Příjemný letní večer, posezení na terase a relax se sklenicí whisky − lákavá a v nadcházejících týdnech i snadno uskutečnitelná představa. Máme pro vás tip, jak povýšit tento zážitek ještě o stupeň výše.

Se sklenicí z ikonické kolekce Kubismus od karlovarské sklárny Moser se vám v ruce rozehraje tanec světla a stínu, to vše v elegantních moserovských barvách. Budete si s ní hrát, točit a obdivovat krásu perfektně broušeného křišťálu.

Ten je v podání Moseru vždy výhradně bezolovnatý, čímž je šetrnější k životnímu prostředí i ke zdraví sklářů. Je sice výrazně tvrdší, a jeho ruční broušení je proto obtížnější, ale odměnou jsou potom krásně ostré hrany, lámající světlo do magických obrazců a odlesků.

Skvěle vidět je to právě na kolekci Kubismus. A to nejen na sadě sklenic s nepravidelným brusem, ale i na míse, která se snadno stane dominantou každého interiéru. Sklo se v této dekorativní kolekci vrací svým tvarem do počátků 20. století a navazuje na tradici broušeného skla z 30. let.

Na svědomí ji má známý designér Rony Plesl. On ji navrhl, ale protože finální zpracování je na sklářských mistrech, každý kus je nakonec originál.