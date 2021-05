Dávno už neplatí, že jsou hodinky jediným mužským šperkem. Poptávka po náramcích, prstenech či náhrdelnících mezi pány roste, šperky hrdě nosí třeba slavný muzikant Harry Styles a další ho následují. A firmy, včetně těch nejslavnějších, na to slyší. Šperkařská značka Tiffany & Co. teď ohlásila revoluční krok, který radikálně změní pohled na velkou životní událost − zásnuby. Poprvé ve své 184leté historii uvádí na trh zásnubní prsten pro muže.

Jmenuje se The Charles Tiffany Setting, podle zakladatele značky Charlese Lewise Tiffanyho. Ten představil v roce 1886 první dámský zásnubní prsten se solitérním diamantem a udal tak na dlouhé roky hlavní trend. Novinka pro pány se nese v jeho duchu, oslavuje osobitost a podporuje všechny podoby lásky. Siluetou připomíná pečetní prsten a platinovým či titanovým designem odráží mužský styl. Srdcem prstenu je výrazný ústřední diamant, kterým je buď kulatý briliant, nebo diamant ve smaragdovém brusu. V obou případech o velikosti do pěti karátů. Kulatý diamant se pojí s jednoduchým, ostře řezaným kroužkem, zatímco diamanty ve smaragdovém brusu zapadají do silných, architektonicky zkosených okrajů.

V Tiffany věří, že stejně jako před více než 130 lety udalo směr, jakým se dámské zásnubní prsteny ubírají, povede se to i nyní s pánskou variantou. Na tradiční značku se to může zdát jako převratný krok, ale v kontextu dnešní doby je vlastně s podivem, že něco takového nepřišlo už dřív. Feministické tendence sílí, sňatky homosexuálů konečně také přestávají být tabu, tak proč by nemohli „Ano“ říkat také muži?

Foto: archiv značky