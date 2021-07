Jak jste v Bvlgari zvládli náročný rok 2020?

Samozřejmě byl pro nás dost netradiční. Od února jsme pociťovali dopady krize v Číně. Když jsme si uvědomili, jak rychle se problém bude šířit, zavedli jsme několik opatření, abychom zajistili kontinuitu byznysu interně i externě, abychom stále komunikovali uvnitř týmů po celém světě i s našimi klienty a médii. Důležité bylo, že jsme celosvětově zrychlili rozvoj digitálních platforem, abychom nějak vynahradili dočasné uzavření butiků a prodejců. Taky jsme se snažili najít způsoby, jak si udržet fyzické spojení, a odstartovali jsme Geneva Watch Days v září 2020; byla to jediná hodinářská multibrandová akce roku. Doufáme, že se nám letos povede něco podobného. Díky tomuto všemu jsme se rychle oklepali a druhá polovina roku 2020 už byla o dost lepší.

Jakými způsoby jste se tedy přizpůsobili nové situaci?

Covidová krize nás přiměla ještě více zapracovat na e-commerce platformách. A vyšlo to velmi dobře, protože prodeje tímto kanálem hodně vyrostly, i když digitální interakce nikdy nenahradí byznys prováděný osobně. Ale oba kanály se výborně doplňují a pro nás je důležité na tomhle propojení pracovat.

Co se dá dělat, abyste poskytli zákazníkům vynikající servis i v pandemických časech?

Možnost osahat si věci nic nenahradí, když obchodujete s luxusním zbožím. Ale přizpůsobili jsme se pragmaticky. Neustále jsme se snažili vymýšlet příležitosti, jak se s našimi klienty setkat bezpečně, například otevírat obchod jen na osobní schůzku. Trénovali jsme a vybavili naše týmy, aby mohly dělat dynamické virtuální prezentace. Taky to dost záleželo na konkrétní situaci na jednotlivých trzích.

Jako šéf hodinkové divize Bvlgari pracujete od září 2019. Co byly vaše hlavní cíle při nástupu do funkce?

Vidím dva hlavní cíle. Prvním je zajistit, aby naše kolekce co nejlépe ladily s naší identitou a kulturou. V Římě je jedno unikátní a prestižní šperkařství a každý kousek ho musí reprezentovat. Kromě toho věřím, že mým úkolem je zajistit, že historie, kreativita a know-how Bvlgari jakožto hodinářské firmy se dostane k co nejvíce klientům a získá co největší uznání. Vytváříme hodinky už více než sto let. Máme velmi šikovné lidi na našich třech výrobních místech, máme krásné kolekce, které ukazují unikátní kreativitu spojenou s mimořádnou hodinářskou zručností. To, že jsme začínali jako šperkaři, neznamená, že nemůžeme být i hodináři. A když se dívám na zpětnou vazbu od klientů a našich partnerů, tak věřím, že jsme na dobré cestě.

Je pro vás práce v italské značce něčím specifická? Předtím jste pracoval ve švýcarských firmách jako TAG Heuer nebo Zenith...

Myslím, že kreativita a inovace jsou zakořeněné všude stejně. Nadšení ohledně nových nápadů, projektů a konceptů je výjimečné a dává všem unikátní energii. Ale když se bavíme o Bvlgari, tak je důležité si uvědomit bohatost aktivit této značky, je to globální luxusní skupina: šperky, hodinky, doplňky, parfémy, hotely. To má velký dopad na mé aktivity v porovnání s tím, když jsem se věnoval značce zaměřené na jeden obor. Mezi šperkařskou a hodinářskou divizí například probíhá častá spolupráce. Nebo naopak, když pracujeme s ikonickým prvkem jako Serpenti. Perspektivy jsou rozhodně hlubší a bohatší.

Jakých principů se musíte držet, abyste zachoval ducha Bvlgari?

Porušovat pravidla, být inovativní, odvážný a dodávat přidanou hodnotu.

