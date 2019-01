V pravidelné rubrice Speed Art Dating vám představujeme zajímavé tváře české umělecké scény. Tentokrát nadanou mladou ilustrátorku Kateřinu Kynclovou.

Kateřina Kynclová, stále častěji skloňované jméno na poli vizuálního umění, vystudovala Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Mladá umělkyně pomocí fix tvoří originální ilustrace. Proslula portréty s charakteristickými červenými nosy a velkoformátovými tematickými kolážemi. Její nápad zdobil obal k oblíbené čokoládové cukrovince jménem Kofila v její limitované edici. Kynclová zvítězila v designérské soutěži, kde se hledal novodobý Zdeněk Rykr (český malíř, pozn. red.). Porota návrh Kynclové zhodnotila jako citlivou integraci písma, ilustrace, dekorativní plochy a barevnosti do jednotného výrazu.

Ilustrace Kateřiny Kynclové Archiv Kateřiny Kynclové

Prodejte se ve dvou větách, Kateřino Kynclová!

Nakreslím všechno na světě, pokud se tak už nestalo.

Proč jste se stala ilustrátorkou?

Přirozeně to vyplynulo časem, nešlo o direktivní rozhodnutí. Kresba mě totiž provází už od dětských let. Vše současné je důsledek neustálého zájmu o kresbu jako takovou.

Čím se inspirujete?

Neuvědomuji si, že bych se něčím vyloženě inspirovala, ale obecně mě zajímá současná i historická podoba předmětů kolem nás.

Čemu denně věnujete pět vteřin?

Od té doby, co jsem se stala mámou, usínání.





Autoportrét se synem Václavem Archiv Kateřiny Kynclové

Čtěte druhý díl seriálu: Moderní malba? Šance, jak se stát polobohem, říká umělec Dávid Kurňavka. Inspirují ho ženy

Co pro vás znamenají peníze?

Nejspíš to samé jako pro každého tvůrčího člověka. Kromě zaplacení obecných nákladů je přirozeně vnímám jako jeden z nástrojů, díky kterým se mohu posunout dál. Investovat do nových materiálů a výrobků i za cenu rizika, to je něco, co je bez financí neproveditelné.

Sýkorky Archiv Kateřiny Kynclové

Vás oblíbený tuzemský a světový umělec?

Nemám žádné priority, jsem otevřená mnoha autorským postojům a líbí se mi široké spektrum výtvarníků. Pokud musím opravdu někoho zmínit, momentálně je to třeba Maria Makeeva a Martin Lacko.

Co pro vás znamená umění a jaký má smysl?

Především nástroj k předávání informací jakéhokoli typu. Samozřejmě to neznamená automatickou, bezbřehou svobodu, ale stále jej v celém spektru možností, které máme, považuji za komunikace schopné. Posláním takového typu komunikace však není to, aby mu rozuměl každý.

SPEED ART DATING Koncept Speed Art Datingu jsme představili v jednom z předchozích článků, kdy jsme si od odborníků na uměleckou scénu nechali dát tipy na čtyři význačné české talenty - a ty jsme následně vyzpovídali. Nyní si tato rychlá "představovací rande" s pozoruhodnými českými umělci budeme dávat pravidelně v nové rubrice. 1. díl: Jaroslav Bejvl ml.

2. díl: David Kurňavka

Kdy a kde se vám nejlépe tvoří?

Díky tomu, že kreslím převážně fixami, je moje tvůrčí pole velmi flexibilní. Pokud jde o zakázky, hodně času trávím doma u rýsovacího stolu. Moc ráda kreslím i na lavičce ve městě, u stolu v kavárně, ve vlaku, nebo v přírodě. Tvořím všude, kde se dá kreslit.



Jak by vypadal ideální den, který byste chtěla zažít?

Základem je, aby měl alespoň čtyřicet osm hodin.

Kým byste chtěla být, kdybyste nebyla Kateřinou Kynclovou?

Třeba Jiřím Grygarem.

Komu byste chtěla prodat některé ze svých děl a ještě se tak nestalo?

Jaromíru Jágrovi.

Fixa, nebo štětec?

Rozhodování mezi fixou a štětcem není vůbec potřeba. Vlastním totiž spoustu fix, které mají zároveň hrot klasický i štětcový!