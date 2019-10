V posledním editorialu se loučila naše šéfredaktorka, kterou brzy čekají radostné mateřské povinnosti. Od teď se na stránkách PročNe budete vídat se mnou. A já se těším, až vám spolu s kolegy budeme přinášet další chytré a krásné čtení.

Tištěné noviny a časopisy zbožňuji, ty na křídovém papíru obzvlášť. Jak šustí, voní a jak skvělé je se do nich začíst. Věřím, že to máte stejně. Tisk pro nás rozhodně není mrtvý a jen tak něco ho nenahradí. Právě s myšlenkou budoucnosti tisku si při navrhování stánku PročNe pro letošní Designblok pohrálo kreativní studio deFORM: můžeme se obklopit moderními technologiemi, nechat je rozverně narážet, ale print, ten bude žít dál. Ostatně, přijďte se tam za námi podívat a můžeme společně probrat třeba… budoucnost.

Do budoucnosti se dívá i designérka Lucie Koldová, která jí věnovala hlavní výstavu na Designbloku. Její tvorba je nadčasová a jak prozradila v rozhovoru s Luďkem Staňkem, i proto doufá, že se její produkty budou prodávat ještě za čtyřicet let. Lesk v čase neztrácí ani šperky, které se s úctou opírají o tradiční tvorbu, stále ale posouvají své hranice. Mohou to být překrásné kolekce vysoké šperkařiny, rebelské kousky ze studia BOLD nebo křišťálem pokryté modely hvězdného návrháře Christiana Cowana, jenž nám dal exkluzivní rozhovor.

Technologický pokrok vnímají i věhlasné švýcarské hodinářské domy. Vědí, že moderní zákazník si nechce sundávat hodinky pokaždé, když jde do posilovny, a nahrazovat je chytrými kousky. Proto přicházejí s luxusními hodinkami tradičního designu, které ale umí přijímat maily nebo číst v mapě golfového hřiště.

A jak vidíte budoucnost vy?