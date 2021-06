V Crème de la Crème ani během koronavirových dob nelenili. Loni v květnu otevřeli pobočku na Vinohradech, letos v dubnu pak podnik v Dejvicích. Celkem tak mají už pět zmrzlináren a nabízejí 60 různých zmrzlin, na jejichž sortimentu v zimě pracovali.

„V létě dělají zmrzlináři zmrzlinu a v zimě vymýšlejí a čekají, až přijde léto,“ usmívá se Honza Hochsteiger, zakladatel Crème de la Crème. „Měli jsme třeba zlaté mléko, zmrzlinu inspirovanou tradičním ajurvédským nápojem. Nebo nabízíme bílou čokoládu s praženými mandlemi. Ta se mi trefila do vkusu, jsem schopný pojídat ji celý den.“

Léto se ponese v uvolněném duchu a nabídne tradiční alkoholové zmrzliny a v posledním červencovém a prvním srpnovém si bude možné vychutnat i limitovanou sérii zmrzlin s proseccem. V nabídce bude i černý rybíz, osvěžující limeta nebo zmrzlina inspirovaná drinkem Aperol Spritz.

Alkoholová zmrzlina v Crème de la Crème Foto: Archiv Crème de la Crème

Cukráři tak vycházejí vstříc nabídce, jelikož alkoholové zmrzliny patří obvykle k těm nejoblíbenějším hned vedle vanilky, čokolády nebo slaného arašídu. „Velké popularitě se těší svěží mojito s limetou, mátou a rumem. Dále pak buchtičky se šodó s vínem Marsala,“ přibližuje Hochsteiger.

Všechny zmrzliny si můžete vychutnat nově v domácích kornoutcích, které se pečou podle vyladěného receptu. Svoji porci tak můžete doplnit křupavým kornoutkem s vanilkou, kakaem, mákem, oříškem nebo skořicí.

Alkoholová zmrzlina v Crème de la Crème Foto: Archiv Crème de la Crème

První zmrzlina byla mrkvová

Z poboček Crème de la Crème si teď užívá pozornost ta nejnovější v dejvické ulici Pod Kaštany, kde se vzhledem k umístění rychle chytla i kaštanová zmrzlina, ale Hochsteiger se pochopitelně zaměřuje i na ty další včetně Zmrzlinového salonu na Národní třídě. V jeho přízemí vznikne expozice starých zmrzlinářských strojů, kterých Hochsteiger během mnoha let praxe již nastřádal mnoho.

„První zmrzlinu jsem vyrobil 16. května 2002, to si pamatuji dobře,“ vypráví. Tehdy byl umanutý udělat mrkvovou. „Mrkev je dobrá, tak jsem si říkal, že to nemůže dopadnout špatně,“ vzpomíná, ačkoliv z výsledku nakonec tak nadšený nebyl.

Dlouho pak pracoval pro italské zmrzlináře, přes čtyři roky sbíral zkušenosti přímo v Itálii, až si v dubnu 2015 otevřel první pobočku Crème de la Crème v Husově ulici.

Co se však během let nemění, je, že si zakládá na poctivém řemeslu. „Jako řemeslný zmrzlinář vyměňuji staré stroje za ještě starší. Nebaví mě ty nové, takřka automatické, kde v podstatě jen zmáčknete tlačítko,“ vysvětluje. „U těch starších je řemeslo znát. Můžete udělat produkt, který je osobitý. Každý kopeček je, jako by měl razítko, že je od nás.“

A Crème de la Crème je už roky značka kvality.