PN: Kdo si dnes kupuje Porsche? Dal by se takový člověk nějak jednoduše popsat?

Na takovou otázku neexistuje jen jedna odpověď. Díky tomu, že máme v nabídce různé vozy, tedy sportovní auta, SUV a dnes i elektromobily, každý zákazník je trochu jiný. U sportovních aut jsou to samozřejmě nadšenci, lidé, kteří milují řízení. A platí, že to jsou převážně muži. O SUV mají zájem muži i ženy všech věkových kategorií, o ta menší daleko častěji úspěšné ženy. Dá se ale říci, že užitná hodnota pro ně není to nejpodstatnější. Ať je to jakékoli auto, řízení je na prvním místě. Porsche rovná se sportovní styl řízení a to je vlastnost, která k této značce lidi přitahuje.