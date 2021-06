Když jedete po amerických dálnicích, vidíte je ve všech pruzích − obrovská SUV, vedle kterých ta naše „evropská“ vypadají jako mladší sourozenci. Na cestování do vzdálenějších destinací, v případě Los Angeles, ale i na několikahodinové stání v dopravních špičkách je pohodlí ve vozech typu Cadillac Escalade nebo Lincoln Navigator k nezaplacení. Věřte mi, s rodinou pravidelně jezdíme do Kalifornie, a čím víc prostoru na cestách máte, tím spíš to nebudete chtít předčasně otočit. Tak proč si kousek té Ameriky nevzít na starý kontinent?!

Automobilka Ford přijíždí do Evropy s jedním z nejlépe prodávaných SUV na severoamerickém trhu, se svým Explorerem šesté generace. Sedmimístným vozem o velikosti parníku, který i díky masivní chromované masce chladiče nepřehlédnete. Aby ovšem splnil zdejší přísné emisní limity, dali mu pod kapotu vedle třílitrového vidlicového šestiválce se dvěma turbodmychadly ještě plug-in hybridní systém. Baterie s kapacitou 13,6 kWh je umístěná pod zadními sedadly, plně nabitou ji máte zhruba za šest hodin a pak díky ní reálně ujedete čistě na elektřinu něco přes třicet kilometrů. A to i ve chvíli, kdy už kontrolka možného dojezdu dávno ukazuje nulu. Explorer totiž efektivně rekuperuje i během jízdy. Hlavně ve městě je tedy tišší, než by pozorovatelé na ulici čekali. Ve chvíli, kdy sešlápnete plyn, vystřelí tak hbitě, že byste to do dvouapůltunového kolosu nikdy neřekli. Určitě vás bude bavit i to, jak dokonale zapadne do krajiny. My jsme testovanému vozu díky tomu odpustili i tu pro nás Středoevropany netradiční hnědou metalízu. Ale pěkně popořádku.

Kousek Ameriky v Česku

Naše výprava začíná v Praze. Dvě děti, manžel, kola, bágly a spousta hraček a dalších nezbytností, které samozřejmě dalších několik dní zůstanou přesně tam, kde jsou ve chvíli nalodění, v kufru. První zastávkou je moje rodná vesnice v Pošumaví, rychlý výlet s babičkou na Lipno a druhý den pokračujeme dál. Tentokrát míříme na druhou stranu republiky, do Krkonoš. Předpisy většinu času striktně dodržujeme, desetistupňová automatická převodovka během jízdy plynule řadí a přepínání mezi spalovacím motorem a elektromotorem prozradí jen zvuk, když naskakuje šestiválec. Nezastaví nás ani kopec k chalupě, která bývala podnikovou chatou ROH a na příjezdy návštěvníků se tak úplně nemyslelo. Jízdní režim pro nezpevněné cesty si s tím ale hravě poradí.

Ford Explorer Plug-in Hybrid Motor: zážehový V6, 3000 cm³, turbo + elektromotor

Výkon: 336 kW při 5750 ot./min.

Toč. moment: 825 Nm při 2500 ot./min.

Zrychlení 0–100 km/h: 6,0 s

Nejvyšší rychlost: 230 km/h

Hmotnost: 2455 kg

Kombinovaná spotřeba: 3,1 l / 100 km

Převodovka: 10st. automatická

Zavazadlový prostor / po sklopení sedadel: 330/2274 litrů

Cena od: 2 010 900 Kč

Jestli budeme hledat výtky, co by šlo udělat lépe, musíme zmínit zpracování interiéru. Vedle prémiových evropských SUV působí některé detaily trochu levně. Celkově je ale základní výbava, za kterou zaplatíte lehce přes dva miliony, víc než slušná: masážní sedadla u řidiče i spolujezdce, panoramatická střecha, adaptivní světlomety, elektrické ovládání třetí řady i audiosystém od Bang & Olufsen. Zvlášť ve městě se vám pak bude hodit parkovací asistent na podélné parkování i následné vyjíždění. K dobru mu budiž přičtena i ohromná síla, díky které snadno odtáhne loď i přívěs s koňmi.

Z Krkonoš to máme do Prahy něco přes 120 kilometrů. Dojezd hlásí 135. Svižná cesta v kombinaci s elektromotorem, který se zapíná při konstantních přejezdech v obcích, nám dává výhodu. Když parkuji před domem, mám podle palubního počítače ještě 20 kilometrů k dobru. Při běžném provozu, a když zrovna nechcete pedálem polechtat hranici 190 km/h (a jde to překvapivě snadno), se dostanete na spotřebu pod 10 l/100 km. Když si to však přestanete hlídat, bude to mnohem víc. Je ale jasné, že tahle „Amerika“ si bezpochyby zaslouží vaši pozornost.