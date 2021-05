Ve vzduchu se vznáší jemná vůně provensálských zahrad, hrají tady šansony a občas narazíte i na madlenky, sladké piškoty ve tvaru mušle. To hlavní však naleznete pečlivě srovnané v elegantních regálech − kosmetické produkty francouzských lékárenských značek, na které nedají dopustit herečky, influencerky a kosmetické redaktorky z celého světa. Vítejte v La Pharmacie Francaise, nové pražské paralékárně, kterou si loni v říjnu otevřely jako společný rodinný projekt doktorka Radka Středová a její dcera Adéla Chauville Středová.

Francouzské lékárny jsou v posledních letech v kosmetickém světě fenoménem a mnozí milovníci péče o pleť vtipkují, že tam zamíří okamžitě po přistání v Paříži. Francouzky ale jejich kouzlo a hlavně širokou nabídku dermokosmetiky znají už od 50. let, kdy v zemi galského kohouta zakládali lékaři a lékárníci kosmetické laboratoře. „Ve Francii neexistují klasické drogerie tak, jako je známe u nás, takže kosmetiku si buď koupíte v lékárně, supermarketu, nebo parfumerii. Zatímco v supermarketu či drogerii prodává prodejce, v lékárně či paralékárně musí být kvalifikovaný personál, který může zákazníkovi poskytnout odbornou radu,“ vysvětluje Radka Středová. A je běžné, že se francouzští zákazníci vrací stále k jednomu lékárníkovi, který jejich pleť zná a umí poradit s různými neduhy jako podráždění nebo atopie. Do La Pharmacie Francaise si můžete zajít jak pro známé značky, jako jsou Avène, La Roche-Posay, CeraVe nebo Nuxe, tak pro českého zákazníka možná neznámé Gamarde, Algologie či Cebelia.

Matka a dcera se ve společném podnikání doplňují. Radka je vystudovaná lékařka, její kariéra však od počátku mířila do farmaceutických firem a založila vlastní kosmetickou společnost Benemedo. Adéla vystudovala architekturu v Barceloně a s francouzským manželem žije v Paříži. „Moje tchyně je francouzskou lékárenskou kosmetikou posedlá. Přivedla mě na spoustu značek, které jsem ani neznala. Navíc můj muž je atopik, takže na sobě nesnese cokoliv. To všechno se nám nakonec s mámou propojilo,“ vysvětluje Adéla. Když zůstaly na začátku loňského jarního lockdownu uvězněné tisíc kilometrů daleko, rozhodly se rozjet společný podnik, zčásti i proto, aby měla Adéla příležitost častěji se vracet do Prahy. Pak se navíc uvolnil dokonalý prostor − bývalé kadeřnictví jen pár minut chůze od Francouzského lycea na Smíchově, kam Adéla chodila do školy.

V hlavě se jí hned zrodila vize na úpravu interiéru. Klenuté cihlové stropy, mramorový pult, který historicky sloužil lékárníkům na vážení a míchání ingrediencí, závěsy a stěny v barvě čerstvých mandlí a stylové umyvadlo na vyzkoušení všech přípravků. Kovové dózy skrývají dřevěné lékařské špachtle, kterými vám personál bezpečně a hygienicky nabere z libovolného testeru vzorek na vyzkoušení. A v rohu u oken je pohodlná pohovka, kde můžete třeba dostat do ruky skleničku se šampaňským.

„Zakládáme si na lidském přístupu a na poradenství. I když jsme už rozjeli e-shop, půvab paralékáren vězí právě v tom, že se potkáváte osobně. Vždy vás proto obslouží lékárnice nebo kosmetička,“ vysvětluje Adéla. Každý čtvrtek sem navíc dochází dermatolog, se kterým se zákazníci mohou přijít bezplatně poradit. S uvolněním opatření jsou v plánu i kosmetické služby a velmi pravděpodobně také fyzioterapie.

Co se týče značek, je návštěva La Pharmacie Francaise jako průlet francouzskými regiony. Téměř každá z nich pochází z jiného místa a mnohé mají opravdu zajímavý příběh. Bretaňská značka Algologie je založena na výtažcích z mořských řas s vysokým obsahem minerálů. „Tam, kde se u pobřeží potkávají studené proudy Severního moře a teplé golfské proudy a podnebí je drsné a náročné, roste specifická flóra, která musí být velmi odolná. Algologie má vlastní řasové pole, které je druhé největší na světě, a hned vedle laboratoř, kde řasy zkoumají,“ vypráví majitelky.

Ostrealia je zase kosmetická značka z Marseille a založila ji rodina Tarbouriech, která pěstuje ústřice. Dlouho řešili, co dělat se skořápkami, kterých měli nadbytek. Nakonec zjistili, že se z nich dá extrahovat perlový výtažek, a začali ho používat v kosmetice. Gamarde odkazuje na lázně, kam se ve Francii jezdí léčit lidé s kožními problémy a její produkty obsahují termální vodu bohatou na síru. Jednou z nejlepších pozákrokových péčí jsou výrobky od značky Cebelia, ať už jde o kosmetiku na pleť po odstranění znamének, nebo po plastice víček. Lahůdkou jsou potom vůně Fragonard z rodinného parfumérství v samotném Grasse. „Pro nás i mnoho našich známých je Fragonard synonymem pro jižní Francii. Každý, kdo tam někdy vyrazil, určitě narazil na jeden z jejich obchůdků. Byly jsme moc rády, když nám na spolupráci kývli,“ usmívá se Radka.

Francouzské značky samozřejmě oceňují, že Adéla mluví perfektně francouzsky, nejdůležitějším faktorem, proč se spoluprací souhlasí, je ale hlavní myšlenka projektu: „Vidí, že je za tím celý koncept a že tomu rozumíme. Že jsme si jen nevymyslely obchůdek, ale máme dlouholeté zkušenosti a jsme schopné značku prezentovat způsobem, který se jim zamlouvá. V tom totiž často dochází k nedorozuměním,“ vysvětluje. Některé mají v paralékárně exkluzivně, jiné jako Klorane, La Roche-Posay nebo Avène jsou už v Česku běžné, ale ne ve všech lékárnách k nim podle Středových dostane zákazník dokonalý servis a odbornou radu.

Do budoucna hledí duo odvážně. Druhou pobočku by si totiž rády otevřely v Barceloně, městě, které si Adéla během sedmiletého studia zamilovala. „Jsme ve velmi vážném zvažování a ještě čekáme. Normálně bychom nepospíchaly, ale bojíme se, že za půl roku už může být pozdě. Krize tam totiž na obchody dolehla více než u nás a stejně jako v Praze se tam uvolňují zajímavé prostory,“ říká Radka. Ač je ve Španělsku v lékárenských značkách větší konkurence a Francie je co by kamenem dohodil, Středovy se toho nebojí. „Neděláme věci, které jsou jednoduché, ale ty, které jsou výzvou. Protože právě proto je nemůže dělat každý.“ Eh bien, voilà!