Co způsobuje úbytek včel? Proč jsou berušky opomíjené hrdinky zahrady? A jaká bylina se v tradičních léčivých přípravcích používá už od 17. století? Společnost Weleda slaví sto let své existence a za tu dobu nasbírala mnoho cenného know-how. Vznikla v roce 1921 jako malá farmaceutická laboratoř na antroposofických principech Rudolfa Steinera a dnes je celosvětově největším výrobcem léčiv přírodní medicíny a certifikované přírodní kosmetiky. Od samého počátku je její vizí propojovat člověka s přírodou a připomínat, jak důležité je žít v souladu.

Pro své produkty používá přírodní suroviny v té nejvyšší kvalitě od fair trade partnerů, ať už je to levandule z Moldávie, březové listy z Česka nebo jojoba z argentinské pouště. Už od založení jsou ale neodmyslitelnou součástí firemní kultury vlastní zahrady. Je to jeden ze způsobů, jak si zajistit stálý přísun čerstvých a sušených rostlin, ale také možnost, jak lidem zprostředkovat hmatatelnou ukázku základní filozofie značky. Celkem má dnes Weleda osm zahrad, a to třeba ve Francii, Nizozemsku, Brazílii, Argentině nebo na Novém Zélandu. Ta největší je ale v německém Schwäbisch Gmündu, a s dvaceti hektary je dokonce největší svého druhu v Evropě.

I britský přírodovědec David Attenborough upozornil ve svém posledním velkolepém dokumentu Život na naší planetě na klíčový prvek pro stabilitu ekosystémů. Je jím biodiverzita, které však monokulturním pěstováním ubývá. V zahradách společnosti Weleda proto rozmanitost nezná limitů. Naleznete tu 260 druhů rostlin, které se pěstují přísně biodynamicky, a pouze 180 z nich se používá do léčivých přípravků a kosmetiky.

Místní zahradníci se dívají na rostliny a zahradu jako na celý organismus. Věnují pozornost komplexním vztahům mezi rostlinami a typem půdy, podporují jejich růst a jsou aktivní a kreativní tam, kde příroda potřebuje pomoc. Například pod stínem tunelu z křídlatky roste chráněná kapradina, která tam má stejné světelné podmínky, jaké by měla ve svém přirozeném prostředí v lese. Obrovské bohatství květin láká množství hmyzu, včetně toho užitečného, jako jsou pestřenky, parazitické vosičky a také berušky.

Každý, kdo zahradu navštíví, může být na vlastní oči svědkem výhod, které pěstování v harmonii s přírodními zákony a rytmy přináší. Ne všichni ale tuto možnost mají, a tak se Weleda rozhodla představit v rámci oslav svůj nový projekt. „Otevřená zahrada“, který najdete na webu opengarden.weleda.cz. Jde o digitální platformu, díky níž se kdokoliv může odkudkoliv ponořit přímo do záhonu měsíčku lékařského, porozhlédnout se po poli arniky v rumunských Karpatech nebo si poslechnout různé odborníky diskutující o podnebí, kvalitní půdě či přírodních zdrojích. Zaposlouchat se ale lze i do zpěvu ptáků v Brazílii nebo můžete pomocí kvízu odhalit svůj dokonalý botanický protějšek.

„Naše nová iniciativa má za cíl zapojit a inspirovat lidi. Zároveň nám má pomoci přiblížit se přirozenému světu v době, kdy jsme si všichni uvědomili jeho důležitost pro náš blahobyt. Lidé jsou v ochraně životního prostředí stále aktivnější a chtějí znát původ produktů, které používají. Doufáme, že Otevřenou zahradou ožije naše jedinečná cesta, po které ve Weledě kráčíme,“ vysvětluje Daniel Kugler, ředitel digitální divize značky.

Inspirovat chce Weleda také v rámci zodpovědného byznysového přemýšlení. Kromě poctivě vyplácených odměn farmářům podporuje na mnoha místech i vzdělání místní komunity. V Maroku, kde je sběr plodů argánie ženskou doménou, pomohla otevřít školku a školu. V Mexiku, kde získává sezamový olej, zase pomohla farmářům zajistit lékařskou péči, v rámci které každý z nich získá sérum proti smrtelnému štířímu kousnutí.

Na začátku byla vize a malá laboratoř. Ta laboratoř už je sice větší, ale vize přetrvává. A ve světě se čím dál víc ukazuje, že udržitelnost a úcta k lidem a přírodě jsou součástí nejen našich kořenů, ale i naší budoucnosti.