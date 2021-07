Umění a architektura se prolínají už odnepaměti. Výtvarné umění dodává příbytkům a společenským prostorám duši, architektura utváří charakter daného prostředí, učí nás lépe vnímat prostor a jeho kompozice.

Co se ale stane, když se umělec pustí do architektury? Nebo když architektura vzniká pro umění? Když se architektura s uměním propojí tak, že je těžké nalézt mezi nimi hranice?

Vnímání světa přes duhové sklo: Umělecká třešnička na architektonickém dortu

Dánské město Aarhus ve všech barvách spektra. Tak jej mohou návštěvníci (u)vidět díky kruhovému panoramatickému chodníku umístěnému na střeše muzea ARoS. Za dílem Your Rainbow Panorama nestojí nikdo jiný než dánsko-islandský umělec Olafur Eliasson. Jeho touha objevovat, jak barvy a světlo mění, přetváří a určují naše vnímání okolního světa a prostředí, se zde projevila v plné šíři.

Budovu muzea navrhl architekt Schmidt Hammer Lassen a její myšlenka odkazuje k Danteho Božské komedii. Devět kruhů pekla navazuje na očistec a ústí v dokonalém ráji. V ráji barev. V prostředí určeném celou pestrobarevnou paletou, kterou známe. Olafur Eliasson tímto způsobem dotáhl ideu celé budovy. „Your Rainbow Panorama vstupuje do dialogu se stávající architekturou a posiluje to, co to znamená dívat se z výšky na město. Vytvořil jsem prostor, který prakticky stírá hranice mezi vnitřkem a vnějškem – kde lidé začínají být trochu nejistí, zda vstoupili do díla, nebo do části muzea. Tato nejistota je pro mě důležitá, protože povzbuzuje lidi, aby přemýšleli a vnímali daleko za hranicemi, ve kterých jsou zvyklí se běžně pohybovat,“ říká Eliasson.

Olafur Eliasson: Your Rainbow Panorama Foto: olafureliasson.net

Místní obyvatelé jako architekti změny: Sociální architektura jako umění

Rok 2015 znamenal do té doby pro Turner Prize, nejvýznamnější britskou cenu pro výtvarné umělce, velmi neobvyklého laureáta. Stalo se jím architektonické uskupení Assemble. Autoři tvořící pod touto hlavičkou ve své tvorbě a realizacích volně spojují a propojují umění, design a architekturu.

Celosvětově uznávané ocenění si londýnský kolektiv odnesl za úzkou spolupráci s obyvateli a komunitami žijícími v Granby Four Streets v Liverpoolu. Architekti do svých realizací místní plně zapojovali a podporovali tak jejich tvořivost, touhu kutit, budovat a zvelebovat prostředí, ve kterém žijí. „Assemble staví na dlouhotrvající tradici uměleckých a kolektivních iniciativ, které experimentují v oblasti umění, designu a architektury. V rámci toho nabízejí alternativní modely toho, jak mohou společnosti fungovat. Dlouhodobá spolupráce mezi Granby Four Streets a Assemble ukazuje důležitost umělecké praxe, jež je schopná řídit, řešit a formovat naléhavé záležitosti a aktuální problémy,“ uvedla porota Turner Prize ke svému rozhodnutí.

Assemble: Granby Four Streets Foto: www.assemblestudio.co.uk

Ostrovní umělecký ráj: Architektura vytvořená pro umění

Pokud chcete zažít spojení architektury a umění v mnoha podobách, avšak na jednom místě, dopřejte si výlet do Japonska. Konkrétně na ostrov Naoshima. Tento malý kus země v moři Seto nabízí nebývalou koncentraci dechberoucích muzeí a galerií umění, které s citem propojují netradiční architekturu s uměleckými díly, která chcete vidět.

Za většinou uměleckých projektů na Naoshimě stojí Benesse Corporation. Celý projekt vznikl ze sběratelské vášně zakladatele velké vydavatelské společnosti Tetsuhika Fukutakeho. Ten se s místní samosprávou domluvil, že z ostrova vytvoří „osvěžující umělecký ráj“ a nejenom vlastní rozsáhlou sbírku ukáže světu. A podařilo se mu to. Benesseho muzea jsou navrhnuta japonským architektem Tadaem Andóem. Mezi nejznámější z nich patří Chichu Art Museum, Art House Project, Lee Ufan Museum a Benesse House. Ta společně s uměleckými instalacemi, například ikonickou Dýní od Jayoi Kusamaové, oprávněně lákají na ostrov mnoho milovníků umění a architektury.

Teshima Art Museum Foto: benesse-artsite.jp

Umělecké hnízdo sportu: Spolupráce architektů s umělcem

Oči diváků olympijských her v Pekingu v roce 2008 kromě výkonů sportovců upoutával i národní stadion sám o sobě. Na jeho neotřelém architektonickém zpracování kromě švýcarské architektonické firmy Herzog & de Meuron spolupracoval i známý čínský umělec Aj Wej-wej.

Návrh budovy hostící olympijské sportovce záhy po svém dostavění získal neformální název Ptačí hnízdo – díky svému zaoblenému tvaru a nosné konstrukci s implementovanými ocelovými nosníky poskládanými v nepravidelné mřížce. To, co z dálky působí jako geometricky jasná a racionální celková konfigurace linií, se při pohledu zblízka rozdělí na obrovské samostatné komponenty podpěr, trámů a schodů připomínající umělý les. I když později Aj Wej-wej svého rozhodnutí podílet se na stavbě, která podle něj přispěla k propagandistickým tendencím čínského komunistického režimu, litoval, je budova dodnes svědkem a důkazem povedené spolupráce světa architektury se světem umění.

Aj Wej-wej: Birds Nest Foto: archiv

Uvnitř uměleckého díla: Umělec jako architekt

Jiří Příhoda, výtvarník rozkročený mezi USA a Českou republikou, je známý pro své projekty stojící na pomezí architektury a umění. Jeden z jeho projektů stojí i v arizonské poušti mezi kaktusy. Po nich obyvatelné mikroobydlí získalo i své jméno.

Nacházíte se uprostřed pouště Sonoran nedaleko Tucsonu, široko daleko kolem vás je jen písek, sukulenty a kaktusy. Cacti Cabin není napojená na vodovodní potrubí, elektrickou síť či bezdrátové internetové připojení. O to víc vás však vtahuje do okolní, lidskou rukou nedotčené krajiny. Jste tu jen vy, drobné obydlí ze dřeva, plexiskla, betonu či oceli a vaše ničím nerušené myšlenky. Předchůdce současného glampingového trendu ve své esenciální podobě.

Jiří Příhoda: Cacti Cabin Foto: jiriprihoda.cz

Anna Pulkertová

Art specialistka J&T Banky a kurátorka Galerie Magnus Art. Zaměřuje se na oblast výtvarného umění a designu, na téma sběratelství, investic do umění a umělecký trh. Na umění ji fascinuje schopnost proměňovat vnímání, obohacovat ducha, zhodnocovat se, promlouvat napříč generacemi. Vystudovala historii současného a moderního umění, mediální studia a kulturní antropologii. Pracovala v několika galeriích, od veřejných přes komerční až po aukční dům. V rámci uměleckých aktivit J&T Banky, služby Art Servis J&T Banky a Galerie Magnus Art pomáhá klientům i návštěvníkům objevit umění jako zajímavý způsob rozšíření vlastních obzorů, zvelebení prostředí, ve kterém žijí, či jako možnost diverzifikovat své investiční portfolio.