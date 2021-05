Na rohu Lazarské ulice a Spálené stojí Diamant. Na první pohled nenápadný rohový dům, který ale patří k tomu nejlepšímu, co kubistická architektura v Praze nabízí. Když vystoupáte po lomeném schodišti do druhého patra, po levé straně je rozlehlý apartmán, který kdysi obývala rodina majitele domu, politika, spisovatele a avantgardního umělce Adolfa Hoffmeistera. A teď tu je Bomma Ateliér, prostor plný křišťálových svítidel a designu, který svým hravým interiérem doslova vybízí ke kreativnímu dialogu.

Zároveň je to poprvé, kdy se na jednom místě objevují všechny světla z dílny Bommy. A to úplně přirozeně, umně zakomponované do interiéru. Ve vstupní hale vám nad hlavou září konstelace kolekce Soap mini, ve společenské místnosti vás hned zaujme Phenomena a čočky Lens nad jídelním stolem, a když projdete salonkem se svítidly Shibari, Tim a Pebbles až do dámské části bytu, cestou ještě okem pohladíte nejnovější kolekci, třpytivý Pyrite, tak vejdete do modré ložnice plné zlatého lesku, jíž vévodí lustr kolekce Umbra.

Interiér na míle vzdálený od severského minimalismu navrhla italská designérka Sophie Wannenes společně s Václavem Mlynářem, kreativním ředitelem sklářské značky. Je plný barev, odlesků a struktur a naprosto vyhovuje na míru vyráběnému původnímu nábytku z masivu a nechává ho vyniknout.

Ukrytý klenot

Apartmán si firma pronajímá přímo od potomků pana Hoffmeistera. Při přestavbě museli designéři dodržovat striktně třeba to, že mohou udělat jen takové změny, které jsou vratné, a nebude problém dát prostory do původního stavu. V kuchyni, odkud je výhled na sousední kostel Nejsvětější Trojice, tak použili například na obložení zlaté kovové pláty. Bomma má s prostory velké plány: chystá tu pořádat nejrůznější přednášky, eventy i setkání a zahraniční designéři, kteří s ní budou spolupracovat, tu mohou během návštěvy bydlet.