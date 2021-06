Byl prosinec 2018, okolí centrály Audemars Piguet v údolí Vallée de Joux pokryl sníh a šéf společnosti Francois-Henry Bennahmias nám energicky vysvětloval: „Tentokrát jsme šli až na hranu. Nedělali jsme žádné kompromisy.“ Tradiční švýcarská hodinářská značka totiž překvapila novou kolekcí CODE 11.59 s kulatým pouzdrem, kterou se odklonila od svých oktagonálně tvarovaných modelů Royal Oak.

Kryptický název naznačoval, že je minutu před půlnocí, tedy těsně před novým začátkem. Tehdy se začala psát nová kapitola této firmy. A na revoluci teď navázala evoluce: kolekce se rozšířila o dva nové modely, chronografy opatřené samonátahem, které spojují osmnáctikarátové bílé nebo růžové zlato a černou keramiku.

„Naše týmy musely zase posunout dosavadní limity tak, aby pokořily technickou výzvu, kterou s sebou přináší kombinování černého keramického pouzdra s lunetou, nožkami a dýnkem ve zlatě,“ popisovala Sofia Candeiasová, vedoucí produktového a designového managementu.

Vizuální elegance a moderní vzhled hodinek s kouřově šedým číselníkem vás zaujme na první pohled, ale u Audemars Piguet, jedné z nejtradičnějších švýcarských hodinářských značek, se lze spolehnout i na prvotřídní řemeslné zpracování. Hodinky pohání in-house vyrobený strojek 4401, kterým se můžete kochat přes průhledné dýnko. Má rezervu chodu až 70 hodin a voděodolnost do 30 metrů. Prostřední keramické pouzdro pak vzniklo ve spolupráci s firmou Bangerter, která se specializuje na výrobu drobných součástek z pokročilé keramiky, a to za použití oxidu zirkonia a tajné pojivé přísady.

I to dokazuje, že se Audemars Piguet stále snaží zapojovat technologické novinky a dotahovat hodinky k absolutní řemeslné dokonalosti. Zároveň ale zůstává hravá, jak ukázala spolupráce se značkou Marvel, v jejímž rámci představila firma fialové hodinky s komiksovou postavičkou Black Panthera. „Nikdy nestojíme na místě,“ hlásí rád a hrdě Bennahmias − a šušká se, že to dokáže letos na podzim, kdy se chystá další velké odhalení. Nová kapitola pro 146 let starou značku tak už začala.