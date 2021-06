Ten schizofrenní pocit si moc dobře pamatuji: v Praze teploty právě atakovaly letní rekordy a já v outdoorových prodejnách sháněl co nejteplejší oblečení. Základní poučka před cestou na Island? Bude zima a bude pršet. V zimě víc, v létě (možná) méně. Nic, co by mě jako milovníka teplejších krajin těšilo. Nakonec jsem si ale na česká vedra ani během kompletně propršených dní nevzpomněl. Island nabízí takovou krásu, že na počasí vlastně tolik nezáleží. Na některých místech déšť dokonce umí specifickou atmosféru dokonale umocnit. Island se může zdát vzdálený, exotický, nedostupný, jenže opak je pravdou. Z Prahy tam doletíte za pouhé čtyři hodiny, přitom budete mít pocit, jako byste skočili do jiné galaxie.

Ostrovní stát na pomezí Severního ledového a Severního Atlantského oceánu představuje ideální lokaci do časů koronaviru: počet případů v zemi je minimální, poctivě se tam dodržují opatření a pravděpodobnost nákazy je při převážně venkovním pobytu s malou koncentrací lidí nízká. A cestování po něm je vlastně jednoduché: stačí si půjčit auto, a ať se vydáte takřka kamkoliv, všude na vás bude čekat něco pozoruhodného.

Přinášíme vám pár tipů, jak si užít Island trochu netradičně a při poznávání tamní krajiny se nechat zároveň i hýčkat.

V kraji ledu a ohně

Hotel s pěti miliony hvězd

Co začít rovnou u auta? Nejkrásnější na Islandu je bezpochyby tamní krajina a tu si užijete, pokud si v hlavním městě Reykjavíku půjčíte obytný přívěs ve tvaru vajíčka zvaný Mink Camper. Připojíte ho za auto a v tu chvíli máte k dispozici minimalistické, a přesto elegantní zázemí se vším, co na cestu potřebujete. Spát budete na pohodlné matraci a pozorovat hvězdy nebo polární záři můžete až do poslední chvíle, než zavřete oči nebo zatáhnete panoramatickou střechu. Na malou postýlku vedle se vejde i dítě a nechybí tu osvětlení ani USB zásuvky pro nabíjení. V zadní části si pak můžete udělat kuchyňku, je tam připravený chladicí box a dost prostoru na zásoby i manipulaci s vařičem a prkénkem.

Ne každý touží nocovat v autě, respektive v přívěsu. V takovém případě tu existuje možnost, jak zůstat v dokonalém obklopení krajinou, a přesto mít pohodlí jako v hotelu. To je spaní v bublině, tedy v jakémsi iglú umístěném uprostřed přírody. Jedna z nich se dokonce nachází zavěšená mezi stromy. Dokonalá romantika, perfektní únik od civilizace. Ne nadarmo se tomuhle místu říká hotel s pěti miliony hvězd − ne snad mírou hmotného luxusu, ale ten výhled na rozzářené nebe je opravdu k nezaplacení.

Poblíž hlavních turistických atrakcí z takzvaného zlatého trojúhelníku se pak v malebném údolí rozkládá butikový hotel Frost & Fire. Nečeká vás sice nejluxusnější nocleh života, ale pokoje jsou tu krásně útulné.

Nejkouzelnější je však umístění hotelu. Všude kolem něj můžete pozorovat sílu Země, která bublá, kouří, syčí a barví se do žlutých, červených i sytě zelených barev. Jen se připravte, že neuniknete ani zápachu „zkažených vajec“, který způsobuje vyšší obsah síry. A až se vrátíte z procházky, uvelebte se do horké vířivky poblíž hotelu nebo se běžte vykoupat do řeky, která protéká hned vedle a kterou prameny ohřívají na příjemnou teplotu. Odtud nebudete chtít nikdy odjet.

Na severu, poblíž turisticky oblíbené oblasti jezera Mývatn, se zase můžete ubytovat na 300 let starém lávovém poli. Nejlépe v designové chatce Aska z opáleného dřeva, kde vás nebude vůbec nic rušit. Tedy nevpustíte-li si dovnitř mušky, které jsou kolem jezera všudypřítomné.

Když obsluhuje robot

Na Island se za gastronomií primárně nejezdí. Máte-li však velkorysý rozpočet, bylo by škoda tamní kuchyni nevyzkoušet. Jogurt skyr je povinnost, místní si rádi dají i hot dog, zajímavé jsou také různé rybí sendviče či speciální žitný chléb rúgbraud. Ochutnat můžete humří nebo jehněčí polévku. Populární svačinkou jsou sušené kousky rybího masa, klidně i v kombinaci s máslem. Pro opravdové gurmány se pak nabízí trojice hákarl (silně aromatické maso grónského žraloka velikého), hrútspungar (nakládaná beraní varlata) nebo svid (vařené ovčí hlavy).

Restaurace s michelinskou hvězdou je na Islandu jen jedna, jmenuje se Dill a najdete ji v Reykjavíku. V malé potemnělé místnosti vám šéfkuchaři naservírují speciality z lokálních surovin, třeba divokou husu s borůvkami, a spárují je s naturálními víny.

Ještě intimnější zážitek pak nabízí restaurace Óx, jejíž interiér je podobně minimalistický jako její název. Vejde se do něj jen 11 lidí a ti sedí kolem staré islandské kuchyně, v níž si pro hosty přichystá 16 hravých chodů šéfkuchař Georg Arnar Halldórsson. Může to být paštika z kuřecích jater s krekry z rakytníku, mořský okoun s omáčkou z divoké cibule nebo jehněčí krk s mrkví, borůvkami a lékořicí. Finální menu je ale tady vždy překvapením.

