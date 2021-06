Na Zlatém slavíku 2011 vyvolal Majk Spirit poprask. Na pódiu při přebíraní ceny totiž poděkoval také vesmíru za to, že stvořil rostlinku, která mu pomáhá při psaní textů.

Na mysli neměl nic jiného než marihuanu a tehdy se nadobro zařadil do škatulky. „Udělal jsem to z rebelské provokace a od té doby se to se mnou táhlo, že jsem travičkář, až feťák,“ vzpomíná v jednom z pražských hotelů, kam si na jaře udělal s rodinou výlet.

Marihuana mu způsobila celou řadu průšvihů, ať už u jeho otce, když ji u něj ve 14 letech našel, nebo později u firmy Hyundai, která s ním rozvázala ambasadorskou spolupráci, když natočil video s jointem.

„Schytával jsem to od lidí, co to ty mladé učím. Ale já vždycky říkal, že to není pro každého, že si každý musí umět najít svoji míru,“ líčí Spirit. „Je to látka, která umí proměnit mysl, ale ve správné míře dokáže úžasné věci. Pomůže v inspiraci, uvolnění, získáte jinou životní perspektivu.“

Nová životní cesta

Toliko k rebelským létům. Teď je však rok 2021 a je tu jiný Majk Spirit. Klidnější, vyrovnanější. Loni v říjnu se mu narodila dcera Aria a raper zpomalil, aby si stihl její vyrůstání užít.

„Už nejsem slunce mého vesmíru, ale jen planetka. Nejvíc času dávám nyní rodině,“ vykládá slovenský raper, jehož vlastní jméno je Michal Dušička. „Přestal jsem se honit za vnějšími cíli. Víc se soustředím na svoje nitro, abych byl opravdu dobrým člověkem, nepřenášel svoje chyby a neučil dceru nesprávným věcem.“

Že to neladí s představou rozervaného a rebelského rapera? Spirit tvrdí, že nikdy takový nebýval. „Snažím se dělat inteligentní hip hop, soustředit se na duchovno a klíče k tomu, jak si udržet dobrý mindset.“

Teď k tomu má navíc další prostředek. Zainvestoval do firmy CBDium, která vyrábí přípravky s CBD. Že už jste tuhle zkratku někde slyšeli? Není divu, kanabidioly jsou teď v módě. Přípravky vyrobené z organicky pěstovaného konopí mají podporovat rovnováhu tělesných systémů, přispívat k duševní pohodě a zároveň mohou i pomoci s některými zdravotními neduhy.

„Vždycky jsem byl fanoušek cannabisu. Teď jsem rád, že se objevila nová forma konopí v podobě CBD, je to moje nová životní cesta,“ popisuje Spirit.

Mercedes mezi CBD

Kvůli jeho pozitivnímu vztahu k marihuaně ho zkoušela oslovit již celá řada firem vyrábějících přípravky s CBD. Zaujalo ho ale až CBDium. „Dělají to chlápci, kteří jen nenaskočili na trend, nechtějí z toho udělat lifestylový produkt, ale kvalitní medicínský přípravek, který je cool, čistý, kvalitní a doopravdy pomáhá. Je to Mercedes-Benz na trhu s CBD,“ pousměje se.

Podle jeho slov dokáže přípravek pomoci s menstruačními bolestmi, migrénou, ale také podporuje mentální zdraví, zlepšuje soustředěnost, kreativitu. „Na každý organismus to funguje jinak. Najde si to v těle problém, který to má řešit,“ říká zapáleně.

Jako příklad uvádí dva slovenské umělce. „Zpěvačka Tina se stala dokonce naší ambasadorkou, pomohlo jí to s roztroušenou sklerózou. A pak ještě jeden slovenský raper, který za mnou přišel s totálně opuchlou hlavou, měl zánět středního ucha, neviděl na jedno oko, byl šestý den na antibiotikách a měl dostat kortikoidy. Pak zkusil CBDium a psal mi, že se poprvé po týdnu vyspal a nic ho nebolí,“ vypráví Spirit, který prý podobných příběhů slýchá celou řadu.

Další rozjeté CBD značky CannaCare – nabízí kapsle i kapky, které slibují přírodní a veganskou alternativu poskytující účinné řešení spánkových poruch či úzkostí. GreenIdea – CBD oleje slibují, že vás zbaví úzkosti a smutku přírodní cestou. Podporují také činnost kardiovaskulárního systému.

Leckoho však odrazuje strach z neznáma a odsuzuje CBD podobně jako marihuanu samotnou. „Přitom to nemá v podstatě nic společného, i když je to ze stejného zdroje. Marihuana je rekreační droga, toto je léčivo,“ upozorňuje Spirit, který sám CBD testuje už od roku 2017.

Nový člověk

Spirit ale pochopitelně zůstává dál především raperem. „Nikdy nebude víc než hudba,“ prohlašuje. Loni obnovil spolupráci s kolegy ze skupiny H16 a připravili album nazvané výstižně Lockdown Music.

„Původně se mělo jmenovat True Story, ale na poslední chvíli jsme to změnili. Je to definice doby, kdy vznikalo, a chceme ukázat, že i v těžkých časech se dá udělat kvalitní muzika,“ prohlašuje.

Kromě toho vydal i sólové album Artist, kterým uzavřel jednu éru. Je totiž posledním, které vyráběl v době, kdy ještě nebyl otcem. „Myslím, že teď přijde čas na změnu. Chtěl bych sebrat inspiraci z nového člověka, který je u nás doma. Chci rozebírat témata, která čekají jeho generaci,“ přemítá a na mysli má i ekologické problémy, které k současnosti neodmyslitelně patří a ladí se Spiritovým návratem k přírodě.

Jeho první sólové album se jmenovalo Nový člověk a právě na něj chce nyní navázat. Není divu, když jeden nový člověk už tři čtvrtě roku dokonale mění jeho život.