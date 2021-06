Omáčky Pálí Pálí jsou přesně takové, jaké si pod tím názvem představíte. Pálí dost, ale jsou zároveň tak dobré, že si hned objednáte další. Když totiž máte dobrou surovinu, vyplatí se vsadit na jednoduchost. V tomhle případě fermentované jalapeños zjemňují jablka, jiný odstín pikantnosti jim pak dodává cibule a česnek. Všechny hlavní ingredience navíc vyrostly v našich luzích a hájích a výroba se odehrála ve spřátelené provozovně čerstvých džusů Goodlok.

„Nevýhoda je, že je to tak dobrý, že to sníte s klobáskami na posezení. Když má někdo rád pálivé omáčky, koupí si tabasco, kde mu stačí dvě kapky a lahvička mu vydrží půl roku,“ krčí rameny Jan Červenka. Za 190 korun koupíte 150 mililitrů a to už prý rovnou můžete do košíku naklikat další.

Červenka mimo jiné pracuje jako kreativní marketér pro síť Ambiente. Z jedné cesty na Sluneční farmu Vykáň si odnesl šest kilo papriček jalapeños a společně s kuchařem Lubošem Rychvalským z kulinářského prostoru 1KK (kde si můžete mimochodem zavařit taky) pak během půl hodiny u thermomixu vytvořili recepturu a česká pálivá omáčka byla doslova na stole. „Chtěl jsem si zkusit postavit malý brand přesně takový, jak se bude líbit mně. Byl jsem sám sobě klientem. Původně se omáčka měla jmenovat Au Au, když jsem to ale řekl kamarádce Silvě Tiplicové, napadl ji o něco výstižnější název,“ vypráví.

Omáčku můžete použít klasicky k asijským pokrmům, skvělá je třeba k bun cha, ideální je na grilování nebo do tacos. Pálí Pálí teď zkoušeli i Langoš Fry Day, pandemický projekt dvou kuchařů z karlínské Esky, podle kterých se zase skvěle hodí ke smaženému těstu. Zatím ji koupíte v aplikaci Goodlok nebo v oblíbené smíchovské kavárně a koloniálu Triko.

Pokud se první várka kompletně vyprodá, zainvestuje Červenka na tu další do dávkovače − obyčejný kuchyňský trychtýř prý sice svůj účel splní, pár popálenin si ale už z bitvy s ním odnesl. Sám také doma po večerech lepí na lahve etikety, které pro něj vytvořil ilustrátor Martin Groch.

Co bude dál, se uvidí. „Všechny loňské jalapeños z Vykáně už jsou pryč, pan majitel Stanislav Hecht mi ale slíbil, že mi do srpna vypěstuje třicet kilo dalších.“ Jestliže vám tedy Pálí Pálí zachutná, radši si ji nakupte do zásoby. Anebo tenhle příběh berte jako inspiraci a splňte si své gastronomické sny.