Bvlgari letos představilo celou řadu nových hodinek. Můžete popsat inspiraci, která vás vedla k modelům uvedeným na festivalu Watches and Wonders?

Rozhodli jsme se představit dvě hlavní novinky, které odráží schopnosti Bvlgari, naši expertizu v produktech pro muže i ženy. Pro dámy jsme ukázali Serpenti Cleopatra, jedinečný kus vysoké šperkařiny. Je ztělesněním naší šperkařské DNA a ukazuje typické prvky pro Bvlgari: opulentnost a barevnost. Tenhle mistrovský kousek byl vlajkovou lodí ze širšího množství hodinek vyjadřujících naši římskou identitu, jako byly třeba kolekce Allegra a Diva.

Serpenti Misteriosi Cleopatra Foto: Bvlgari

No a pro muže jsme ukázali Octo Finissimo Perpetual Calendar, sedmé hodinky se světovým rekordem a magickou komplikací. V obou případech tyto hodinky ukazují kořeny a hodnoty značky i ve spojení se znakem Serpenti, což je naše absolutní ikona už řadu dekád. Model Octo zase posunuje hranice současné hodinařiny. Taky jsme představili limitovanou edici Octo Finissimo ve spolupráci se slavným japonským architektem Tadaem Andem.

Octo Finissimo Perpetual Calendar Foto: Bvlgari

Jaké byly dosavadní reakce?

Extrémně pozitivní. Měl jsem radost, že byly emotivní i racionální zároveň: lidé naše produkty chválili nejen za estetické mistrovství, ale i za věrnost značce a kulturnímu dědictví. A teď už můžeme vidět i komerční odezvu.

Bvlgari je známé již zmíněným překonáváním světových rekordů s nejtenčími chronografy, naposledy to bylo 5,8 milimetru. Jak dlouho si myslíte, že ještě můžete rekord posouvat?

Nejprve bych chtěl říct, že se nesnažíme překonávat rekordy každý rok za každou cenu. Naším cílem je reinterpretovat klasické a tradiční komplikace moderním a současným pohledem. Tak přistupovalo Bvlgari k historii pokaždé. A jen se to sešlo, že jsme našli cestu, jak posouvat rekordy při práci na ultratenkých strojcích a hodinkách v kolekci Octo Finissimo s nekonvenčním pouzdrem a designem, který ladí k tenkým strojkům. Určitě to spustilo nějaký trend, který navázal na předchozí dekádu, pro niž byly typické předimenzované hodinky. Trhy a zákazníci očekávají něco nového a čerstvého a Finissimo jsou ideální odpovědí. A jak dlouho to ještě můžeme posouvat? Nevím, ale určitě se budeme snažit dál ze sebe dostat to nejlepší, prozkoumávat nová hodinářská teritoria, i když to třeba nebude znamenat rekord.

Octo Finissimo Tadao Ando Foto: Bvlgari

Jak se podle vás změnil hodinářský průmysl v posledních letech?

Zmíním pár důležitých trendů. Nemůžeme si nevšímat mimořádného vlivu chytrých hodinek, které zásadně proměnily trh s hodinkami. Desítky milionů hodinek se nyní prodávají s cenovkou kolem tisícovky švýcarských franků, což vytvořilo novou kategorii prémiových hodinek, která se dostala na zápěstí spousty lidí. I oni jsou našimi potenciálními klienty, protože už si zvykli nosit na zápěstí nějaké zařízení. Taky bych zmínil rostoucí poptávku po jedinečných předmětech a zjevnou akceleraci digitálního trhu s luxusními hodinkami.

Jaké trendy vidíte pro nejbližší budoucnost?

Obtížná otázka, obtížná odpověď. Jako první mě napadá, že v nejistých časech by se zákazníci měli vracet k autentickým značkám a hodnotám. To není nový fenomén a dochází k němu v podobných situacích. Je to způsob, jak si navrátit jistotu.