Pokud zatoužíte po skutečně netradičním zážitku, vyrazte do baru nazvaného Ice+Fries. Obsluhovat vás v něm budou Tipsy, Floki a Ragnar, což nejsou mytičtí vikingové, ale roboti. Konkrétně robotické paže, které vám během efektní show namíchají a naservírují drink dle vašeho přání. Zvládnou jich prý klidně 150 za hodinu. V baru se pak uvelebíte na sedačky připomínající kousky ledovce, mezi nohama vám bude pobíhat robotický pes a nápoje i jídlo si můžete objednávat přes obrazovku tabletu. Dezerty tu připravuje 3D tiskárna, stejně jako čokoládovou polevu na makronkovou kávu.

Vděčný cíl filmařů

Tou největší atrakcí ostrova jsou ovšem přírodní divy. Kvůli nim se vyplatí objet celý ostrov, na což byste si měli vyhradit alespoň 14 dnů. Je toho tolik, co musíte vidět! Fotogenické kaňony, řeky s průzračně modrou vodou, nekonečné zelené kopce, dlouhé fjordy, pláže s černým pískem, útesy plné papuchalků, sopky, krátery, obří vodopády, ledovcové kry putující kolem pobřeží. Ani několikahodinová cesta autem po Islandu vás nezačne jen tak nudit: ubíhající krajina za oknem se každou chvilku mění a člověk má pocit, jako by navštívil hned několik různých zemí.

Jedna konstanta ale zůstává, ať se po ostrově vydáte takřka kamkoliv − horké prameny. Island leží na rozhraní severoamerické a eurasijské tektonické desky, což s sebou přináší silnou vulkanickou aktivitu. Magma se nachází těsně pod povrchem a pod Islandem to doslova vře energií. Však také místní někdy pečou chléb namísto klasické trouby přímo v rozpálené zemi, kam ho v hrncích na pár hodin zahrabou!

Právě vulkanické síly souvisí i s řadou přírodních zázraků, včetně častého výskytu gejzírů a horkých pramenů. Mnoho z nich je přírodních a dostupných zdarma, což ale nijak nesnižuje jejich půvab. Třeba malé, téměř sto let staré koupaliště Seljavallalaug na jihu ostrova, které se ukrývá v zeleném údolí, je skvělým příkladem. Co na tom, že vám během pobytu na Islandu bude většinu doby zima a nejspíš bude i pršet, v horkých pramenech se dokonale ohřejete a uvolníte.

I placené prameny ale stojí za návštěvu. Ty nejznámější se jmenují The Blue Lagoon, leží nedaleko letiště v Keflavíku, a ač přetékají návštěvníky i v době koronavirové, nenechte se odradit. Uvidíte tam takový odstín vody, jaký jste do té doby pravděpodobně nikde jinde neviděli. Horké prameny v Blue Lagoon září třpytivě modrou, takřka až mléčnou barvou a koupel v obklopení sopečné krajiny povyšují na jedinečný zážitek. Hledáte-li víc samoty, zvolte Geosea ve městě Húsavík na severu země. Budete si tam moci v klidu vychutnat drink v horké lázni s pohledem na zasněžené vrcholky hor.

Když už zmiňujeme Húsavík, musíme se u něj ještě na chvíli zastavit. Tohle městečko s 2300 obyvateli ještě donedávna téměř nikdo neznal. Jenže stačil loňský úspěch netflixovského snímku Eurosong: Příběh skupiny Fire Saga, jehož hrdinové pocházejí právě odtud, a z rybářského města, kam se dřív jezdilo hlavně pozorovat velryby, se stal mezi cestovateli hit. Ve městě se začaly pořádat túry po místech známých z filmu, otevřel se zde tematický bar Jaja Ding Dong a na Oscara nominovaná píseň Húsavík byla slyšet na každém rohu.

Island si zahrál i v mnoha známějších a úspěšnějších filmech a seriálech. Natáčela se tady Hra o trůny, Star Wars i Interstellar. Není divu, různorodostí krajiny a výjevy jak z jiného světa láká štáby, které hledají kulisy pro exotické lokality.

Když jsem se procházel po sopečné krajině v geotermální oblasti Námafjall, měl jsem pocit, jako bych se ocitl na Marsu. Zem je tu zbarvená doruda, okolo bublají bahenní jezírka a z malých kráterů vytrvale stoupá pára.

Tipů, co všechno dělat a vidět na Islandu, by se našla ještě spousta. Můžete se vydat na známou sopku Eyjafjallajökull i nedávno probuzenou Fagradalsfjall, ze které stále vytéká magma, prozkoumávat rozsáhlé západní fjordy, obdivovat pestrobarevné Duhové hory nebo se vypravit na skutečně ryzí dobrodružství do neosídlených částí ostrova.

Často ta nejlepší místa objevíte náhodou, bez plánu. Nás jednou navigace vzala „zkratkou“ po prašné cestě. Museli jsme hodně zpomalit, ale najednou se před námi otevřel výhled na dokonalé údolí: malý vodopád, potok a zelené obzory až za horizont. Neplánovaně jsme zastavili a ocitli se na místě, které nakonec bylo opravdu jedním z nejhezčích, která jsme na Islandu viděli. Tomuhle ryzímu ostrovu ohně a ledu se zkrátka stačí otevřít − a on vám to bohatě vrátí.