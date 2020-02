Martin Lukáč je umělec výrazný nejen svým vzezřením a osobitým stylem oblékaní, ale především pro svoji charakteristickou malířskou tvorbu. Pracuje s geometrickými tvary, abstrakcí i expresivním ztvárněním lidského těla. Lukáčovy obrazy jsou ovšem nepřehlédnutelné i díky divokým barevným kombinacím.

Slovenský malíř studoval na pražské UMPRUM a absolvoval stáž na AVU v Praze a na Akademii vizuálního umění v Lipsku. Martinu Lukáčovi právě probíhá výstava Galactic Love v galerii SVIT, kterou můžete navštívit až do 14. března.

Prodejte se ve dvou větách!

Bacha na mladé, kteří kopírují Picassa. Na scéně není nikdo víc svěží a sexy než Martin Lukáč.

Proč jste se stal umělcem?

Byla to moje celoživotní tužba, opravdu jsem si neuměl představit, že bych dělal cokoli jiného. Už jako malý jsem sedával klidně i šest hodin denně před TV a sledoval Cartoon Network. Chtěl jsem totiž být kreslířem hollywoodských pohádek. Dnes je ze mě malíř a dokonce se mi podařilo celý měsíc pracovat v Hollywoodském ateliéru; splněný dětský sen.

Jak vypadá váš běžný den?

Každý den vstanu v půl osmé. Cvičím, odepisuji na e-maily a nejpozději v deset jdu do ateliéru. Tam trávím někdy osm hodin, jindy dvě. Záleží na okolnostech, schůzkách, blížící se výstavě. Večery mám různé, nejradši chodím za kulturou nebo na večeři s přítelkyní.

Čím se inspirujete?

Baví mě sledovat spoustu věcí. Sport, hudbu, jídlo, módu, hry, seriály, filmy.

Bez čeho se neobejdete?

Čistá hlava, barvy, štětce, válečky. V životě se neobejdu bez přátel a lidí, kterých si vážím. Bez nich bych nedokázal nic.

Váš oblíbený tuzemský a světový umělec?

Marek Meduna a Chris Martin.

Co pro vás znamená umění a jaký má smysl?

Umění je život každého z nás, každý ho žijeme jinak, ale každý ho žijeme denně. Umění je svoboda a vědomá práce s ní.

Kdy a kde se vám nejlépe tvoří?

O samotě v ateliéru.

Váš dosavadní největší úspěch?

Že jsem stále svobodný a dělám to, co mě baví. Jsem za to vděčný.

Co pro vás znamenají peníze?

Bez nich to nejde, ale nejsou všechno.

Existuje nějaký projekt, který byste rád uskutečnil a ještě se tak nestalo?

Rád bych měl výstavu, kde by bylo alespoň třicet obrazů a každý by měl minimálně 3 x 5 metrů.

Co vás baví na vaší práci?

Všechno od A do Z.

Jak byste popsal techniku, jakou malujete?

Olej na plátně, ale popsal bych to jako - Kunst fu.

Moderní malba, nebo staří mistři?

Mám rád oboje. Občas zajdu na výstavu starých mistrů, ale víc si užívám výstavy současných umělců. Jsou rozmanité, co do techniky, přístupu a způsobu instalace.

Oboje. Umím si užít jakýkoliv typ umění.