí pozvánka na grilování na střeše s panoramatickým výhledem až na Pražský hrad. Než se ale k okouzlujícímu výhledu dostanete, stihnete v tichosti svého pracovního místa vyřídit všechny potřebné e-maily a zacvičit si v místním fitnesscentru. Spontánní večírek, na který dorazil i zbytek rodiny, končí až se západem slunce. Pak už jen stačí najít si v komunitní aplikaci spolujízdu vaším směrem a vyrazit domů. „Podpora alternativních možností dopravy je pro nás zásadní. Zároveň jde o jeden z bodů mezinárodní certifikace WELL, která hodnotí kvalitu života uvnitř budov. Kromě kompletního zázemí pro kola v kampusu River City Prague počítáme také s nabíječkami pro elektroauta napájenými ze střešních solárních panelů i komunitní aplikací, kde si snadno najdete parťáka pro spolujízdu,“ doplňuje Jonáš.

Chytré pracovní prostředí už není otázkou daleké budoucnosti, ale rodí se po celém světě. Za jedny z nejchytřejších budov se považují centrála německé technologické špičky Internet of Things v Mnichově z roku 2018 nebo amsterdamské sídlo firmy Deloitte The Edge. Obě se pomocí kognitivních výpočtů 24 hodin denně učí a reagují tak na potřeby svých každodenních hostů.

Titul nejzelenějšího komerčního komplexu si vysloužilo Bullitt Center v americkém Seattlu z roku 2013, které je první uhlíkově neutrální stavbou s nulovými nároky na energii z neobnovitelných zdrojů. Napájí jej slunce, vodu spotřebovává pouze dešťovou a sloužit bude nejméně 250 let. Londýnské sídlo Crystal inženýrů Siemens vás na první pohled nejspíš ohromí svou odvážnou architekturou, jeho největší předností je však síť 3500 datových bodů, které jsou neustále v pozoru a hlídají, že všechny chytré systémy běží tak, jak mají. Studio Salon tureckého architekta Alpera Derinbogaze zase navrhlo na pozemku technické univerzity Y?ld?z v Istanbulu stavbu Ecotone. Budova se skládá z polootevřených místností oddělených sklem a systémem teras, které slouží jako venkovní kanceláře. Ekosystém budovy pracuje s čerstvým vzduchem namísto uzavřené ventilace a k vytápění využívá geotermální zdroje. Stavba má vzniknout na nestabilním geologickém podloží, což řeší samostojné rozpínavé sloupy, jež navíc odvádí a zadržují dešťovou vodu. A obdivuhodnou a energeticky efektivní skleněnou fasádou se může pochlubit také berlínský Cube z dílny dánského architektonického studia 3XN, za kterým stojí také německý development CA Immo.

Pokrokové a architektonicky zdařilé stavby vznikají také v Praze. Se zelení a multifunkčními prostory umně pracuje budova Drn, jež vyrostla před čtyřmi lety na Národní třídě podle návrhu architekta Stanislava Fialy, i inteligentní a energeticky nenáročný komplex Butterfly v Karlíně od CMC architects.

Už letos v létě se mezi českou kancelářskou elitu přidá také karlínský kampus River City Prague. V těsné blízkosti staveb Amazon Court a Danube House i Vltavy se otevřou budovy Mississippi House a Missouri Park. Obě stavby staví na špičkových materiálech, počítají s komplexními smart systémy a pochlubí se mezinárodně uznávaným certifikátem WELL. Ten veřejným budovám udělují američtí odborníci a vědci jako záruku, že je pracovní místo zdravé, ekologické a pojem well-being mu rozhodně není cizí. V Česku se takovým titulem může v současnosti pochlubit pouze pár míst a nový karlínský komplex bude jedním z nich.

Uplynulý rok přinesl jedinečnou příležitost přehodnotit naši pracovní rutinu. Téměř každý z nás si vyzkoušel práci z domova a přirozený kontakt nahradil ten digitální. Získali jsme více času pro sebe i pro svou rodinu, na straně druhé nám často chyběl kolektiv a hranice mezi prací a volným časem se nadobro rozplynuly. Ideální pracovní podmínky jsou stejně individuální jako lidská osobnost sama. Například Raphael Gielgen, který pro švýcarskou značku Vitra zkoumá trendy, odhaduje, že po kancelářích zaměřených na jednotlivce přijdou kanceláře zaměřené na planetu. „Pro generaci Greta už není důležité jen to, jak budova vypadá, ale také to, jak je vytápěna, kolik zeleně nabízí a s jakými materiály pracuje,“ uvedl v rámci Vitra Summitu. Interiérová designérka Sevil Peachová zase předpovídá, že se bude zásadně měnit povaha velkých firemních sídel. Ta se rozpadnou na více menších hubů doplněných o sdílené coworkingy, kavárny a práci z domova. Pokud se však odborníci shodnou na jedné věci, pak je to fakt, že kanceláře budoucnosti musí být zdravější, chytřejší i zábavnější.